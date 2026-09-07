Неизвестный обстрелял жителя ЖК бизнес-класса Match Point в Москве

Эксперт назвал крестный ход в Москве примером духовного единения народа

Политолог Асафов: Крестный ход в Москве показал единение народа перед внешними вызовами

Tекст: Олег Исайченко

«Общемосковский крестный ход в честь собора московских святых – знаковое и значимое мероприятие. В торжественном шествии участвовало большое количество москвичей, паломников из других регионов», – рассказал Александр Асафов, директор лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований.

Шествие прошло в атмосфере единодушия верующих, представителей духовных и светских властей, отметил спикер. «Крестный ход показал сплочение православных, по сути, всей России, духовное единение народа, готовность достойно встретить препятствия в стремлении к победе», – подчеркнул собеседник.

«Подобные мероприятия, носящие традиционный характер, сейчас обретают особое значение – как в свете Дня города Москва, отмечавшегося в эти же выходные, так и на фоне внешнеполитических вызовов для всей нашей страны. Неравнодушие участников хода к судьбе отчизны дает нам уверенность в итоговой победе», – резюмировал политолог.

В воскресенье в Москве прошел крестный ход. Верующие пронесли смоленскую икону Божией Матери, мощи Димитрия Донского, икону Всех святых московских. Шествие началось у храма Христа Спасителя, маршрут пролегал по Пречистенской и Фрунзенской набережным и улице Хамовнический Вал – до Новодевичьего монастыря. Общая протяженность пути составила около шести километров, сообщает РИА «Новости».

Россия объединяет современное государство с православной верой, поэтому многие в мире не приемлют ее, сказал патриарх Кирилл после молебна, прошедшего на пересечении Фрунзенской набережной и улицы Хамовнический Вал.

Спустя два часа голова колонны достигла Новодевичьего монастыря – финальной точки маршрута. В шествии приняли участие около 100 тыс. человек, сообщил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.

Ход приурочен ко дню празднования Собора московских святых. Впервые шествие состоялось в этот день в 1525 году – тогда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь был торжественно перенесен список (копия) чудотворной Смоленской иконы Божией Матери.

Накануне президент России Владимир Путин признался, что мощи святого Дмитрия Донского произвели на него неожиданно сильное впечатление. «Вы все слышали о мощах Дмитрия Донского. Вот я, честно, пришел когда в храм, посмотрел, даже от себя не ожидал, что это производит такое впечатление. Вот прямо мощи святого человека, который сыграл такую колоссальную роль в спасении и становлении России. И это тоже Москва, все идет отсюда и все здесь. Здесь наши корни», – сказал Путин.

Ранее во время реставрационных раабот в Архангельском соборе Московского Кремля был получен доступ к саркофагу князя. Исследования подтвердили принадлежность останков именно ему. Позже у мощей совершил молебен патриарх Кирилл, а затем в соборе молился Путин.

Несколько фрагментов мощей были помещены в ковчеги для верующих. Святыня будет доступна для поклонения в храме Христа Спасителя с 7 по 20 сентября.