Роспотребнадзор вмешался в ситуацию с отравлением российских туристов в Турции

Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Турции из-за отравления россиян

Tекст: Елизавета Шишкова

Надзорное ведомство направило официальные запросы в Минздрав Турции и Ассоциацию туроператоров России, передает РИА «Новости». Поводом послужили сообщения о массовом заболевании российских туристов в одном из пятизвездочных отелей.

Ранее в социальных сетях появилась информация об ухудшении самочувствия отдыхающих. Туристы, остановившиеся в NOVA LIFE HOTEL в районе Конаклы, пожаловались на симптомы острой кишечной инфекции.

«В связи с появлением в СМИ сведений, что российские туристы, отдыхающие в отеле NOVA LIFE HOTEL в районе Конаклы (Аланья, Турция), пожаловались на симптомы острой кишечной инфекции, Роспотребнадзор направил в Министерство здравоохранения Турецкой Республики запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования и об оценке риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации», – пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября власти турецкой Аланьи опровергли информацию о массовом пищевом отравлении россиян в отеле Armas Green Fugla.

В июле российская санитарная служба обратилась к турецким коллегам из-за симптомов острой инфекции у отдыхающих в гостинице World Star Beach Resort & Spa.

В прошлом году Роспотребнадзор запрашивал у Минздрава республики официальные данные по аналогичному инциденту на курорте Кемер.