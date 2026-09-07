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    США готовят Норвегию к противостоянию с Россией в Арктике
    Россия закрыла генконсульство Германии в Петербурге и культурные центры имени Гете
    Фицо выразил надежду, что Германия не начнет войну с Россией из-за успехов АдГ
    Ученые нашли опасных паразитов почти в каждом обследованном тунце
    Путин создал комиссию по ограничениям для уклоняющихся от наказания за рубежом
    Гипермаркет в Мариуполе сгорел после атаки украинских беспилотников
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    7 сентября 2026, 18:25 • Новости дня

    Россия и Малайзия обсудили военное сотрудничество на переговорах в Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Москве состоялись переговоры представителей Вооруженных сил России и военной делегации Малайзии, стороны обсудили расширение двустороннего сотрудничества для повышения боеготовности армий, сообщили в Минобороны.

    Представители Вооруженных сил России провели переговоры с малазийской военной делегацией, возглавляемой генералом Тан Сри Азхан бин Хаджи Мохд Отманом, передает ТАСС. В Министерстве обороны РФ уточнили, что встреча прошла в Москве.

    «Официальная часть двусторонних переговоров состоялась в главном командовании сухопутных войск, где были обсуждены вопросы военного сотрудничества и взаимодействия, направленные на реализацию проектов, целью которых является повышение боеготовности вооруженных сил обеих стран», – сообщили в ведомстве.

    Стороны договорились о дальнейшем расширении партнерства в различных сферах.

    В рамках визита делегация из Малайзии планирует посетить российские военно-учебные заведения и предприятия оборонно-промышленного комплекса. Программа малазийских военных началась с возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Церемония прошла под руководством заместителя главнокомандующего сухопутными войсками РФ Александра Матовникова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент России Владимир Путин встретился в Москве с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом.

    Глава МИД Сергей Лавров провел переговоры с малайзийским коллегой Мохамадом Хасаном на полях СМИД БРИКС.

    Власти азиатской страны заявили о планах ускорить отмену виз для россиян.

    7 сентября 2026, 15:30 • Новости дня
    Лавров заявил об отказе России торговать за бусы вместо долларов

    Лавров: Россия не против использования доллара, но не намерена торговать за бусы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова использовать доллар в расчетах, однако при невозможности этого страна не станет торговать за бусы, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Выступая перед студентами и преподавателями МГИМО, Лавров отметил необходимость отказа от механизмов и валют, навязанных западной моделью глобализации, передает РИА «Новости».

    «Мы не против доллара, от доллара мы не отказывались. Нам отказали в долларе. И что же, хотят, чтобы мы теперь сидели и на бусы обменивали то, что нам нужно? Нет, так не будет», – сказал он.

    Министр подчеркнул, что заявления о справедливой экономической системе оказались забыты, как только появилась потребность наказать Россию.

    Торговля за бусы является символом западной колонизации, когда колонизируемые народы получали за свои богатства безделушки.

    Ранее министр иностранных дел России указал на невиданные масштабы злоупотребления положением доллара со стороны США.

    Глава МИД обвинил американскую администрацию в превращении этой валюты в оружие против неугодных стран.

    Из-за подобных действий Москва начала вынужденный поиск альтернативных международных платежных платформ.

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    7 сентября 2026, 17:00 • Новости дня
    Россия закрыла генконсульство Германии в Петербурге и культурные центры имени Гете

    МИД: Россия отозвала согласие на работу генконсульства Германии в Петербурге

    Россия закрыла генконсульство Германии в Петербурге и культурные центры имени Гете
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские власти приняли решение прекратить работу немецкого дипломатического представительства и культурных центров имени Гете в качестве ответной меры на недружественные действия Берлина, сообщили в МИД.

    Российское внешнеполитическое ведомство объявило о жестких ответных мерах в отношении дипломатических структур ФРГ, говорится в сообщении на сайте МИД. Причиной стало закрытие российского генконсульства в Бонне и Русского дома науки и культуры в Берлине.

    Согласие на работу немецкого генерального консульства в Петербурге официально отозвано. Представительство обязано полностью свернуть свою деятельность не позднее 18 сентября 2026 года. К этой же дате все сотрудники дипмиссии должны покинуть территорию страны.

    Кроме того, закрываются культурные центры имени Гете. Их командированному персоналу предписано выехать до 13 сентября. В министерстве подчеркнули, что ответственность за новый виток эскалации двусторонних отношений полностью лежит на правительстве Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Глава МИД Сергей Лавров предупредил о прекращении культурного присутствия ФРГ в нашей стране.

