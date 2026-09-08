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    США готовят Норвегию к противостоянию с Россией в Арктике
    Россия закрыла генконсульство Германии в Петербурге и культурные центры имени Гете
    Фицо выразил надежду, что Германия не начнет войну с Россией из-за успехов АдГ
    Ученые нашли опасных паразитов почти в каждом обследованном тунце
    Российские дроны «Герань» уничтожили украинские фуры с беспилотниками
    Полиция Германии нашла пусковые устройства вблизи линий электропередачи
    Латвия запланировала ввести пошлины в 300% на транзит зерна из России
    ВСУ начали использовать образ княгини Ольги для вербовки женщин в армию
    Трамп опубликовал карту с Кубой и Канадой в составе США
    8 сентября 2026, 02:57 • Новости дня

    Полиция Германии нашла пусковые устройства вблизи линий электропередачи

    Tекст: Антон Антонов

    В Германии полиция нашла пусковые устройства возле линий электропередачи в Северном Рейне – Вестфалии, сообщают правоохранительные органы.

    «В Северном Рейне – Вестфалии были обнаружены пусковые устройства вблизи высоковольтных линий», – говорится в публикации.

    Правоохранительные органы также получили информацию о подозрительном лице неподалеку от электростанции «Вайсвайлер» в районе города Ахена. Полиция проверяет обстоятельства обоих инцидентов, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие правоохранители обнаружили и обезвредили 12 самодельных взрывных устройств у высоковольтных линий электропередачи в Саксонии.

    Ранее полиция нашла шесть пусковых устройств вблизи поврежденной электроподстанции в городе Бергхайм.

    Немецкие следователи также получили письмо от взявшего на себя ответственность за серию атак на энергетические объекты в Северном Рейне-Вестфалии.

    По данным СМИ, ответственность за атаки взял на себя 49-летний немец, придерживающийся экорадикальных взглядов, он находится в розыске.

    6 сентября 2026, 14:17 • Новости дня
    Лавров назвал обвинения по дрону в Лейпциге «началом настоящей войны»
    Лавров назвал обвинения по дрону в Лейпциге «началом настоящей войны»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал обвинения в адрес Москвы из-за инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига «началом настоящей войны».

    Лавров «Вестям» прокомментировал ситуацию с обнаруженным беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле. Глава российской дипломатии подчеркнул, что бездоказательные заявления в адрес Москвы являются крайне тревожным сигналом.

    «Лейпциг, аэропорт. Нашли какой-то там дрон. Сказали, это российский дрон, никто не стал разбираться. Это в общем-то, по большому счету, начало такой войны настоящей», – подчеркнул министр.

    Глава МИД также напомнил о других недружественных шагах со стороны Германии. Он упомянул закрытие генерального консульства в Бонне и расторжение соответствующего соглашения, а также закрытие Русского дома в Берлине. «Я помню, что перед началом Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, вернее, немцы тоже свои дипломатические миссии закрывали», — сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Москву в причастности к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    Власти ФРГ прекратили работу Русского дома в Берлине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков категорически отверг заявления немецкой стороны.

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    7 сентября 2026, 17:00 • Новости дня
    Россия закрыла генконсульство Германии в Петербурге и культурные центры имени Гете

    МИД: Россия отозвала согласие на работу генконсульства Германии в Петербурге

    Россия закрыла генконсульство Германии в Петербурге и культурные центры имени Гете
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские власти приняли решение прекратить работу немецкого дипломатического представительства и культурных центров имени Гете в качестве ответной меры на недружественные действия Берлина, сообщили в МИД.

    Российское внешнеполитическое ведомство объявило о жестких ответных мерах в отношении дипломатических структур ФРГ, говорится в сообщении на сайте МИД. Причиной стало закрытие российского генконсульства в Бонне и Русского дома науки и культуры в Берлине.

