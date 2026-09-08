  • Новость часаПутин и Трамп провели новый телефонный разговор
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    8 сентября 2026, 12:14 • Новости дня

    Песков: Путин и Моди обсудят экономическое сотрудничество в закрытом формате

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На предстоящей в пятницу встрече президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди планируют уделить особое внимание экономическому сотрудничеству, часть деталей которого останется непубличной, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    О планах обсудить экономику на встрече Владимира Путина с Нарендрой Моди рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге для индийской прессы, передает ТАСС.

    Он подчеркнул: «Прежде всего, как и всегда, двусторонняя повестка – торговля и экономическое сотрудничество в самом широком разрезе». По его словам, разговор лидеров намечен на пятницу.

    Песков указал, что конкретные направления экономического сотрудничества не будут раскрыты публично, чтобы недружественные страны не смогли помешать их развитию. Он отметил, что некоторые государства «пытаются вставлять палки в колеса» совместным проектам Москвы и Нью-Дели.

    Представитель Кремля добавил, что обсуждение этих вопросов пройдет в закрытом формате. При этом он заверил, что диалог по чувствительным темам будет вестись в «очень конструктивном ключе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на встрече с Моди в Бишкеке заявил о росте товарооборота между Россией и Индией за первые шесть месяцев 2026 года на 2,6%.

    Песков подчеркнул стратегический характер партнерства с Индией и ведение диалога даже в самых чувствительных областях.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее объяснил задачу выработки механизмов экономического сотрудничества России и Индии, устойчивых к внешнему давлению.

    6 сентября 2026, 01:30 • Новости дня
    Кремль раскрыл суть переговоров с американскими посланниками

    Ушаков: Спецпосланникам были даны четкие оценки по ситуации на СВО

    Кремль раскрыл суть переговоров с американскими посланниками
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская сторона представила американским переговорщикам исчерпывающие оценки ситуации, которая складывается в ходе проведения СВО, заявил помощник президента России Юрий Ушаков после переговоров.

    «Если говорить по существу состоявшихся обсуждений, то с российской стороны были даны чёткие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающейся в ходе проведения специальной военной операции. В частности, отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий, выражена уверенность в достижении поставленных целей и, конечно, подчёркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта», – приводит его слова пресс-служба Кремля.

    Помощник президента отметил подготовку Уиткоффа и Кушнера к украинскому вопросу и поискам его разрешения.

    «Ими не только высказывалась традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и сформулирован целый ряд соображений насчёт возможных путей урегулирования», – сообщил помощник президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев встретил американскую делегацию в аэропорту Внуково, после чего президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине. Перед началом переговоров российский президент одним словом охарактеризовал обсуждаемую с посланниками США ситуацию.

    Через почти три часа переговоры завершились.

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    6 сентября 2026, 00:35 • Новости дня
    Ушаков: Уиткофф и Кушнер взяли на заметку слова Путина о сущности Киева
    Ушаков: Уиткофф и Кушнер взяли на заметку слова Путина о сущности Киева
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обратили внимание на слова российского лидера о сущности киевского режима, представители которого перезахороняют нацистских преступников, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Стоит отметить, что американцы взяли на заметку один момент, на который наш президент специально обратил внимание, а именно – что киевский режим уже перестал скрывать свою сущность, занявшись перезахоронением одних из самых главных нацистских преступников», – приводит слова Ушакова пресс-служба Кремля.

    Состоявшиеся переговоры, которые длились 3 часа 10 минут, как уточнил Ушаков, не ограничились темой украинского кризиса.

    «Довольно подробно обсуждалась экономическая тематика и возможные крупные взаимовыгодные российско-американские проекты», – отметил помощник президента.

    Он подчеркнул, что стороны договорились продолжать контакты на высшем уровне и в контексте украинского конфликта и поисков его решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев встретил американскую делегацию в аэропорту Внуково, после чего президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине. Перед началом переговоров российский президент одним словом назвал  обсуждаемую с посланниками США ситуацию.

    Через почти три часа переговоры завершились.

