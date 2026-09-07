Эксперт: Прямые рейсы из Калининграда в Сербию расширят возможности россиян

Пантелеев: Авиасообщение с Сербией расширит международные связи Калининграда

Tекст: Татьяна Косолапова

Авиационные власти России и Сербии договорились о расширении двустороннего воздушного сообщения, благодаря чему сербские авиакомпании смогут выполнять регулярные рейсы в Калининград и обратно, сообщил Минтранс России. Назначенные перевозчики получат право осуществлять полеты из городов Сербии в российский эксклав. Ожидается, что решение укрепит деловые, культурные и туристические связи между двумя странами, а также улучшит транспортную доступность Калининградской области.



«Россия последовательно стремится расширить сеть международных полетов, в том числе и из региональных центров, чтобы дать возможность своим гражданам путешествовать как по личным интересам, так и в целях бизнеса», – говорит Пантелеев.

По его словам, организация прямых полетов из Калининграда – это не только дополнительные возможности для жителей этого региона, до Калининграда можно быстро добраться из Санкт-Петербурга или из Москвы. При этом сербская авиакомпания не имеет ограничений на использование воздушного пространства стран ЕС, что может позволить ей совершать полеты по кратчайшему маршруту.

«Безусловно, российская сторона заинтересована и в том, чтобы отечественные перевозчики летали в Сербию. Но из-за ограничений на использование воздушного пространства стран Евросоюза реализовать это невозможно», – заключил Пантелеев.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить меры для улучшения транспортной доступности Калининградской области. Минтрансу и Минпромторгу было указано проработать вопрос перевозки товаров в регион в срок до 1 ноября 2025 года. Кроме того, правительство приступило к подготовке предложений по проведению в области десятых Российско-китайских молодежных летних игр в 2026 году, когда регион отметит 80-летие.



