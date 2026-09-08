Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские власти не ставят перед собой задачу отказаться от использования американской валюты, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге для индийских журналистов в преддверии саммита БРИКС в Нью-Дели объяснил позицию Москвы по вопросу международных расчетов.

«Мы не преследуем цели дедолларизации. Напротив, мы открыты к любому возможному методу оплаты. Но вы знаете, что некоторые страны используют некоторые национальные валюты как инструмент для политического давления», – подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, ряд государств применяют свои деньги для введения санкций. Поскольку они блокируют возможность использования их валют, Россия вынуждена опираться на собственную, добавил пресс-секретарь. Он также указал, что переход на расчеты в национальных валютах отвечает интересам всех участников торговли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Кремля опроверг планы БРИКС по созданию альтернативной доллару валюты.

Ранее он объяснил переход многих стран на национальные валюты американскими ограничениями.

В конце прошлого года пресс-секретарь президента сообщил о переводе почти всей торговли между Россией и Индией в рубли и рупии.