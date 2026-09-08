Прокуратура потребовала сохранить семилетний срок бывшему мужу блогера Лерчек

Ученые нашли опасных паразитов почти в каждом обследованном тунце

ScienceAlert: Бразильские ученые обнаружили червей в 96% выловленных тунцов

Для исследования отобрали 53 тунца, выловленных у побережья Бразилии. Признаки заражения выявили у 96% экземпляров. Паразиты присутствовали практически во всех изученных частях организма рыб – полностью свободными от них оказались только сердце и почки, передает ScienceAlert.

Больше всего червей нашли в кишечнике. Следующими по степени заражения стали мышечная ткань, употребляемая человеком в пищу, и желудок. Ученые установили присутствие паразитов рода Anisakis, представителей отряда Trypanorhyncha, а также рода Rhadinorhynchus.

Авторы работы призвали усилить санитарный контроль рыбной продукции. Они также указали на необходимость потрошить тунца сразу после вылова, чтобы предотвратить перемещение личинок из внутренних органов в мясо.

Полосатый тунец имеет высокую промысловую ценность, широко применяется в производстве консервов, а также продается в свежем и замороженном виде, в сыром виде используется для приготовления сашими. В Бразилии он является самым распространенным представителем тунцовых, а по итогам 2022 года занял третье место среди наиболее активно добываемых морских видов в мире. Тогда глобальный вылов достиг 3,1 млн тонн.

В исследовании отмечается, что рыба перед поступлением в продажу проходит проверку, во время которой видимых паразитов удаляют. Большинство червей после консервирования не представляет опасности для человека. Случаи заражения людей личинками Trypanorhyncha редки, а заболевания способны вызывать лишь некоторые виды Anisakis.

Исследователи отметили, что нагревание рыбы до температуры выше 60 градусов не менее десяти минут или заморозка при минус 20 градусах на сутки обезвреживают личинки Anisakis. При этом отдельные аллергены паразита могут сохраняться после приготовления и замораживания. Поэтому даже погибшие личинки способны представлять опасность для чувствительных к ним людей. Отдельные паразиты могут закрепляться на стенках кишечника человека, вызывая боль в животе, тошноту, рвоту и диарею.

Паразитолог Вашингтонского университета Челси Вуд напомнила, что присутствие червей не всегда свидетельствует об ухудшении состояния морской среды. Жизненный цикл Anisakis связан с несколькими звеньями пищевой цепи, включая рыб, кальмаров, китов и дельфинов. Поэтому распространение таких организмов может, напротив, указывать на восстановление численности морских млекопитающих.

Ученые считают необходимым продолжить наблюдения не только у берегов Бразилии, но и в других крупных районах промысла. Это позволит выяснить, насколько широко распространены паразиты в тунце и как их численность меняется под воздействием природных и антропогенных факторов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ветеринарный врач Владимир Воронин предупредил об опасности заражения паразитами от тунца. В августе текущего года ученые зафиксировали массовое появление этой рыбы у Командорских островов. Весной китайские исследователи обнаружили в сырых морепродуктах вызывающий слепоту вирус.