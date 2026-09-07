Анонсирована экспедиция «Дигория» для исследователей будущего

Tекст: Валерия Городецкая

В конце сентября 120 исследователей отправятся в речное путешествие по маршруту Москва – Углич – Мышкин – Ярославль – Дубна – Москва, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Участники проведут семинары и дискуссии, чтобы осмыслить будущее человека, общества и государства.

Проект станет продолжением конференции «Философия будущего: идеи и смыслы». «Конференция «Философия будущего» показала колоссальный запрос на осмысление будущего в академической среде, но мы не хотели, чтобы этот разговор остался только в стенах МГУ. Экспедиция – это способ перевести диалог в новое поле и вовлечь в него молодых людей, у которых есть энергия и желание влиять на то, в какой стране и каком мире нам предстоит жить», – отметила генеральный директор ЭИСИ Анна Федулкина.

Исследователи проанализируют сценарии развития и определят ключевые риски. Философ Александр Дугин обратил внимание на то, что главным вызовом современности является угроза утраты человека из-за развития постгуманизма и трансгуманизма. Итогом работы станет философский мастер-план будущего страны.

В городах по маршруту следования участники изучат местный опыт развития и встретятся с экспертами. Прием заявок для молодых ученых от 25 до 40 лет продлили до 8 сентября. Мероприятие пройдет с 28 сентября по 2 октября.

Летом текущего года в Москве открылась международная конференция «Философия будущего: идеи и смыслы».

Весной эксперты платформы «Дигория» обсудили сценарии общественного развития страны на следующие сто лет.

В прошлом году генеральный директор ЭИСИ Анна Федулкина отметила высокий уровень подготовки проектов участников этого форума.