    В воскресенье представители США посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

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    8 сентября 2026, 13:24 • Видео
    Успех переговоров с Украиной зависит от зимы

    Как утверждают украинские СМИ, гонцы президента США Дональда Трампа привезли в Киев новые предложения по урегулированию. Для Украины они хуже прежних. Что теперь будет?

    Комментарии (0)
    6 сентября 2026, 05:26 • Новости дня
    Axios: Среди посетивших Москву делегатов от США был «царь санкций»
    Axios: Среди посетивших Москву делегатов от США был «царь санкций»
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Белого дома сообщил, что на встрече в Москве к Стиву Уиткоффу, Джареду Кушнеру и президенту России Владимиру Путину присоединились представители Совета национальной безопасности (СНБ), Госдепартамента и Министерства финансов.

    «Стороны обсудили конкретные планы дальнейших шагов, о которых будет объявлено в ближайшие недели, и выразили надежду на столь же продуктивные встречи завтра на Украине», – заявил источник Axios.

    Спикер добавил, что Джин Ланг, исполняющий обязанности «царя санкций» в Министерстве финансов США, тоже вошел в состав делегации Уиткоффа и Кушнера. Ланг участвовал в подготовительной встрече с представителем Путина Кириллом Дмитриевым, но не присутствовал на встрече с Путиным.

    Участие Ланга указывает на то, что санкции США против России также обсуждались на переговорах, пишет портал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Путин принял в Кремле  спецпосланников США по Украине. Перед началом переговоров российский президент одним словом охарактеризовал обсуждаемую с посланниками США ситуацию.

    Помощник президента Ушаков заявил по окончании переговоров, что Уиткофф и Кушнер «взяли на заметку» слова Путина о сущности Киева.

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    6 сентября 2026, 18:10 • Новости дня
    Американист объяснил, зачем Уиткофф привез в Москву монету «Мир через силу»

    Американист Дудаков: Подарок Уиткоффа Путину говорит о реализме в политике Трампа

    Американист объяснил, зачем Уиткофф привез в Москву монету «Мир через силу»
    @ Yunashev_Live

    Tекст: Олег Исайченко

    Подаренная американской делегацией президенту России Владимиру Путину монета свидетельствует о намерении Белого дома договариваться с Москвой по украинскому кризису. Но на пути этих планов стоят европейская «партия войны» и украинские лоббисты, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее российскому лидеру подарили монету с надписью: Peace through strength («Мир через силу»).

    «В американском политическом лексиконе «Мир через силу» является лозунгом тех деятелей, которые выступают за больший реализм во внешней политике и за отказ от участия в бесконечных войнах. В этой концепции страна не прекращает наращивать военный потенциал, но он рассматривается именно как элемент сдерживания», – пояснил американист Малек Дудаков.

    В связи с этим, заметил эксперт, подарок Уиткоффа Путину может означать, что Белый дом не против договариваться с Москвой по деэскалации украинского кризиса. «Администрация Трампа опасается прямого вовлечения в украинский конфликт США и своих европейских союзников», – детализировал собеседник.

    «Белый дом пытается активно перезапустить переговорный процесс в канун промежуточных выборов. Но вряд ли за два месяца можно сделать то, чего не получалось достичь полтора предыдущих года. В США сохраняется много противоречий. Кроме того, европейская «партия войны» и украинские лоббисты все менее охотно следуют повестке Трампа», – отметил спикер.

    Если говорить о Москве, то ее переговорные позиции еще усилятся к лету 2027 года, спрогнозировал политолог. «Украину ждет тяжелая зима, особенно если Россия продолжит поражать объекты энергетической инфраструктуры. Экономика украинского государства полностью зависит от внешних заимствований», – напомнил он.

    «Через год Москве будет проще «дожимать» Киев в рамках переговорного процесса. Полагаю, об этом российские официальные лица сказали американским переговорщикам в рамках вчерашних бесед», – резюмировал Дудаков.

    Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер во время визита в Москву подарили президенту России Владимиру Путину сувенирную монету, на одной стороне которой написана фраза: Peace through strength («Мир через силу»). Об этом сообщил корреспондент Александр Юнашев в своем канале в Max.

