  • Новость часаПутин и Трамп провели новый телефонный разговор
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Герои СВО передали участникам «Зарницы 2.0» умение побеждать
    Россиянина задержали в Румынии по подозрению в шпионаже
    Лавров предрек Европе короткую войну в случае нападения на Россию
    Французские ученые нашли математическую формулу любви
    В Кремле назвали снятие санкций частью урегулирования на Украине
    Кремль предупредил Киев об ухудшении условий мира
    МИД пообещал Венгрии болезненный ответ на высылку дипломатов
    Politico: АдГ готовит политический нокаут Мерцу
    Объявлено об открытии 11 новых «Русских домов» за рубежом
    8 сентября 2026, 12:53 • Новости дня

    Песков допустил возможную передачу Индии технологий производства Су-57

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность передачи Нью-Дели технологий для локального выпуска новейших боевых самолетов.

    Москва готова поставлять партнерам современные авиационные комплексы, передает ТАСС. При этом перспективы создания сборочных линий за рубежом требуют отдельного диалога. «Су-57 – это очень сложная машина и одна из лучших в мире. Вопрос продажи этих машин в Индию на повестке», – рассказал журналистам представитель Кремля.

    По словам государственного деятеля, зарубежные коллеги активно интересуются получением соответствующих компетенций. Он пояснил, что запрос на передачу производственных секретов станет темой дополнительных двусторонних консультаций.

    Создатели передовой техники традиционно стремятся удерживать уникальные разработки внутри страны. Однако ради укрепления стратегического взаимодействия Москва допускает возможность обмена опытом с дружественным государством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент России Владимир Путин сообщил о возможности поставок Индии новейших истребителей Су-57.

    В конце прошлого года глава Ростеха Сергей Чемезов направил Нью-Дели официальное предложение по локализации выпуска этих самолетов.

    Осенью прошлого года индийская сторона приступила к рассмотрению инициативы Москвы о совместном производстве.

    5 сентября 2026, 21:04 • Новости дня
    Ударами ракет ВС России ликвидированы два старших офицера ВСУ

    В зоне СВО ударами ракет ВС России ликвидированы два старших офицера ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе проведения спецоперации российские военные уничтожили майора Ивана Макарова и подполковника Богдана Дзиверина точными ракетными ударами по объектам в Харьковской и Полтавской областях.

    Российские вооруженные силы нанесли точные удары по объектам противника, в результате чего были убиты двое высокопоставленных украинских военнослужащих, передает ТАСС.

    «Начальник-инженер информационно-коммуникационного узла майор Иван Макаров ликвидирован в результате точного ракетного удара по Лозовой Харьковской области. Подполковник Богдан Дзиверин убит в результате ракетного удара по складу зенитно-ракетного вооружения в селе Щербаны Полтавской области», – рассказал источник агентства в силовых структурах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля российские военные ликвидировали майора ВСУ на краматорском направлении.

    Несколькими днями ранее бойцы уничтожили 23-летнего украинского капитана. В начале того же месяца Вооруженные силы РФ устранили заместителя начальника 11-го армейского корпуса противника.

    Комментарии (7)
    6 сентября 2026, 01:15 • Новости дня
    ВС России воспользовались брешами в обороне ВСУ под Славянском

    Tекст: Катерина Туманова

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о появлении серьезных уязвимостей в позициях ВСУ, что позволило российским подразделениям успешно продвигаться на славянско-краматорском направлении.

    Острый дефицит солдат не позволяет украинскому командованию надежно закрыть слабые участки фронта в Донецкой Народной Республике, поэтому российские военные активно применяют эту ситуацию для развития наступления, передает ТАСС.

    «Наши военнослужащие буквально просачиваются вдоль оборонительной линии противника на славянско-краматорском направлении: у противника есть бреши в оборонительной линии», – сообщил он.

    Марочко добавил, что Киев теряет контроль над стратегическими высотами.

    Подобные проблемы в рядах противника открывают дорогу для одновременного удара по Славянску и Краматорску. Руководство ВСУ в спешке пытается стабилизировать фронт.

    Четвертого сентября российские бойцы освободили село Никаноровка,  расположенное на возвышенности, которая должна была остановить наступление на Краматорск, но теперь полностью контролируется армией России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России. Освобождение Святогорска расширило зону контроля ВС России возле Славянска.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2026, 13:24 • Видео
    Успех переговоров с Украиной зависит от зимы

    Как утверждают украинские СМИ, гонцы президента США Дональда Трампа привезли в Киев новые предложения по урегулированию. Для Украины они хуже прежних. Что теперь будет?