    Посол России в Германии Сергей Нечаев анонсировал скорые ответные шаги Москвы.

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    6 сентября 2026, 14:48 • Видео
    Трамп вдохновил Милея на раздел Британии

    Президент Аргентины Хавьер Милей выступил с гневной речью в адрес Великобритании и Израиля, потребовав вернуть Мальвинские острова (они же Фолкленды). Его вдохновил на это президент США Дональд Трамп, который, судя по всему, готов предать Британию как союзника.

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    7 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Акции «Евротранса» рухнули на фоне сообщений о задержании топ-менеджеров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Котировки топливной компании «Евротранс» резко снизились после сообщений о дефолте и задержании председателя совета директоров Игоря Мартышова по делу о хищениях.

    Во время основной торговой сессии на Московской бирже бумаги ПАО «Евротранс» потеряли более 6% стоимости, передает ТАСС. К середине дня падение немного замедлилось, цена составила 28,9 рубля за акцию.

    Ранее организация допустила дефолт по всем десяти выпускам облигаций. Представители сети АЗС объяснили невыплату купонного дохода временной нехваткой свободных средств на счетах из-за неравномерного поступления выручки.

    Напомним, правоохранители задержали бывшего замначальника подмосковного главка МВД Сергея Малькова и топ-менеджеров компании «Евротранс» по делу о хищении топлива.

    Фигурантам уголовного дела грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом.

    В конце августа Федеральная антимонопольная служба инициировала разбирательство в отношении сети автозаправок «Трасса» из-за завышения стоимости бензина.

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    7 сентября 2026, 17:10 • Новости дня
    Фицо выразил надежду, что Германия не начнет войну с Россией из-за успехов АдГ
    Фицо выразил надежду, что Германия не начнет войну с Россией из-за успехов АдГ
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду, что немецкое руководство не начнет военные действия с Россией ради отвлечения внимания от успехов оппозиции.

    Глава словацкого кабинета министров прокомментировал недавние электоральные события в немецком регионе, передает ТАСС. Политик рассчитывает, что Берлин не станет инициировать вооруженное противостояние с Москвой в попытке сместить фокус внимания с триумфа партии «Альтернатива для Германии».

    Победу политической силы в Саксонии-Анхальте следует воспринимать предельно объективно, считает Фицо. По его мнению, итоги прошедшего голосования напрямую отражают растущее недовольство немецких избирателей текущим курсом правящих партий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупную победу на региональных выборах в Саксонии-Анхальт.

    Сопредседатель политической силы Алиса Вайдель заявила о праве оппозиции на формирование земельного правительства.

    Накануне голосования канцлер ФРГ Фридрих Мерц предупредил избирателей об угрозе экономического краха.

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    7 сентября 2026, 19:25 • Новости дня
    Гипермаркет в Мариуполе сгорел после атаки украинских беспилотников
    Гипермаркет в Мариуполе сгорел после атаки украинских беспилотников
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате ночной атаки украинских беспилотников в Мариуполе загорелся и получил серьезные повреждения гипермаркет.

    Крупный торговый объект пострадал в результате ночного налета украинских беспилотников, передает РИА «Новости». Удар спровоцировал сильный пожар, который привел к частичному обрушению стен здания.

    Внутри гипермаркета огонь уничтожил строительные материалы, бытовую технику и другие товары. На месте происшествия специалисты обнаружили обломки ударных дронов самолетного типа. Среди найденных фрагментов оказались части двигателей, элементы конструкции и крылья с надписями на украинском языке.

    В конце августа украинский дрон атаковал магазин бытовой техники в Мелитополе.

    В середине прошлого месяца ночной налет беспилотников ВСУ полностью уничтожил гипермаркет «Галактика» в Енакиеве.

    На месте разрушенного торгового комплекса следователи обнаружили фрагменты ударных аппаратов зарубежной сборки.

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    7 сентября 2026, 17:40 • Новости дня
    ВС России поразили позиции окруженных украинских военных в Харьковской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Артиллеристы 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» нанесли точный удар по позициям украинских формирований, оказавшихся в окружении в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Российские артиллеристы с помощью 152-мм пушки «Гиацинт-Б» ликвидировали позиции окруженной группировки украинских войск в Харьковской области, передает ТАСС.

    «На кадрах расчет 152-мм буксируемой пушки «Гиацинт-Б» 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожил позицию группы боевиков ВСУ в Харьковской области, находящейся в окружении», – сообщило Минобороны.

