Мощи Дмитрия Донского впервые доставят в Петербург для крестного хода

Tекст: Валерия Городецкая

Ковчег с частицей мощей Дмитрия Донского возглавит шествие по Невскому проспекту вместе с Казанской иконой Божией Матери. Об этом сообщил наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин на пресс-конференции, посвященной празднованию Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Важным событием, которое мы ожидаем в этом году, станет участие в нашем большом крестном ходе частицы недавно обретенных мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского. Ковчег будет специально доставлен из Москвы к нашему празднику», – рассказал епископ Вениамин.

Мощи князя были обретены в августе 2026 года во время реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля.

В Александро-Невской лавре отметили символическое значение участия в торжествах святынь, связанных сразу с двумя русскими князьями – Александром Невским и Дмитрием Донским. В день праздника они возглавят два шествия: малый крестный ход выйдет из Лавры, а большой пройдет по Невскому проспекту.

«Глубоко символично, что два благоверных князя Александр Невский и Дмитрий Донской – два непобедимых полководца, стоявших у истоков независимости единого Русского государства – станут особыми молитвенными символами 12 сентября», – заявил наместник Лавры.

Около полудня участники двух крестных ходов должны встретиться на площади Александра Невского. Там состоится праздничный молебен перед ковчегами с мощами двух святых князей и Казанской иконой Божией Матери.

Традиция общегородского крестного хода к Александро-Невской лавре насчитывает почти три столетия. Кульминационной частью празднования Дня перенесения мощей Александра Невского шествие по Невскому проспекту стало в 1743 году. До начала XX века в торжествах участвовали духовенство Петербурга, военнослужащие, представители императорской семьи, городские власти и тысячи верующих.

«Ежегодно в нем участвуют петербуржцы, жители Ленинградской области, паломники из других городов России. Люди разных возрастов и профессий в этот день свидетельствуют свою живую веру, верность нашим традициям, любовь к Отечеству и великому русскому святому Александру Невскому», – отметил епископ Вениамин.

12 сентября праздничные богослужения пройдут во всех храмах Санкт-Петербургской митрополии. Главные службы состоятся в Казанском кафедральном соборе, Александро-Невской лавре и Благовещенском храме Шлиссельбурга.

Сбор участников большого крестного хода начнется в 10:00 на Казанской улице у Казанского кафедрального собора. Шествие по Невскому проспекту стартует в 11:00.

Организаторы предупредили, что присоединиться к крестному ходу можно будет только у Казанского кафедрального собора. Вход в колонну с прилегающих к Невскому проспекту улиц предусмотрен не будет.

В августе Русская православная церковь подтвердила подлинность найденных в Московском Кремле мощей Дмитрия Донского.

Накануне верующие пронесли эту святыню по центральным набережным столицы во время масштабного религиозного шествия. Позже ковчег с частицей мощей полководца доставили в Главный храм Вооруженных сил России.