    Комментарии (0)
    6 сентября 2026, 07:59 • Новости дня
    Эксперт: ВС России сносят укрепрайоны ВСУ у Доброполья

    Tекст: Катерина Туманова

    Несмотря на попытки главка ВСУ Михаила Драпатого выровнять фронт у Доброполья в ДНР, каток российских бойцов сносит укрепрайоны и уничтожает живую силу противника, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Невзирая на то, что Драпатый всячески пытается стабилизировать фронт на добропольском участке, направляя сюда дополнительные силы и средства, у него ничего не выходит. Под катком российской армии раздавливаются абсолютно все укрепрайоны украинских боевиков, которые они создавали на протяжении очень длительного времени», – сказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что у Доброполья солдаты ВСУ несут значительные потери.

    «Говоря о морально-психологическом состоянии украинских боевиков в районе населенного Доброполье, то оно крайне низкое, поскольку здесь за последнее время украинские боевики понесли очень серьезные потери и, естественно, никакого прогресса на линии боевого соприкосновения нет», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска 1 сентября вклинились в оборону ВСУ в Доброполье. Солдаты ВСУ массово сдали позиции через российские листовки в Доброполье.

    Кроме того, ВС России воспользовались брешами в обороне ВСУ под Славянском.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2026, 18:40 • Новости дня
    Польша анонсировала испытания крылатых ракет большой дальности

    Tекст: Дарья Григоренко

    Варшава в ближайшие дни приступит к испытаниям крылатых ракет, способных поражать цели на дистанции около одной тысячи километров, сообщил заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик на полигоне Нова-Демба.

    Томчик сообщил о предстоящих испытаниях на полигоне Нова-Демба, передает РИА «Новости». По его словам, страна готовится проверить работу ракет большой дальности. «В ближайшие дни в Польше будут проведены специальные военные испытания, направленные на отработку действий на больших дистанциях, до одной тыс. км. Жители всей Польши получат специальные уведомления по этому поводу в ближайшие дни», – заявил Томчик.

    Сейчас польские вооруженные силы обладают только зарубежными ракетами с подобной дальностью поражения, преимущественно авиационными боеприпасами для многоцелевых истребителей. Несколько недель назад в рамках сотрудничества с американским оборонным комплексом начались испытания крылатой ракеты Barracuda-500.

    Польская группа вооружений совместно с компанией Anduril Industries использует технологии, которые позволят наладить производство отечественной версии этой ракеты. Ожидается, что дальность ее действия составит около 1 тыс. километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава заключила договор с американской корпорацией Anduril Industries на выпуск крылатых ракет Barracuda-500.

    Власти Эстонии приступили к переговорам о закупке аналогичных боеприпасов для систем HIMARS.

    Ранее министры обороны Германии, Франции, Италии и Польши подписали декларацию о намерениях разработать высокоточное дальнобойное оружие.

    Комментарии (0)
    6 сентября 2026, 05:11 • Новости дня
    Солдаты ВСУ массово сдали позиции через российские листовки в Доброполье

    Солдаты ВСУ массово сдали позиции через российские листовки

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские солдаты массово сдались в плен и выдали координаты своих позиций в Доброполье (ДНР) с помощью специальных QR-кодов на российских агитационных листовках, рассказал командир расчета БПЛА Илья Мельников.

    «Имеются не единичные, а даже массовые случаи, когда противник передавал информацию через указанный на листовке QR-код. Противник сдавался в плен, добровольно складывал оружие», – рассказал он ТАСС.

    Мельников добавил, что мирное население активно использует эти материалы для помощи российским силам.

    По его словам, на обратной стороне напечатан призыв к жителям освобожденных территорий ДНР содействовать армии. Боец подчеркнул, что подобные случаи поддержки со стороны гражданских происходят регулярно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за неделю в июле более 20 солдат ВСУ сдались в плен в районе Новоселовки. Пленный украинец назвал стоимость откупа от мобилизации в ВСУ, а другой – раскрыл стоимость побега с Украины.


    Комментарии (0)
    5 сентября 2026, 21:35 • Новости дня
    Российские дроны поразили завод боеприпасов в Борисполе

    ВС России ударили по заводу боеприпасов в Борисполе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские беспилотники нанесли точный удар по заводу в Киевской области, который производил боеприпасы и взрывчатку для украинских силовых структур.

    Вооруженные силы России нанесли удар по предприятию «Блэк Аммо» в Киевской области, сообщает Минобороны. Завод специализировался на выпуске боеприпасов для украинских силовиков.

