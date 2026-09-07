Россия и Китай подписали более 25 соглашений по итогам форума в Хабаровске

Форум проходил с 4 по 6 сентября под девизом «Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова». Его участниками стали около четырех тыс. человек – представители органов власти, бизнеса и экспертного сообщества из 21 российского региона и 14 провинций Китая, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Одной из главных тем стало совместное развитие Большого Уссурийского острова. Стороны также обсуждали логистику, промышленную и технологическую кооперацию, образование, туризм, космические технологии и возможности применения искусственного интеллекта.
Центральным событием деловой программы стала пленарная сессия «Россия и Китай: стратегическое партнерство на благо народов». Представители двух стран рассмотрели перспективы освоения Большого Уссурийского, развития межрегиональных контактов и связей между городами-побратимами, создания новых транспортных маршрутов, поддержки малого и среднего бизнеса и увеличения туристического потока.
Практическая часть форума была посвящена в том числе привлечению инвестиций на Дальний Восток. Потенциальным инвесторам представили проекты «Хабаровск-сити», индустриального парка «Восточный мост» и горнолыжного комплекса «Хехцир».
Значительное место в программе заняли прямые контакты предпринимателей. Представители бизнеса из 14 китайских провинций провели переговоры с российскими партнерами по 15 направлениям. В их числе – машиностроение, сельское хозяйство, производство продуктов питания, информационные технологии, туризм, логистика, финансы и креативные индустрии.
Еще одним направлением сотрудничества стало образование. В рамках перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в этой сфере участники обсудили развитие профессиональной подготовки, обмен студентами и преподавателями и совместную разработку образовательных стандартов.
Отдельное внимание уделили возможностям приграничного положения Хабаровского края и северо-восточных регионов Китая. Для расширения контактов между образовательными учреждениями стороны рассматривают использование цифровых технологий, искусственного интеллекта и инструментов обработки больших данных.
Всего по итогам форума было заключено более 25 соглашений и меморандумов, в том числе с иностранными компаниями и ассоциациями. Среди наиболее значимых договоренностей организаторы выделили проект создания производства двигателей внутреннего сгорания и механизмов для нужд судостроительной и судоремонтной отраслей Дальнего Востока.
Помимо деловых мероприятий, форум получил масштабную культурную и спортивную программу. В Хабаровске прошел концерт Дальневосточного академического симфонического оркестра с участием солистов Большого театра России и китайского артиста Шанжун Цзяна. Зрителям также представили балет «Метель», оперетту «Сильва» и спектакль «Федорино горе».
Для гостей работали выставки, посвященные истории и культурным связям России и Китая. Спортивная часть включала парусную регату «Фуюань – Хабаровск», собравшую около 90 спортсменов и 20 яхт, а также марафон «Поколение победителей», приуроченный к 81-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
Гастрономическое направление представили на международном фестивале «Кухни России и Китая». В нем участвовали 12 поваров – по шесть от каждой страны. Для приготовления российских и китайских блюд они использовали в том числе дальневосточные продукты.
Молодежная площадка «Мосты решений» объединила 100 представителей двух стран. Российско-китайские команды разработали предложения по развитию Большого Уссурийского в области цифровой экономики, экологических технологий, образования, международного взаимодействия, молодежного предпринимательства и устойчивого территориального развития.
Как писала газета ВЗГЛЯД, участники Российско-Китайского форума в Хабаровске обсудили развитие экспортной деятельности и укрепление транспортных связей. Российская сторона выразила заинтересованность в локализации производства китайских двигателей внутреннего сгорания. Для участия в деловых переговорах зарегистрировались более ста компаний из десяти провинций КНР.