    Согласие на работу немецкого генерального консульства в Петербурге официально отозвано. Представительство обязано полностью свернуть свою деятельность не позднее 18 сентября 2026 года. К этой же дате все сотрудники дипмиссии должны покинуть территорию страны.

    Кроме того, закрываются культурные центры имени Гете. Их командированному персоналу предписано выехать до 13 сентября. В министерстве подчеркнули, что ответственность за новый виток эскалации двусторонних отношений полностью лежит на правительстве Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Глава МИД Сергей Лавров предупредил о прекращении культурного присутствия ФРГ в нашей стране.

    Посол России в Германии Сергей Нечаев анонсировал скорые ответные шаги Москвы.

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    8 сентября 2026, 00:01 • Видео
    Выборы в Германии шокировали всю Европу

    Выборы в Саксонии-Аахальт завершились триумфом «Альтернативы для Германии» (АдГ) и позором партий власти. Сопредседатель АдГ Тино Хрупалла призвал к восстановлению отношений с Россией, а канцлер Фридрих Мерц посыпает голову пеплом. Чего теперь ждать?

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    7 сентября 2026, 12:02 • Новости дня
    Рар: Партия Мерца на выборах потерпела политическое Ватерлоо

    Политолог Рар: Западная демократия не прижилась на землях бывшей ГДР

    Рар: Партия Мерца на выборах потерпела политическое Ватерлоо
    @ Matthias Schrader/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Результаты выборов в парламент в Саксонии-Анхальт показали, что на востоке ФРГ растет отчуждение между элитами и обществом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. По его мнению, системные партии попытаются создать коалицию против прихода к власти «Альтернативы для Германии», но решающий голос – за «Союзом Сары Вагенкнехт».

    «Минувшее воскресенье стало черным днем для либеральной демократии в Германии», – отметил германский политолог Александр Рар. По его оценкам, итоги выборов в федеральной земле Саксония-Анхальт показали, что на востоке страны люди больше не верят традиционным партиям, а отдают предпочтение радикальной альтернативной силе.

    «Демократия западногерманского образца не приживается в восточных землях даже спустя 35 лет после объединения. Восточные немцы – а такие настроения фиксируются не только в Саксонии-Анхальт, но и в других землях бывшей ГДР – хотят другой политики, нежели жители Западной Германии. Впрочем, надо признать: за «Альтернативу для Германии» (АдГ) все чаще голосуют и в «старых» землях. Мне кажется, идет отчуждение между правящими элитами и простым обывателем», – рассуждает собеседник.

    Говоря о результатах Христианско-демократического союза (ХДС) – партии канцлера Фридриха Мерца – политолог подчеркнул: политическое объединение «потерпело политическое Ватерлоо». По прогнозам Рара, призывы к Мерцу уйти в отставку будут усиливаться. «Внутри правящей партии начнется разброд: одни будут говорить, что ХДС должен начать диалог с АдГ, другие – что традиционным партиям нужно удерживать власть силой, даже нарушая демократические принципы, и ни в коем случае не допустить «Альтернативу» в земельное правительство», – добавил он.

    «Поскольку Дональд Трамп условно поддерживает АдГ, в Берлине сложилось мнение, что американская администрация не против «смены режима» в ФРГ. Но правящие элиты Германии будут этому сопротивляться. Впереди – радикализация общества, множество баталий с неопределенным исходом», – считает аналитик.

    Пока же все системные партии попытаются в Саксонии-Анхальт создать коалицию против прихода к власти «Альтернативы для Германии». «Но решающий голос – за «Союзом Сары Вагенкнехт»: ее партия перепрыгнула пятипроцентный барьер. Я не исключаю, что Вагенкнехт поддержит правительство АдГ», – отметил политолог.