    Координаты целей были выявлены операторами беспилотных летательных аппаратов, после чего информацию оперативно передали артиллерийскому подразделению. Услышав команду «К бою!», военнослужащие навели орудие и произвели успешное огневое поражение противника.

    Месяцем ранее расчеты ударных беспилотников группировки «Север» поразили украинскую самоходную гаубицу «Богдана» в Харьковской области.

    В июне бойцы шестой гвардейской общевойсковой армии ликвидировали более 130 солдат противника на этом направлении за неделю.

    Весной расчеты пушек «Гиацинт-Б» вывели из строя десяток вражеских артиллерийских установок.

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    7 сентября 2026, 17:55 • Новости дня
    Суд вынес приговор поставщикам бракованных бронежилетов для военных

    Суд приговорил руководителей ГК «Пикет» к колонии за бракованные бронежилеты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мещанский суд Москвы признал двух бывших руководителей группы компаний «Пикет» виновными в мошенничестве при выполнении государственного оборонного заказа.

    «Назначить Антоновой Виктории наказание в виде лишения свободы на срок десять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в 1 млн рублей», – приводит ТАСС решение инстанции.

    Бывший глава службы безопасности Михаил Кальченко осужден на семь лет лишения свободы. Кроме того, суд обязал его выплатить штраф в размере 900 тыс. рублей. Инстанция также постановила солидарно взыскать с осужденных и генерального директора Андрея Есипова почти 2,4 млрд рублей для возмещения ущерба Министерству обороны.

    В рамках обеспечительных мер сохранен арест на имущество фигурантов дела. Речь идет о земельных участках, автомобиле BMW Кальченко и дизайнерских сумках Chanel, принадлежащих бывшему финансовому директору Антоновой. Ранее руководитель предприятия Есипов получил девять лет колонии.

    До начала специальной военной операции организация занималась строительством и пошивом одежды. Позже компания заключила контракт на поставку 20 тыс. кевларовых касок и аналогичного количества бронежилетов. Выяснилось, что переданная экипировка не обеспечивала заявленную противоосколочную защиту.

    В апреле этого года Мосгорсуд утвердил приговор гендиректору компании Андрею Есипову.

    Следователи обвинили руководство предприятия в поставках бронежилетов без защиты от осколков.

    Для возмещения ущерба суд арестовал имущество и банковские счета фигурантов дела.

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    7 сентября 2026, 15:10 • Новости дня
    Россия и Сербия договорились об открытии прямого авиасообщения с Калининградом

    Минтранс: Сербские авиакомпании начнут летать в Калининград

    Россия и Сербия договорились об открытии прямого авиасообщения с Калининградом
    @ Florian Gaertner/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Белград договорились о расширении авиасообщения, благодаря чему балканские перевозчики получат право осуществлять регулярные перелеты в Калининградскую область, сообщил Минтранс России.

    Авиационные власти двух государств пришли к соглашению о расширении двустороннего воздушного сообщения, сообщил Минтранс в Max. В результате достигнутых договоренностей назначенные авиаперевозчики смогут осуществлять регулярные рейсы из сербских городов в российский эксклав и в обратном направлении.

    «Сербские авиакомпании смогут выполнять полеты в Калининград. Авиационные власти двух стран договорились о расширении двустороннего воздушного сообщения. Назначенные сербские авиаперевозчики смогут выполнять регулярные рейсы из городов Сербии в Калининград и обратно», – заявили в ведомстве.

    Ожидается, что это решение откроет новые перспективы для укрепления деловых, культурных и туристических связей между двумя странами. Кроме того, запуск новых маршрутов позволит существенно улучшить транспортную доступность Калининградской области.

    В прошлом году авиакомпания Air Serbia получила разрешение на использование российского воздушного пространства для рейсов в Китай.

    Позже премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить меры для улучшения транспортной доступности Калининградской области.

    Ранее Россия и Белоруссия запустили авиасообщение по десяти новым региональным направлениям.

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    7 сентября 2026, 15:45 • Новости дня
    Индия выделила 11,6 млрд долларов на масштабное перевооружение армии

    Tекст: Денис Тельманов

    Индийское военное ведомство приняло решение о выделении около 11,6 млрд долларов на повышение боевой мощи государства, сообщило правительство Индии.

    Руководство оборонного ведомства страны утвердило масштабный план модернизации вооруженных сил, направив колоссальные средства на приобретение техники преимущественно у местных производителей, передает ТАСС. Инициативы утвердил профильный совет под председательством министра обороны Раджнатха Сингха.