    «В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности в населенном пункте Борисполь Киевской области поражено промышленное предприятие ООО «Блэк Аммо», специализирующееся на производстве, закупке и поставке боеприпасов и взрывчатых веществ силовым структурам Украины», – подчеркнули в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа российские военные атаковали киевский комбинат со взрывчатыми веществами для беспилотников.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы поразили логистический комплекс с комплектующими для дронов в Борисполе. А в начале августа армия России уничтожила мощности по сборке ракет в Киевской области.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2026, 15:45 • Новости дня
    Индия выделила 11,6 млрд долларов на масштабное перевооружение армии

    Tекст: Денис Тельманов

    Индийское военное ведомство приняло решение о выделении около 11,6 млрд долларов на повышение боевой мощи государства, сообщило правительство Индии.

    Руководство оборонного ведомства страны утвердило масштабный план модернизации вооруженных сил, направив колоссальные средства на приобретение техники преимущественно у местных производителей, передает ТАСС. Инициативы утвердил профильный совет под председательством министра обороны Раджнатха Сингха.

    «Совет выдал административное одобрение для различных предложений вооруженных сил по закупкам на сумму около 1,10 трлн рупий», – сообщает правительство страны.

    Сухопутные войска получат машины радиационной разведки, транспорт повышенной проходимости и легкие вертолеты. Также армия приобретет танки с минными тралами и мостовые системы. Представители министерства добавили, что новая авиация и техника обеспечат переправу подразделений и выполнение сложных задач в любых условиях.

    Военно-морские силы обзаведутся радарами Arudhra и морскими газотурбинными двигателями для снижения зависимости от импорта.

    Авиация получит наземные станции радиоэлектронных помех, при этом 98% всех контрактов достанутся индийским компаниям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нью-Дели направил Парижу официальный запрос на приобретение 114 истребителей Rafale.

    Весной индийское оборонное ведомство заключило с Россией контракт на поставку зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска».

    В прошлом году азиатская республика подписала соглашение о закупке российских противокорабельных крылатых ракет.

    Комментарии (2)
    5 сентября 2026, 22:08 • Новости дня
    Военные США заявили о трех подбитых ими иранских танкерах

    Tекст: Катерина Туманова

    В субботу военные США заявили, что поразили три иранских нефтяных танкера, в том числе один у острова Харк, главного нефтяного терминала страны, после того, как Иран выпустил ракеты по двум военным кораблям ВМС США.

    Центральное командование (CENTCOM) США, которое курирует операции на Ближнем Востоке, заявило, что его американские удары вывели из строя нефтевоз у побережья острова Харк и еще один у острова Джаск, а также уничтожили третий в Оманском заливе.

    «После тщетных атак Ирана CENTCOM навсегда вывел из строя танкеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР) для перевозки сырой нефти у побережья острова Харк и близ Джаска. Американские военные также полностью уничтожили порожнее судно для перевозки сырой нефти в Оманском заливе», – сказано в сообщении американских военных в соцсети Х.

    Центральное командование выразило мнение, что иранские танкеры с сырой нефтью являются частью многомиллиардной теневой сети, которая финансирует КСИР и его региональных доверенных лиц, но у Ирана нет средств, чтобы защитить их.

    «Если вы обстреляете два наших корабля, мы нанесем еще более высокий экономический урон, уничтожив три ваших. Мы без колебаний встанем на защиту американских войск и, если потребуется, уничтожим ограниченный и незащищенный нефтяной флот Ирана», – заявил командующий адмирал Брэд Купер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 2 сентября атаковали иранские танкеры в рамках новой политики сдерживания. Президент США прежде допускал возможность нанесения ограниченных ударов для защиты нефтяных танкеров. Он также заявил о  скорой потере значимости Ормузским проливом.

    Комментарии (0)
    6 сентября 2026, 06:06 • Новости дня
    Российские десантники перерезали пути снабжения ВСУ под Ореховом

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны сообщило, что подразделениями войск беспилотных систем Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения группировки войск «Днепр» были взяты под контроль пути снабжения ВСУ около Орехова Запорожской области.

    Главной задачей бойцов стал срыв поставок вооружения и боеприпасов для ВСУ на Ореховском направлении. Для выполнения поставленных целей активно применяются беспилотные аппараты.

    «Операторы ударных FPV-дронов, действуя в тесной связке с разведывательными подразделениями войск беспилотных систем, взяли под контроль ключевые маршруты движения вражеской техники», – приводит ТАСС сообщение Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия России приблизила развал запорожского фронта ВСУ.