    По его мнению, на предстоящих выборах в Мекленбурге – Передней Померании и Берлине ситуация будет иной, чем в Саксонии-Анхальт. «Там позиции левых партий еще достаточно прочны, чтобы предотвратить абсолютное большинство АдГ. Но опять все решит партия Сары Вагенкнехт: если одновременно усилятся позиции ССВ и АдГ, возможно все», – заключил Рар.

    Напомним, в Саксонии-Анхальт партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) одержала самую крупную победу в своей истории на региональных выборах. Согласно предварительным официальным результатам избирательной комиссии земли, фракция набрала 43,8% голосов избирателей (+23% по сравнению с выборами 2021 года).

    Противоположная ситуация у Христианско-демократического союза (ХДС). Результаты партии оказались ниже исторического минимума 1998 года: тогда она получила 22% голосов, а сейчас – лишь 17,2%. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) заняла третье место, ее поддержали 9,3% избирателей. «Зеленые» набрали 8,9%, «Левые» – 8,6%.

    В ландтаг проходит также партия «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ), у нее 5,3%. Примечательно, что Свободная демократическая партия (СвДП), состоявшая в правящей коалиции вместе с ХДС и СДПГ, не смогла преодолеть пятипроцентный барьер – у нее лишь 2,6%. На этом фоне глава регионального отделения Лидия Хюскенс объявила об отставке.

    Правом голоса в Саксонии-Анхальт обладали около 1,7 млн человек. Явка была рекордной для региона со времени объединения Германии – проголосовали около 77,8% избирателей.

    Премьер-министр земли и кандидат от ХДС Свен Шульце признал поражение и поздравил АдГ с победой. Однако, как отмечает ZDF, несмотря на успех правых, создание единоличного кабинета министров пока остается под вопросом. Дело в том, что АдГ не получает абсолютного большинства, у нее 39 мест из 83, у ХДС – 15, СДПГ, «Зеленых» и «Левых» – по восемь, «Союза Сары Вагенкнехт» – пять.

    Тем не менее сопредседатель «Альтернативы» Алис Вайдель назвала результаты выборов «историческими» и заявила о мандате на создание правительства. Как партия будет управлять в Саксонии-Анхальт – «путем поддержки правительства меньшинства или в рамках коалиции – это еще предстоит увидеть», отметила она.

    Вместе две оппозиционные силы – АдГ и ССВ – могут получить 44 мандата, обеспечив себе большинство. Однако сопредседатель партии Сары Вагенкнехт Амира Мохамед Али исключила поддержку кандидата от «Альтернативы для Германии» Ульриха Зигмунда, передает Axios. На этом фоне Зигмунд допустил, что ему удастся убедить некоторых депутатов сменить партию. По его оценкам, переход отдельных членов ХДС в АдГ вполне возможен на фоне внутренних противоречий в консервативном лагере Германии.

    «Несмотря на то, что «Альтернатива для Германии» не получила абсолютного большинства, она одержала победу, набрав 44% голосов и нанеся сокрушительное поражение консерваторам канцлера Фридриха Мерца, что отражает глубокую непопулярность правящей коалиции Германии в условиях раскола политической обстановки», – констатирует Reuters. По прогнозам Bloomberg, Мерцу придется столкнуться с последствиями того, что ХДС показал «худшие результаты, чем ожидалось».

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты ранее отмечали, что земельные выборы способны не только изменить расстановку сил на востоке страны, но и усилить давление на канцлера внутри собственной партии.

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    6 сентября 2026, 14:43 • Новости дня
    Нечаев предупредил о «другом разговоре» с ФРГ в случае поставок Taurus Киеву

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил о готовности Москвы изменить тональность диалога с Берлином в случае передачи Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.

    Дипломат отметил, что такой шаг станет пересечением ранее обозначенных красных линий, передает ТАСС

    «Президент России Владимир Владимирович Путин уже говорил об этом, указывал, что управлять такими ракетами будут именно германские специалисты, сами украинцы делать это не в состоянии. Если так, то это будет уже совсем другой разговор», – подчеркнул руководитель дипмиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала решительный ответ на использование ракет Taurus на Украине.

