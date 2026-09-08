Во Франции грабители вырезали из рам четыре картины Ренуара

TF1: Злоумышленники украли четыре картины из музея Ренуара на юге Франции

Tекст: Дмитрий Зубарев

Преступление произошло ранним утром во вторник в коммуне Кань-сюр-Мер под Ниццей, передает ТАСС. Полиция узнала об инциденте после срабатывания сигнализации около шести часов по местному времени.

Следователи изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что грабители действовали вдвоем. Преступники аккуратно вырезали холсты из рам, названия похищенных произведений искусства пока не разглашаются.

Французские культурные учреждения в последнее время регулярно подвергаются нападениям. В октябре прошлого года злоумышленники вынесли из Лувра ювелирные украшения французских монархов. Спустя несколько часов преступники также обчистили музей в Лангре, забрав коллекцию старинных монет.

После серии громких ограблений министерство внутренних дел республики распорядилось значительно усилить охрану вокруг объектов культурного наследия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе итальянская полиция задержала пятерых подозреваемых в краже картин Ренуара из частного музея.

Правоохранители успешно вернули похищенные произведения искусства общей стоимостью более девяти млн евро.

Ранее парламент Франции выявил критические нарушения в системе безопасности парижского Лувра.