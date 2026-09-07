Эксперт: На посту главы Дагестана бывший верховный судья республики Щукин ориентирован на социальную справедливость

«Новый временно исполняющий обязанности главы Дагестана Фёдор Щукин был назначен в конце апреля 2026 года. На этот период выпали серьезные испытания: произошло масштабное наводнение, затронувшее тысячи жителей. Глава республики доложил президенту о ходе выполнения поручения по оказанию помощи пострадавшим. Особо отмечалось, что в восстановительных работах участвовали волонтеры из всех регионов России», – сказал Шаповалов.

По его мнению, феномен российского массового волонтерства и взаимопомощи граждан заслуживает отдельного внимания – он сложился в последние десятилетия, когда государство постепенно выстроило большую волонтерскую инфраструктуру и поддержало эти проекты.

«По достигнутым результатам стоит отметить, что назначение Щукина на должность было правильным кадровым решением президента. Будучи бывшим верховным судьей Дагестана (с 2024 года Щукин возглавлял Верховный суд Республики Дагестан), Щукин хорошо разбирается в региональных особенностях, он смог быстро выстроить важнейшие управленческие процессы. Но, что еще очень примечательно, врио серьезно ориентирован на социальную справедливость. Это особенно важно в контексте преодоления последствий паводков и помощи людям», – считает политолог.

Он отметил, что важной частью встречи Путина с Щукиным стало обсуждение мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. «Представители Дагестана с честью защищают Россию в ходе СВО, что неоднократно подчеркивал президент. Республика гордится своими героями: 20 уроженцев Дагестана удостоены звания Героя России за совершенные подвиги», – напомнил Шаповалов.

Эксперт обратил внимание и на символичную дату проведения встречи. «Важно отметить, что встреча состоялась накануне дня рождения великого дагестанского поэта Расула Гамзатова – 8 сентября. По инициативе президента этот день указом главы государства установлен как День языков народов России, и в 2026 году он впервые будет отмечаться на государственном уровне. Для Дагестана, самой многонациональной республики страны, это особая честь», – сказал он.

По словам Шаповалова, опыт Дагестана имеет большое значение для укрепления межнационального согласия во всей стране. «Тот факт, что десятки народов живут на территории Дагестана в мире и согласии, свидетельствует о высоком уровне межнациональных отношений. Республика является неотъемлемой частью многонациональной России, а сложившиеся традиции взаимного уважения подтверждают дружбу и единство народов страны», – заключил политолог.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая президент России Владимир Путин назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана. В ходе рабочей встречи в понедельник руководитель региона доложил главе государства об устранении последствий весенних паводков. Российский лидер потребовал развивать систему помощи участникам специальной военной операции.