    «Совет выдал административное одобрение для различных предложений вооруженных сил по закупкам на сумму около 1,10 трлн рупий», – сообщает правительство страны.

    Сухопутные войска получат машины радиационной разведки, транспорт повышенной проходимости и легкие вертолеты. Также армия приобретет танки с минными тралами и мостовые системы. Представители министерства добавили, что новая авиация и техника обеспечат переправу подразделений и выполнение сложных задач в любых условиях.

    Военно-морские силы обзаведутся радарами Arudhra и морскими газотурбинными двигателями для снижения зависимости от импорта.

    Авиация получит наземные станции радиоэлектронных помех, при этом 98% всех контрактов достанутся индийским компаниям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нью-Дели направил Парижу официальный запрос на приобретение 114 истребителей Rafale.

    Весной индийское оборонное ведомство заключило с Россией контракт на поставку зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска».

    В прошлом году азиатская республика подписала соглашение о закупке российских противокорабельных крылатых ракет.

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    7 сентября 2026, 18:40 • Новости дня
    Польша анонсировала испытания крылатых ракет большой дальности

    Tекст: Дарья Григоренко

    Варшава в ближайшие дни приступит к испытаниям крылатых ракет, способных поражать цели на дистанции около одной тысячи километров, сообщил заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик на полигоне Нова-Демба.

    Томчик сообщил о предстоящих испытаниях на полигоне Нова-Демба, передает РИА «Новости». По его словам, страна готовится проверить работу ракет большой дальности. «В ближайшие дни в Польше будут проведены специальные военные испытания, направленные на отработку действий на больших дистанциях, до одной тыс. км. Жители всей Польши получат специальные уведомления по этому поводу в ближайшие дни», – заявил Томчик.

    Сейчас польские вооруженные силы обладают только зарубежными ракетами с подобной дальностью поражения, преимущественно авиационными боеприпасами для многоцелевых истребителей. Несколько недель назад в рамках сотрудничества с американским оборонным комплексом начались испытания крылатой ракеты Barracuda-500.

    Польская группа вооружений совместно с компанией Anduril Industries использует технологии, которые позволят наладить производство отечественной версии этой ракеты. Ожидается, что дальность ее действия составит около 1 тыс. километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава заключила договор с американской корпорацией Anduril Industries на выпуск крылатых ракет Barracuda-500.

    Власти Эстонии приступили к переговорам о закупке аналогичных боеприпасов для систем HIMARS.

    Ранее министры обороны Германии, Франции, Италии и Польши подписали декларацию о намерениях разработать высокоточное дальнобойное оружие.

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    7 сентября 2026, 16:35 • Новости дня
    Ребенок умер в ожидании приема в частной клинике Ульяновска

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Ульяновске двухлетняя девочка скончалась во время ожидания приема педиатра в частной медицинской клинике, сообщили в региональном СУ СК.

    «По данным следствия, 6 сентября 2026 года в помещении одной из частных клиник города Ульяновска, ожидая приема педиатра, скончалась двухлетняя девочка. Ранее у ребенка наблюдалось недомогание, в связи с чем ей была оказана помощь сотрудниками бригады скорой медицинской помощи», – говорится в сообщении на сайте следственного управления.

    По факту гибели малолетней пациентки возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, включая качество оказанной медицинской помощи и точную причину смерти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае восьмилетний мальчик умер от анафилактического шока в частном медицинском центре Новороссийска.

    В начале прошлого года годовалый ребенок скончался во время приема у остеопата в казанской клинике.

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    7 сентября 2026, 06:11 • Новости дня
    Бойцы наладили массовый выпуск оптоволоконных катушек для дронов на передовой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Специалисты российской группировки войск «Центр» организовали самостоятельное производство оптоволоконных катушек для беспилотных летательных аппаратов, рассказал начальник технической части лаборатории с позывным Месяц.

    Военнослужащие 61-й гвардейской бригады морской пехоты успешно наладили производство необходимых комплектующих прямо на передовой, сказал собеседник РИА «Новости».

    Мощности лаборатории позволяют создавать 30 изделий в сутки.

    «Здесь вы видите полный цикл изготовления оптоволоконных катушек: начиная с производства и печати корпусов до намотки оптического волокна. Все, что здесь находится, – заслуга личного состава, который трудится денно и нощно», – рассказал он.

    Бойцы самостоятельно печатают детали и работают со средствами связи.