    «Так называлась внешнеполитическая концепция Рейгана времен холодной войны. Идея подхода в том, что прочного мира можно достичь только через военное и экономическое превосходство», – добавил автор поста.

    Сама беседа была «содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной», рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. «Если говорить по существу состоявшихся обсуждений, то с российской стороны были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающейся в ходе проведения специальной военной операции. В частности, отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий, выражена уверенность в достижении поставленных целей и, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта», – указал он.

    «Наш президент подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок. Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обещали использовать в ходе завтрашних контактов в Киеве полученные у нас лично от президента России наблюдения и оценки, касающиеся выхода на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине», – добавил Ушаков.

    По сообщениям СМИ, после вылета из Москвы Уиткофф и Кушнер прибыли в украинскую столицу. Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин приказал прекратить удары по Киеву на трое суток для подготовки и проведения этих контактов, сообщает РИА «Новости».

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    5 сентября 2026, 21:11 • Новости дня
    Путин опроверг договоренности о широком перемирии на три дня

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе переговоров со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером глава государства прояснил ситуацию вокруг остановки боевых действий в зоне спецоперации.

    Президент Владимир Путин на встрече с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил об отсутствии договоренностей с Киевом касательно масштабного прекращения огня, передает ТАСС.

    «Украинские власти опубликовали свой призыв к более широкому перемирию на три дня, но об этом мы с ними никогда не договаривались», – подчеркнул российский лидер.

    При этом он заверил американских представителей в готовности обеспечить безопасность переговорного процесса. По словам главы государства, интенсивность атак по территории России, включая Москву, заметно снизилась с полуночи 5 сентября.

    «Хочу отметить, что и украинская сторона значительно снизила, на порядок снизила удары по территории Российской Федерации, в том числе по Москве», - отметил президент и добавил, что предложение о временной приостановке ударов по Киеву поступило через каналы спецслужб и дипломатических ведомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты призвали Москву и Киев приостановить взаимные удары на время визита американских переговорщиков.

    Позже президент России Владимир Путин поручил прекратить атаки по украинской столице на трое суток. Ранее президент США Дональд Трамп направил своих спецпосланников в обе страны для представления мирного плана.

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    5 сентября 2026, 22:44 • Новости дня
    Путин одним словом назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию

    Путин назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию непростой

    Путин одним словом назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин принял в субботу американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, отметив перед началом переговоров сложность обсуждаемой ситуации.

    «Уважаемые коллеги, сердечно вас приветствую в Москве. Ситуация, конечно, непростая, с которой нам предстоит сегодня разбираться», – приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

    Российский лидер перед началом беседы попросил гостей «передать самые наилучшие пожелания и слова благодарности президенту Соединённых Штатов господину Трампу».

    Затем стороны перешли к обсуждению, которое началось около 20:00 мск. Таким образом, встреча длится почти три часа.

    С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Ранее президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США анонсировал визит дипломатов в Россию с предложением о прекращении конфликта. Кирилл Дмитриев встретил  американскую делегацию в аэропорту Внуково.

    В воскресенье представители США посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

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    5 сентября 2026, 23:24 • Новости дня
    Уиткофф и Кушнер привезли в Москву именную монету «Мир через силу»
    Уиткофф и Кушнер привезли в Москву именную монету «Мир через силу»
    @ Yunashev_Live

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер привезли в Москву именную монету с надписью «Мир через силу».

    «Американцы приехали, кстати, не с пустыми руками, запаслись сувенирами. "Мир через силу", – гласит одна из сторон памятной монетки. Так называлась внешнеполитическая концепция Рейгана времен Холодной войны. Идея подхода в том, что прочного мира можно достичь только через военное и экономическое превосходство», – пишет Telegram-канал «Юнашев Live».

    Как выяснило РИА «Новости», именной монеты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в свободной продаже нет. Это персональный памятный предмет, пояснили в магазине сувениров Белого дома. «Это похоже на памятный медальон, который вручается как признание заслуг или в честь знаковых событий», – сообщили там.

    В ассортименте, например, есть памятные монеты в честь президента Гарри Трумэна, медальоны, посвященные Белому дому или транспорту, на котором перемещаются первые лица, добавили в магазине.

