Россия и Сербия договорились о мирном освоении космоса

Tекст: Валерия Городецкая

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, документ уже опубликован на портале правовых актов.

«В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» одобрить представленный Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» согласованный с МИДом России, Минюстом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проект Соглашения между Правительством Российской Федерации и правительством Республики Сербии о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях», – отмечается в тексте распоряжения.

Теперь госкорпорации «Роскосмос» предстоит провести переговоры с сербскими партнерами совместно с Министерством иностранных дел. После достижения окончательных договоренностей документ будет подписан от имени российского правительства.

В апреле Россия и Сербия подписали программу экономического сотрудничества с акцентом на космос.

В прошлом году сербский президент Александр Вучич выразил заинтересованность в присутствии крупных российских компаний на внутреннем рынке.

В мае текущего года Москва выступила категорически против размещения любых видов вооружений на орбите.