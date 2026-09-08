Песков предупредил об опасности попыток сохранения однополярного мира

Tекст: Дмитрий Зубарев

Попытки удержать однополярную систему мироустройства представляют серьезную угрозу, передает ТАСС. Об этом заявил Дмитрий Песков во время общения с индийскими журналистами.

«Мы видим, что однополярная система фактически рушится – она теряет свою конкурентоспособность, но при этом пытается вернуть утраченные позиции, порой предпринимая весьма жесткие шаги и нанося ущерб глобальной системе, мировой экономике, окружающей среде, политике и системе международного права. Это крайне опасный процесс», – подчеркнул представитель Кремля.

Брифинг состоялся в преддверии саммита БРИКС, который пройдет в Нью-Дели. Пресс-секретарь президента обратил внимание на деструктивные последствия действий тех, кто стремится сохранить доминирование.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Дмитрий Песков выразил надежду на визит Владимира Путина на сентябрьский саммит БРИКС в Индию.

Индийские дипломаты отметили важность этой поездки для развития многополярного мироустройства.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме российский лидер заявил о крупнейшей структурной трансформации мира.