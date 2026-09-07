Пропавшие в Карачаево-Черкесии брат и сестры найдены живыми

Полицейские обнаружили пропавших молодых людей в горно-лесистой местности на границе Предгорного района Ставропольского края и Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии, сообщает ТАСС.
«Найдены в горно-лесистой местности на границе Предгорного района Ставропольского края и Малокарачаевского района КЧР. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Молодые люди доставлены в отдел полиции. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», – рассказал собеседник агентства.
Айшат, Аминат и Рамазан Чомаевы 2002, 2003 и 2005 годов рождения покинули дом 26 августа. Ранее мобильные телефоны исчезнувших были обнаружены в лесу недалеко от их села. Полиция задействовала дроны и собак для поиска этих пропавших молодых людей.
Ранее спасатели обнаружили живыми пропавшую в Красноярском крае семью туристов.
В конце августа полицейские нашли исчезнувшую в Ангарске школьницу.