    Эксперт Марочко сообщал, что Новогришино перешло в серую зону после выдавливания оттуда ВСУ. ВС России воспользовались брешами в обороне ВСУ под Славянском.


    Комментарии (0)
    6 сентября 2026, 07:43 • Новости дня
    «Северяне» рассказали, как попытка ротации обернулась у ВСУ перестрелкой

    ВС России рассказали о перестрелке вместо ротации в рядах ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» продвинулись за прошедшие сутки на сотни метров на стратегических направлениях, заметив, как попытка ротации боевиков ВСУ на Сумском направлении привела к перестрелке.

    «В районе Великой Рыбицы военнослужащие 21-й омбр из-за несогласованности в управлении вступили в перестрелку со своими сослуживцами, прибывшими для осуществления ротации», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Кроме того, в Сумском районе штурмовики «Северян» продвинулись в районе Хотени. За сутки общее продвижение составило до 600 м. В Шосткинском районе бойцы продвинулись в посадках возле Уланово и взяли в плен троих военнослужащих ВСУ.

    На Харьковском направлении высокая интенсивность боев сохраняется почти на всех участках фронта. Для комплектования штурм-групп командование ВСУ привлекает военнослужащих-женщин, которые заменили мужчин.

    Штурм-группы «Севера» на Липцовском направлении ведут ожесточенные бои в районе Гоптовки, на Волчанском – стрелковые в районе Малой Волчьи. На Великобурлукском направлении ВСУ доукомплектовывают штурм-группы, по ним работает авиация.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях). Трое военнослужащих ВСУ взяты в плен», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило, что российские десантники перерезали пути снабжения ВСУ под Ореховом. Эксперт Марочко заявил, что ВС России давят у Доброполья укрепрайоны ВСУ, а также успешно воспользовались брешами в обороне ВСУ под Славянском.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2026, 20:46 • Новости дня
    Системы ПВО за день сбили шесть украинских дронов над регионами России

    Силы ПВО за день сбили шесть украинских дронов над четырьмя регионами России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дежурные средства противовоздушной обороны успешно перехватили и ликвидировали шесть вражеских летательных аппаратов над территориями трех областей и Крымского полуострова.

    Российская ПВО в течение субботы уничтожила шесть украинских беспилотников над четырьмя регионами страны, сообщает Минобороны России. Беспилотники были сбиты над Белгородской, Курской и Ростовской областями, а также над Крымом.

    «В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Ростовской областей и Республики Крым», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны успешно уничтожили 53 украинских беспилотника в ряде регионов страны.

    Сутками ранее российские военные перехватили 130 вражеских дронов самолетного типа. А в ночь на 3 сентября российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку 416 украинских беспилотников.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2026, 06:11 • Новости дня
    Бойцы наладили массовый выпуск оптоволоконных катушек для дронов на передовой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Специалисты российской группировки войск «Центр» организовали самостоятельное производство оптоволоконных катушек для беспилотных летательных аппаратов, рассказал начальник технической части лаборатории с позывным Месяц.

    Военнослужащие 61-й гвардейской бригады морской пехоты успешно наладили производство необходимых комплектующих прямо на передовой, сказал собеседник РИА «Новости».

    Мощности лаборатории позволяют создавать 30 изделий в сутки.

    «Здесь вы видите полный цикл изготовления оптоволоконных катушек: начиная с производства и печати корпусов до намотки оптического волокна. Все, что здесь находится, – заслуга личного состава, который трудится денно и нощно», – рассказал он.

    Бойцы самостоятельно печатают детали и работают со средствами связи.

    Длина провода рассчитывается исходя из характеристик конкретного дрона, при этом некоторые аппараты способны преодолевать расстояние свыше 30 километров. Военный добавил, что специалисты также занимаются модернизацией крупных квадрокоптеров, оснащая их цифровой связью и механизмами сброса. Кроме того, на базе собирают антенны и аккумуляторные батареи.

    Ранее бойцы группировки «Центр» развернули в зоне спецоперации специализированную мастерскую по производству беспилотных аппаратов.

    Глава АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников отмечал, что изменение характера боевых действий в зоне СВО сделало менее востребованными часть беспилотников, которые начали выпускать в 2023 году.

