Песков: Россия выполнит обязательства по поставкам С-400 в Индию

Tекст: Дмитрий Зубарев

Официальный представитель Кремля подтвердил планы Москвы перед началом саммита БРИКС в Нью-Дели, передает ТАСС. «Россия способна выполнить свои обязательства, пусть и с учетом задержки, и они будут выполнены. Этот вопрос затрагивается в ходе переговоров наших лидеров», – подчеркнул пресс-секретарь.

Индия заключила контракт на приобретение пяти дивизионов зенитных систем в 2018 году. Общая стоимость сделки составила 5,43 млрд долларов. На данный момент заказчику переданы четыре из пяти предусмотренных договором комплектов техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Индии обсуждали возможность закупки пяти дополнительных комплексов С-400.

Оборонные ведомства двух стран провели переговоры по ускоренной поставке этих зенитно-ракетных систем.

Рособоронэкспорт опроверг информацию о срыве контракта с индийской стороной.