    Бывший премьер-министр Сергей Степашин пригрозил Берлину серьезными последствиями из-за возможных поставок этого оружия.

    Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о риске глубокого вовлечения Германии в конфликт.

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    7 сентября 2026, 04:25 • Новости дня
    АдГ победила на выборах в Саксонии-Анхальт
    АдГ победила на выборах в Саксонии-Анхальт
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) победила на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт, набрав 43,8% голосов, сообщает региональная избирательная комиссия после обработки 100% бюллетеней.

    На втором месте оказался Христианско-демократический союз с 17,2%, на третьем – Социал-демократическая партия Германии с 9,3%, передает РИА «Новости».

    За ними расположились «Зеленые» и «Левая» партия, получившие 8,9% и 8,6% голосов соответственно.

    Пятипроцентный избирательный барьер удалось преодолеть и «Союзу Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость», который набрал 5,3%.

    В выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт участвовали 16 политических партий и 398 кандидатов. Голосование прошло в воскресенье, явка избирателей составила 77,8%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель АдГ Алиса Вайдель по итогам голосования заявила о праве партии сформировать правительство региона.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял об угрозе бегства инвесторов и экономического краха в случае победы АдГ на выборах.

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    7 сентября 2026, 17:10 • Новости дня
    Фицо выразил надежду, что Германия не начнет войну с Россией из-за успехов АдГ
    Фицо выразил надежду, что Германия не начнет войну с Россией из-за успехов АдГ
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду, что немецкое руководство не начнет военные действия с Россией ради отвлечения внимания от успехов оппозиции.

    Глава словацкого кабинета министров прокомментировал недавние электоральные события в немецком регионе, передает ТАСС. Политик рассчитывает, что Берлин не станет инициировать вооруженное противостояние с Москвой в попытке сместить фокус внимания с триумфа партии «Альтернатива для Германии».

    Победу политической силы в Саксонии-Анхальте следует воспринимать предельно объективно, считает Фицо. По его мнению, итоги прошедшего голосования напрямую отражают растущее недовольство немецких избирателей текущим курсом правящих партий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупную победу на региональных выборах в Саксонии-Анхальт.

    Сопредседатель политической силы Алиса Вайдель заявила о праве оппозиции на формирование земельного правительства.

    Накануне голосования канцлер ФРГ Фридрих Мерц предупредил избирателей об угрозе экономического краха.

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    7 сентября 2026, 10:08 • Новости дня
    АдГ намекнула на переход политиков из ХДС

    Ульрих Зигмунд допустил переход членов ХДС в партию «Альтернатива для Германии»

    АдГ намекнула на переход политиков из ХДС
    @ IMAGO/MARVIN MOEBIUS/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер «Альтернативы для Германии» в Саксонии-Анхальт Ульрих Зигмунд допустил переход отдельных членов Христианско-демократического союза в его партию.

    Речь идет о заявлении лидера саксонско-анхальтской «Альтернативы для Германии» Ульриха Зигмунда, который стал победителем выборов в этой федеральной земле. Политик намекнул, что в ряды его партии могут перейти представители Христианско-демократического союза, недовольные текущей политикой своего руководства, сообщает RTL.

    Зигмунд заявил, что переход отдельных членов ХДС в АдГ вполне возможен на фоне внутренних противоречий в консервативном лагере Германии. По его словам, часть христианских демократов разделяет позиции его партии по ключевым вопросам внутренней политики.

    Выборы в Саксонии-Анхальт показали рост поддержки АдГ, что усилило позиции партии на федеральном уровне. Заявление Зигмунда прозвучало на фоне обсуждения возможного сближения консервативных сил Германии перед следующими выборами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экзитполы на выборах в Саксонии-Анхальт показали лидерство «Альтернативы для Германии» с результатом около 44,5% голосов.