    В 2025 году военнослужащие Росгвардии наладили печать деталей для оптоволоконных катушек в полевых условиях.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2026, 18:25 • Новости дня
    Россия и Малайзия обсудили военное сотрудничество на переговорах в Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Москве состоялись переговоры представителей Вооруженных сил России и военной делегации Малайзии, стороны обсудили расширение двустороннего сотрудничества для повышения боеготовности армий, сообщили в Минобороны.

    Представители Вооруженных сил России провели переговоры с малазийской военной делегацией, возглавляемой генералом Тан Сри Азхан бин Хаджи Мохд Отманом, передает ТАСС. В Министерстве обороны РФ уточнили, что встреча прошла в Москве.

    «Официальная часть двусторонних переговоров состоялась в главном командовании сухопутных войск, где были обсуждены вопросы военного сотрудничества и взаимодействия, направленные на реализацию проектов, целью которых является повышение боеготовности вооруженных сил обеих стран», – сообщили в ведомстве.

    Стороны договорились о дальнейшем расширении партнерства в различных сферах.

    В рамках визита делегация из Малайзии планирует посетить российские военно-учебные заведения и предприятия оборонно-промышленного комплекса. Программа малазийских военных началась с возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Церемония прошла под руководством заместителя главнокомандующего сухопутными войсками РФ Александра Матовникова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент России Владимир Путин встретился в Москве с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом.

    Глава МИД Сергей Лавров провел переговоры с малайзийским коллегой Мохамадом Хасаном на полях СМИД БРИКС.

    Власти азиатской страны заявили о планах ускорить отмену виз для россиян.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2026, 13:40 • Новости дня
    Песков: Россия выполнит обязательства по поставкам С-400 в Индию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил индийских журналистов в полном выполнении контракта на поставку зенитных ракетных систем, несмотря на задержки.

    Официальный представитель Кремля подтвердил планы Москвы перед началом саммита БРИКС в Нью-Дели, передает ТАСС. «Россия способна выполнить свои обязательства, пусть и с учетом задержки, и они будут выполнены. Этот вопрос затрагивается в ходе переговоров наших лидеров», – подчеркнул пресс-секретарь.

    Индия заключила контракт на приобретение пяти дивизионов зенитных систем в 2018 году. Общая стоимость сделки составила 5,43 млрд долларов. На данный момент заказчику переданы четыре из пяти предусмотренных договором комплектов техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Индии обсуждали возможность закупки пяти дополнительных комплексов С-400.

    Оборонные ведомства двух стран провели переговоры по ускоренной поставке этих зенитно-ракетных систем.

    Рособоронэкспорт опроверг информацию о срыве контракта с индийской стороной.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2026, 08:20 • Новости дня
    Корвет ТОФ уничтожил вражескую субмарину на учениях

    Корвет «Резкий» поразил подводную лодку условного противника в Охотском море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корвет «Резкий» Тихоокеанского флота (ТОФ) провел разведывательно-поисковые действия в акватории Охотского моря и проливных зонах Курильских островов, в ходе учения уничтожил подводную лодку условного противника, сообщает пресс-служба объединения.

    Экипаж корвета Тихоокеанского флота провел разведывательно-поисковые действия в акватории Охотского моря и проливных зонах Курильских островов, передает РИА «Новости». Военные моряки отработали комплекс мероприятий по поиску надводных кораблей и подводных лодок условного противника, а также провели учения по противовоздушной обороне и отражению атак беспилотников и безэкипажных катеров.

    «В ходе планового противолодочного учения экипаж корвета «Резкий» ТОФ выполнил поиск и слежение за обнаруженной субмариной условного противника и принуждение ее к всплытию. Подводная цель была смоделирована боевой информационной системой корвета», – сообщили в пресс-службе флота.

    После того как «противник» отказался всплыть, боевые расчеты корвета уничтожили неопознанную подводную лодку. Для этого моряки условно применили торпедное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе экипаж корабля «Адмирал Пантелеев» отработал уничтожение вражеской подлодки в Японском море.

    Ранее моряки Тихоокеанского флота отразили атаки беспилотников в акватории Охотского моря.

    Весной корвет «Резкий» вернулся во Владивосток после выполнения задач боевой службы.

    Комментарии (0)
    Главное
    Посол России назвал высылку дипломатов из Венгрии беспрецедентной эскалацией
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 900 долларов
    Американский самолет-разведчик исчез с радаров над Баренцевым морем
    Ушел из жизни первый председатель Банка России Матюхин
    «Единая Россия» выступила за отмену обязательного учета домашней птицы
    Во Франции грабители вырезали из рам четыре картины Ренуара
    Мощи Дмитрия Донского доставили на Саур-Могилу