    В магазине отметили, что оставленной Уиткоффом в Москве монеты никогда не было в их ассортименте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев встретил  американскую делегацию в аэропорту Внуково, после чего президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине. Перед началом переговоров российский президент одним словом назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию.

    В воскресенье представители США посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

    Комментарии (13)
    5 сентября 2026, 20:23 • Новости дня
    Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине

    Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине Кушнера и Виткоффа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин проводит встречу в Кремле с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером для обсуждения украинского урегулирования.

    Переговоры российского лидера с американскими посланниками стартовали в субботу вечером в Представительском кабинете Сенатского дворца Кремля. Владимир Путин тепло поприветствовал Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, пожав им руки, а также передал слова благодарности и наилучшие пожелания Дональду Трампу, передает ТАСС.

    «Ситуация, конечно, непростая, с которой нам предстоит сегодня разбираться», – отметил президент России в начале встречи.

    Путин встречается с Уиткоффом уже в восьмой раз, а Кушнер участвует в обсуждениях украинского урегулирования в третий раз. Предыдущая встреча состоялась 22 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США Дональд Трамп анонсировал визит дипломатов в Россию с предложением о прекращении конфликта.

    Днем спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев встретил американскую делегацию в аэропорту Внуково. В воскресенье представители Соединенных Штатов посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

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    7 сентября 2026, 16:40 • Новости дня
    Путин создал комиссию по ограничениям для уклоняющихся от наказания за рубежом
    Путин создал комиссию по ограничениям для уклоняющихся от наказания за рубежом
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин распорядился создать новую межведомственную комиссию, которая займется применением временных ограничений в отношении уклоняющихся от наказания за рубежом.

    Соответствующий указ президента размещен на портале официального опубликования правовых актов. «В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона от 4 августа 2026 года № 284-ФЗ «О временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами РФ и уклоняющихся от наказания» постановляю: 1. Образовать Межведомственную комиссию по применению временных ограничительных мер», – говорится в тексте документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа президент России Владимир Путин утвердил пакет законов о временных ограничениях для уклоняющихся от наказания релокантов.

    Ранее депутаты Госдумы ввели 14 строгих запретов для скрывающихся за границей правонарушителей.

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил о начале действия жестких санкций против уехавших преступников.

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    7 сентября 2026, 13:28 • Новости дня
    Путин пригласил Пашиняна в Москву
    Путин пригласил Пашиняна в Москву
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Армянский премьер-министр Никол Пашинян в скором времени совершит официальную поездку в столицу России по приглашению президента Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Была достигнута договоренность, что в ближайшее время состоится визит господина Пашиняна в Москву», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что Путин сам пригласил главу армянского правительства, и тот принял предложение. Точные даты поездки будут определены по дипломатическим каналам, исходя из рабочих графиков политиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армянский премьер-министр анонсировал визит в Москву для продолжения диалога с руководством России.

    Лидеры двух стран встретились на полях саммита ШОС в столице Киргизии.

    На этой встрече в Бишкеке армянский премьер подтвердил готовность Еревана к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества.

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    5 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    Уиткофф пообещал вспоминать на пенсии встречи с Путиным в Кремле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпосланник США Стив Уиткофф заявил, что общение с президентом России Владимиром Путиным останется одним из самых ярких воспоминаний после его выхода на пенсию.

    Спецпосланник США Стив Уиткофф признался, что на пенсии будет с теплотой вспоминать свои встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    «Благодарю вас, господин президент, за то, что вы принимаете нас сегодня здесь. Мы ждали этой встречи сегодня, сидели вместе с Джаредом, Кириллом, потом к нам присоединился Юрий и мы все говорили о том, что когда мы все уйдем на пенсию, у нас останутся эти замечательные истории и воспоминания. И общение с вами будет одним из самых памятных», – сказал он в начале переговоров с российским лидером.

    С российской стороны в переговорах приняли участие помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Владимира Путина с американскими делегатами.

    Днем спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев встретил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в аэропорту Внуково. Вечером Владимир Путин принял посланников США в Представительском кабинете Сенатского дворца.