    Кандидат от АдГ Ульрих Зигмунд ранее заявлял избирателям, что партия не уйдет с политической арены даже без абсолютного большинства.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц накануне голосования признавал, что не спекулирует о последствиях возможной победы правых.

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    6 сентября 2026, 04:10 • Новости дня
    Мерца назвали лучшим агитатором «Альтернативы для Германии»
    Мерца назвали лучшим агитатором «Альтернативы для Германии»
    @ Juliane Sonntag/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц стал самым эффективным агитатором предвыборной кампании правой партии «Альтернатива для Германии» перед выборами в ландтаг Саксонии-Анхальт.

    Сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла выступил на заключительном предвыборном мероприятии в федеральной земле Саксония-Анхальт с оригинальным признанием в адрес канцлера ФРГ. Выборы в местный парламент здесь пройдут 6 сентября.

    «В наших предвыборных кампаниях нам всегда помогали агитаторы из других партий. Но одного человека ты не пригласил, а именно Фридриха Мерца. В этой гонке он был лучшим агитатором за АдГ», – приводит РИА «Новости» слова Крупаллы в адрес лидера избирательного списка партии Ульриха Зигмунда.

    Политик напомнил о недавнем визите канцлера на предвыборное мероприятие Христианско-демократического союза в Мекленбурге-Передней Померании. Крупалла пошутил, что Мерц приехал на восток, съел три рыбные булочки и уехал, так ничего и не сказав избирателям. Выборы в этом регионе состоятся 20 сентября.

    Ранее газета Bild отмечала, что результаты голосования в Саксонии-Анхальт могут привести к досрочной отставке правительства ФРГ с Мерцем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц напугал немцев бегством инвесторов в случае победы АдГ, при этом Politico считает, что «Альтернатива для Германии» возглавит правительство Саксонии-Анхальт. Тогда как канцлеру Германии предрекли унизительное поражение на выборах.

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    7 сентября 2026, 05:29 • Новости дня
    Туск назвал идиотами радующихся успеху АдГ поляков
    Туск назвал идиотами радующихся успеху АдГ поляков
    @ Grzegorz Krzyzewski/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Польши Дональд Туск резко раскритиковал сограждан, позитивно оценивших итоги голосования за партию «Альтернатива для Германии» в немецкой федеральной земле Саксония-Анхальт.

    «В Польше только идиоты или предатели могут радоваться триумфу АдГ в Германии», – написал Туск в соцсети X.

    Он добавил, что подобные люди нашлись в рядах политических объединений «Конфедерация» и оппозиционной партии «Право и справедливость».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии» победила на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт, набрав 43,8% голосов.

    Сопредседатель политической силы Алиса Вайдель заявила о праве на формирование нового регионального правительства.

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    6 сентября 2026, 16:28 • Новости дня
    Полиция Германии обнаружила 12 взрывных устройств у ЛЭП

    Tекст: Ольга Иванова

    В Восточной Германии правоохранители обнаружили и обезвредили дюжину самодельных взрывных устройств, заложенных у высоковольтных линий электропередачи для провокации короткого замыкания.

    Немецкие правоохранители обнаружили 12 самодельных взрывных устройств у высоковольтных линий электропередачи в федеральной земле Саксония на востоке Германии, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA.

    «После атак на электросеть в других федеральных землях полиция обнаружила в Восточной Саксонии в общей сложности 12 взрывных устройств. Данные устройства должны были вызвать короткое замыкание и привести к повреждению высоковольтных линий электропередачи», – говорится в публикации.

    Взрывные устройства были изготовлены кустарным способом и заложены в районе высоковольтных трасс Лужицкого буроугольного бассейна. Специалисты ведомства по уголовным делам Саксонии оперативно обезвредили находки. Ущерба энергетической системе региона нанесено не было, угроза для населения отсутствует.

