Пушилин рассказал о развитии военно-исторического музея в Дмитровке

Пушилин: Музей в Дмитровке планируется включить в туристические маршруты ДНР

Tекст: Тимур Шайдуллин

Об этом сообщил сам глава республики. «Это особое место встречи поколений – сюда приходят школьники, ветераны, поисковики и родственники погибших бойцов», – подчеркнул Денис Пушилин. По его словам, музей связывает события 1943 года с современностью. В Дмитровку приезжают люди со всей России, чтобы найти захоронения родственников, воевавших на Миус-фронте.

Идея создания нового современного пространства родилась после посещения села Сергеем Кириенко. Оно было создано при поддержке Российского военно-исторического общества и Музея Победы. В планах – открытие постоянной экспозиции о женщинах-героях, центральной фигурой которой станет советская летчица Лидия Литвяк.

В будущем село и музей планируется включить в туристические маршруты, объединяющие исторические памятники региона, такие как место битвы на Калке и Саур-Могилу, сообщил Пушилин. Он также подчеркнул, что это создаст единую линию памяти от древности до наших дней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в День освобождения Донбасса на мемориал Саур-Могила доставили ковчег с мощами святого князя Дмитрия Донского.

Ранее Денис Пушилин и Сергей Кириенко посетили освобожденный Димитров. До этого власти республики запланировали законсервировать ряд разрушенных поселков в качестве музейных объектов.