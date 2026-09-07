Блогер Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе в Москве

Tекст: Антон Антонов

«Алексей Столяров попал в массовое ДТП, за рулем в момент аварии находилась его супруга. В их автомобиль въехала машина, в которую врезалась еще одна. Сам блогер и его супруга не пострадали», – приводит ТАСС текст сообщения.

Сам Столяров подтвердил происшествие в соцсетях, сообщив, что они с супругой попали в аварию и находятся на месте случившегося.

«Мы немного попали в аварию, но не переживайте, человек летел, он врезался в машину, ну а в конце в Верусика», – приводит слова Столярова РИА «Новости».

Предварительно, столкнулись четыре машины.

С декабря 2025 года Столяров женат на Вере Бондаревой, чемпионке мира по бальным танцам.

Алексей Столяров – российский фитнес-тренер, спортивный блогер, призер Кубка Северо-Запада по классическому бодибилдингу.