    Следователи проверяют связь инцидента с аналогичными атаками на энергосети в землях Бранденбург и Северный Рейн-Вестфалия. Накануне полиция сообщала о коротких замыканиях и аварийных остановках энергоблоков в этих регионах. Позднее готовые к запуску ракетные установки были найдены на поле в районе города Дормаген.

    Ответственность за атаки взял на себя 49-летний житель Германии, придерживающийся экорадикальных взглядов. В настоящее время он находится в розыске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестный злоумышленник взял на себя ответственность за серию атак на энергетические объекты в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

    Правоохранительные органы Германии объявили в розыск49-летнего экоактивиста по подозрению в организации данных диверсий.

    Днем ранее полицейские обнаружили шесть пусковых устройств вблизи поврежденной электроподстанции в городе Бергхайм.

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    7 сентября 2026, 14:38 • Новости дня
    Мерц признал «драматическое» поражение ХДС на выборах в Саксонии-Анхальт
    Мерц признал «драматическое» поражение ХДС на выборах в Саксонии-Анхальт
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал результаты выборов в ландтаг Саксонии-Анхальт глубоким переломным моментом и драматическим поражением Христианско-демократического союза.

    «Мы справимся с этим только в том случае, если будем открыто говорить о проблемах в руководящем кругу», – подчеркнул Мерц, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

    Он также призвал однопартийцев сохранять внутреннее единство.

    Политик добавил, что любые публичные заявления против партии наносят ей серьезный ущерб. По мнению Мерца, главная цель «Альтернативы для Германии» заключается в полном уничтожении ХДС, поэтому сотрудничество с этой партией абсолютно исключено.

    Напомним, партия «Альтернатива для Германии» победила на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт с результатом 43,8% голосов.

    Германский политолог Александр Рар назвал результаты Христианско-демократического союза политическим Ватерлоо.

    Лидер победившей фракции Ульрих Зигмунд допустил переход недовольных членов ХДС в ряды своей политической силы.

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    7 сентября 2026, 10:01 • Новости дня
    Axios: Партия Вагенкнехт отказалась поддержать лидера АдГ Зигмунда
    Axios: Партия Вагенкнехт отказалась поддержать лидера АдГ Зигмунда
    @ Jorg Carstensen/dpa/Global Look Press

    Оппозиционная фракция «Альтернатива для Германии» показала лучший результат в своей истории, уверенно обогнав конкурентов на региональных выборах в Саксонии-Анхальт. Однако полученного результата может не хватить для формирования ландтага.

    Правая политическая сила получила 44% поддержки избирателей, что более чем в два раза превышает ее показатели пятилетней давности, передает Axios. Правоцентристский Христианско-демократический союз занял второе место с результатом 17%. Партия Сары Вагенкнехт с трудом преодолела пятипроцентный барьер.

    Вместе две оппозиционные силы могут получить 43 мандата, обеспечив себе большинство. Однако сопредседатель партии Сары Вагенкнехт Амира Мохамед Али исключила поддержку кандидата от «Альтернативы для Германии» Ульриха Зигмунда.

    Американский миллиардер Илон Маск ранее активно поддерживал немецких правых. «Только АдГ может спасти Германию», – заявлял бизнесмен в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Местная служба разведки классифицирует отделение победившей партии как экстремистскую организацию. В случае прихода к власти политическая сила планирует пересмотреть полномочия спецслужб, разрешить домашнее обучение и создать группу по депортации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правая партия «Альтернатива для Германии» победила на земельных выборах в Саксонии-Анхальт с результатом 43,8% голосов.

    Сопредседатель политической силы Алиса Вайдель заявила о праве победителей сформировать новое региональное правительство.

    Власти ФРГ заранее подготовили план жесткой политической изоляции этого региона.