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    6 сентября 2026, 00:20 • Новости дня
    Американские переговорщики покинули Москву после встречи с Путиным

    Уиткофф и Кушнер покинули Москву после переговоров с Путиным

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер улетели из Москвы после встречи с президентом России Владимиром Путиным по ситуации с украинским конфликтом.

    Самолет с переговорщиками из США вылетел из столичного аэропорта Внуково в 00:28 мск, передает ТАСС.

    Впервые за все восемь визитов спецпосланников они прилетали в Россию на правительственном спецсамолете Boeing C-32A, предназначенном для первых лиц государства.

    До этого они использовали бизнес-джеты. Уиткофф и Кушнер прибыли из Майами с промежуточной посадкой в Хельсинки.

    Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, Путин беседовал с американскими спецпредставителями 3 часа 10 минут.

    «Беседа продолжалась более трех часов, а точнее 3 часа 10 минут. Она была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной», – приводит его слова пресс-служба Кремля.

    Ушаков подчеркнул, что беседа «по крайне серьезным вопросам» продолжалась и за рабочим столом, и в неформальной обстановке за обеденным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев встретил американскую делегацию в аэропорту Внуково, после чего президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине.

    Перед началом переговоров российский президент одним словом  охарактеризовал обсуждаемую с посланниками США ситуацию.

    В воскресенье представители США посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

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    8 сентября 2026, 00:58 • Новости дня
    Истек срок трехдневного моратория на удары российских войск по целям в Киеве
    Истек срок трехдневного моратория на удары российских войск по целям в Киеве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Истек срок моратория на удары российских войск по целям в Киеве, действовавшего три дня по указанию президента России Владимира Путина, сообщают информационные агентства.

    Ограничение на удары по украинской столице объявлялось на три дня и было связано с приездом на Украину представителей США для переговоров, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты призвали Москву и Киев приостановить взаимные удары на время визита американских переговорщиков.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президент России дал указание с полуночи 5 сентября в течение трех суток не наносить ударов по Киеву в связи с визитом американских переговорщиков.

    Президент заявил на встрече со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером об отсутствии договоренностей с Киевом о масштабном прекращении огня.

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    8 сентября 2026, 17:30 • Новости дня
    Путин и Трамп провели новый телефонный разговор

    Ушаков: Путин и Трамп провели новый телефонный разговор

    Путин и Трамп провели новый телефонный разговор
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонную беседу, посвятив основное внимание вопросам разрешения кризиса на Украине, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, общение руководителей государств продлилось ровно один час, передает РИА «Новости». Дипломат назвал состоявшийся диалог конструктивным и весьма откровенным. «Проведен очередной телефонный разговор президента России Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом», – рассказал представитель Кремля журналистам.

    Он также добавил, что основное внимание в ходе беседы стороны уделили детальному обсуждению вопросов украинского урегулирования. «Телефонный разговор длился ровно час, был конструктивным и весьма откровенным», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президенты России и США также обсудили урегулирование украинского конфликта. В ходе той беседы Владимир Путин рассказал Дональду Трампу об освобождении Константиновки в Донбассе.

    Ранее лидеры двух стран затронули ситуацию вокруг Ирана и покушение на американского политика.

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    7 сентября 2026, 00:24 • Новости дня
    Опубликовано видео встречи Путина с тигром в лесу в Приморском крае
    Опубликовано видео встречи Путина с тигром в лесу в Приморском крае
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликованы кадры встречи с тигром в лесу Приморского края, о которой рассказал ранее президент России Владимир Путин.

    Видео опубликовано в Telegram журналиста «Вестей» Павла Зарубина.

    «Поразительные кадры, снятые на телефон Службой Безопасности президента», – сказано в сообщении. В комментарии к записи на видео Зарубин отметил, что кадры сняты из салона президентской машины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на Восточном экономическом форуме поделился историей о неожиданной встрече с диким хищником.

    Губернатор Приморского края Олег Кожемяко назвал это событие хорошим знаком.

    Народный артист России Эдгард Запашный с юмором поздравил тигра с редкой удачей.

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