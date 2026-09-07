Производство водки в России за восемь месяцев снизилось на 12%

Tекст: Дарья Григоренко

За первые восемь месяцев 2026 года выпуск водки в стране сократился на 12,1% в годовом выражении, составив 39,641 млн декалитров, передает РИА «Новости». Практически все категории алкогольной продукции продемонстрировали спад. Наиболее заметное падение зафиксировано в сегменте слабоалкогольных напитков, где объемы рухнули вдвое, до 495,6 тыс. декалитров. Производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта сократилось на 44%, ликерных вин – на 42,6%, а плодовой продукции – на 37,7%.

Выпуск пива уменьшился на 6,2%, составив 507,6 млн декалитров. При этом производство пива крепостью свыше 8,6% упало более чем на четверть.

Небольшой рост на 1% показала категория сидра, пуаре и медовухи, достигнув 9,9 млн декалитров. Значительное увеличение объемов зафиксировано лишь у виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом – на 38,7%, однако общие показатели остались скромными (19,6 тыс. декалитров). Ликеро-водочные изделия прибавили всего 0,1%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за семь месяцев текущего года общий объем реализации спиртного в стране снизился на 2%.

В первом полугодии выпуск алкогольной продукции упал на 3,1%.

К середине мая средние розничные цены на водку выросли почти на 15%.