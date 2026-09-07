Россия и Малайзия обсудили военное сотрудничество на переговорах в Москве

Tекст: Дарья Григоренко

Представители Вооруженных сил России провели переговоры с малазийской военной делегацией, возглавляемой генералом Тан Сри Азхан бин Хаджи Мохд Отманом, передает ТАСС. В Министерстве обороны РФ уточнили, что встреча прошла в Москве.

«Официальная часть двусторонних переговоров состоялась в главном командовании сухопутных войск, где были обсуждены вопросы военного сотрудничества и взаимодействия, направленные на реализацию проектов, целью которых является повышение боеготовности вооруженных сил обеих стран», – сообщили в ведомстве.

Стороны договорились о дальнейшем расширении партнерства в различных сферах.

В рамках визита делегация из Малайзии планирует посетить российские военно-учебные заведения и предприятия оборонно-промышленного комплекса. Программа малазийских военных началась с возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Церемония прошла под руководством заместителя главнокомандующего сухопутными войсками РФ Александра Матовникова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент России Владимир Путин встретился в Москве с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом.

Глава МИД Сергей Лавров провел переговоры с малайзийским коллегой Мохамадом Хасаном на полях СМИД БРИКС.

Власти азиатской страны заявили о планах ускорить отмену виз для россиян.