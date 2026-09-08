Провал оборонной инициативы нанес удар по позициям Каллас

Politico: Отмена создания оборонной группы ЕС стала ударом для Каллас

Tекст: Елизавета Шишкова

Отмена создания группы «высокого уровня» с участием бывших политических и военных руководителей стран ЕС стала ударом по позициям главы европейской дипломатии, передает РИА «Новости».

В начале сентября Кая Каллас предложила создать группу для устранения пробелов в военных возможностях Европы. Однако, по информации Politico, ряд стран вынудил ее отменить инициативу.

«Отмена, объявленная менее чем через 48 часов до запланированного запуска группы, стала новым ударом для главного дипломата блока, которая и без того находится в борьбе за влияние с Еврокомиссией Урсулы фон дер Ляйен», – отмечает издание.

Инициатива обострила отношения Каи Каллас с национальными правительствами. Ранее СМИ сообщали о переходе в открытую фазу борьбы за влияние между ней и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас отменила создание группы высокого уровня по вопросам обороны из-за недовольства ряда стран.

Несколькими днями ранее она отвергла инициативу Франции и Германии по реформированию внешнеполитической службы ЕС.

Европейские государства обсуждают возможность масштабной перестройки данного ведомства на фоне низкой эффективности.