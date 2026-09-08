Yle: Российский капитан судна Fitburg отверг обвинения в суде Финляндии

Tекст: Елизавета Шишкова

Российский капитан судна Fitburg отверг в финском суде предъявленные ему обвинения в повреждении кабелей в Финском заливе, сообщает телерадиовещатель Yle. Рассмотрение дела проходит в окружном суде Хельсинки, где прокуроры запросили для россиянина не менее двух с половиной лет лишения свободы, передает РИА «Новости».

«Капитан отрицает все обвинения. Он отрицает какие-либо умышленные или халатные действия до выхода из порта или во время движения судна», – отмечается в сообщении. Боцман из экипажа, являющийся гражданином Азербайджана, также не признал вину.

Ранее адвокат капитана подчеркнул, что Финляндия не имеет юрисдикции для рассмотрения этого дела. По его словам, в соответствии с конвенцией по морскому праву разбирательство должно проходить в стране флага судна или на родине подозреваемого.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце 2025 года финские правоохранители задержали грузовое судно Fitburg по подозрению в повреждении подводного кабеля.

В июне текущего года полиция предъявила официальные обвинения российскому капитану и азербайджанскому боцману.

Посольство России в Хельсинки подтвердило оказание всесторонней поддержки задержанным членам экипажа.