    Длина провода рассчитывается исходя из характеристик конкретного дрона, при этом некоторые аппараты способны преодолевать расстояние свыше 30 километров. Военный добавил, что специалисты также занимаются модернизацией крупных квадрокоптеров, оснащая их цифровой связью и механизмами сброса. Кроме того, на базе собирают антенны и аккумуляторные батареи.

    Ранее бойцы группировки «Центр» развернули в зоне спецоперации специализированную мастерскую по производству беспилотных аппаратов.

    Глава АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников отмечал, что изменение характера боевых действий в зоне СВО сделало менее востребованными часть беспилотников, которые начали выпускать в 2023 году.

    В 2025 году военнослужащие Росгвардии наладили печать деталей для оптоволоконных катушек в полевых условиях.

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    7 сентября 2026, 15:35 • Новости дня
    Назван грозящий экс-замглавы ГУ МВД по Подмосковью Малькову срок

    Экс-замглавы ГУ МВД по Подмосковью Малькову грозит до десяти лет колонии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывшему заместителю начальника ГУ МВД по Московской области генерал-майору внутренней службы Сергею Малькову грозит до 10 лет лишения свободы за хищение ведомственного моторного топлива, сообщили в правоохранительных органах.

    «В случае признания Малькова виновным, ему грозит в том числе лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей», – рассказал ТАСС представитель правоохранительных органов.

    Аналогичное наказание может быть назначено и другим фигурантам дела. Среди них начальник центра хозяйственного обеспечения подмосковного главка МВД полковник Алексей Суяров и руководитель одного из отделов этого центра подполковник Анна Левина. Кроме того, по делу проходят председатель совета директоров компании «Евротранс» и трое топ-менеджеров этой организации.

    Напомним, в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Сергея Малькова задержали по делу о хищении моторного топлива вместе с другими экс-сотрудниками полиции и топ-менеджерами компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, антимонопольное ведомство заподозрило компанию «Евротранс» в необоснованном завышении стоимости топлива.

    Басманный суд Москвы арестовал заместителя начальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу Виталия Лаврищева.

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    7 сентября 2026, 17:05 • Новости дня
    ABC: США хотят добиться завершения украинского конфликта до зимы

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты рассчитывают добиться прекращения боевых действий на Украине к зиме текущего года, сообщили источники телеканала ABC по итогам визита в Москву и Киев спецпосланников президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

    В Москве Уиткофф и Кушнер обсудили с президентом России Владимиром Путиным конкретные планы мирного урегулирования для скорейшего завершения текущего противостояния с Украиной, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ABC. Встреча в Кремле продлилась около трех часов.

    «Американская делегация серьезно отнеслась к встречам в Москве и Киеве, добавив, что эти визиты «не просто напоказ»… Американская сторона хочет завершить конфликт до наступления зимы», – сообщает телеканал со ссылкой на неназванный источник.

    По данным чиновников Белого дома, представители Вашингтона представили российскому руководству содержательные инициативы о дальнейших шагах к миру.

    При этом глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, внесенный в России в реестр террористов и экстремистов, сомневается в возможности начала переговоров раньше весны или лета 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал эти переговоры небольшим шагом к мирному урегулированию.

    Вскоре представители США завершили свой визит на Украину.

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    7 сентября 2026, 19:05 • Новости дня
    На Украине заблокировали YouTube-каналы Киркорова, Долиной и Валерии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские власти заблокировали более трех десятков YouTube-каналов, принадлежащих популярным российским артистам и музыкальным исполнителям, включая Филиппа Киркорова, Ларису Долину, Валерию и других.

    Под блокировку попал 31 канал на видеохостинге YouTube, передает РИА «Новости». Ограничения коснулись преимущественно ресурсов российских музыкантов и деятелей культуры.

    «YouTube заблокировал на территории Украины 31 канал… Основная часть заблокированных каналов – это ресурсы российских музыкальных исполнителей и деятелей культуры», – говорится в сообщении центра противодействия дезинформации при украинском Совете национальной безопасности и обороны.

    Среди заблокированных оказались каналы Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Сергея Лазарева, Валерии, Ларисы Долиной и Ирины Аллегровой. Также недоступны страницы группы «Пелагея», Дениса Майданова, Юлии Чичериной, Анны Нетребко и Василия Герелло.

    В конце августа украинские власти ограничили доступ к трем YouTube-каналам российского мультсериала «Маша и Медведь».

    В середине того же месяца под аналогичную блокировку попал видеоблог актера Виталия Гогунского.

    В июне городской совет Кропивницкого запретил трансляцию русскоязычных песен в коммерческих заведениях.

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