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    7 сентября 2026, 05:57 • Новости дня
    Молодежное крыло ХДС в Саксонии-Анхальт потребовало отставок в партии

    Tекст: Антон Антонов

    Молодежная организация Христианско-демократического союза (Junge Union) в Саксонии-Анхальт единогласно потребовала отставки всего регионального руководства партии из-за провальных результатов на выборах, сообщает ZDF.

    По мнению Junge Union, премьер-министр Саксонии-Анхальт Свен Шульце не имеет права решать вопрос о сохранении своего поста, пишет ZDF.

    В принятом документе подчеркивается, что ответственность за провал лежит на всей партийной верхушке, и для восстановления доверия необходимо полностью обновить руководство ХДС в регионе.

    «Продолжать в том же духе при 18,5% нельзя», – заявили в партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии» победила на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт, набрав 43,8% голосов.

    На втором месте оказался Христианско-демократический союз с 17,2%.

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    5 сентября 2026, 11:39 • Новости дня
    В Германии раскрыли причину антироссийской истерики властей

    Публицист Кроне-Шмальц объяснила антироссийскую риторику Берлина внутриполитическими проблемами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Немецкий публицист Габриеле Кроне-Шмальц назвала антироссийскую риторику Берлина способом отвлечь избирателей от внутренних проблем страны перед выборами.

    Немецкое правительство искусственно нагнетает антироссийские настроения для отвлечения внимания граждан от внутренних проблем накануне выборов, пишет «Московский комсомолец». По мнению публициста, такие действия кабинета министров стали инструментом политического выживания в условиях кризиса.

    «Незадолго до земельных выборов населению хотят еще раз наглядно показать, насколько велика якобы исходящая от России опасность», – заявила Габриеле Кроне-Шмальц. Она также отметила, что подобная тактика стала системной для руководства ФРГ.

    Образ врага необходим Берлину для оправдания высоких расходов на вооружения, считает эксперт. При этом в стране остается множество нерешенных проблем, включая сложности с инфраструктурой и образовательными учреждениями. Санкционная политика, по словам публициста, наносит больший ущерб самой Германии, чем России.

    Кризис в отношениях стал следствием стратегических ошибок Запада после завершения холодной войны. В Евросоюзе ошибочно решили, что Россию больше не следует воспринимать как сверхдержаву, а ее интересами можно пренебречь, резюмировала Кроне-Шмальц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова связала антироссийские демарши властей ФРГ с предстоящими выборами. Власти Германии закрыли Русский дом в Берлине. Правительство ФРГ ввело новые санкции против нашей страны.

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    6 сентября 2026, 17:41 • Новости дня
    Telegraph: Партия Мерца начала обсуждение запрета двойного гражданства

    Tекст: Ольга Иванова

    Возглавляемый канцлером Фридрихом Мерцем Христианско-демократический союз рассматривает полный запрет двойного гражданства и ужесточение языковых требований для получения немецкого паспорта.

    Христианско-демократический союз, возглавляемый Фридрихом Мерцем, рассматривает возможность отмены двойного гражданства и ужесточения требований к знанию языка для получения паспорта ФРГ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Telegraph.

    «Я считаю, что должно действовать правило: получая немецкое гражданство, вы обязаны отказаться от прежнего. Я не понимаю, почему вам так нужно оставлять прежнее гражданство, если вы переезжаете в другую страну и собираетесь остаться в ней навсегда», – отметил спикер по вопросам правовой политики фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Гюнтер Крингс.

    По его словам, натурализация должна стать финальным этапом интеграции в общество, а хорошее знание немецкого языка необходимо для участия в политической жизни страны. Ранее депутат Александр Тром заявлял о призывах блока увеличить срок натурализации, который сейчас составляет пять лет законного проживания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Фридрих Мерц представил проект увеличения минимального срока проживания для получения немецкого паспорта до пяти лет.

    Немецкие муниципалитеты ожидают массового наплыва заявлений на натурализацию от украинских беженцев.

    Власти страны готовят проверку на верность конституции для призывников с двойным гражданством.

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