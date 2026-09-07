Суд вынес приговор поставщикам бракованных бронежилетов для военных

Суд приговорил руководителей ГК «Пикет» к колонии за бракованные бронежилеты

Tекст: Валерия Городецкая

«Назначить Антоновой Виктории наказание в виде лишения свободы на срок десять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в 1 млн рублей», – приводит ТАСС решение инстанции.

Бывший глава службы безопасности Михаил Кальченко осужден на семь лет лишения свободы. Кроме того, суд обязал его выплатить штраф в размере 900 тыс. рублей. Инстанция также постановила солидарно взыскать с осужденных и генерального директора Андрея Есипова почти 2,4 млрд рублей для возмещения ущерба Министерству обороны.

В рамках обеспечительных мер сохранен арест на имущество фигурантов дела. Речь идет о земельных участках, автомобиле BMW Кальченко и дизайнерских сумках Chanel, принадлежащих бывшему финансовому директору Антоновой. Ранее руководитель предприятия Есипов получил девять лет колонии.

До начала специальной военной операции организация занималась строительством и пошивом одежды. Позже компания заключила контракт на поставку 20 тыс. кевларовых касок и аналогичного количества бронежилетов. Выяснилось, что переданная экипировка не обеспечивала заявленную противоосколочную защиту.

В апреле этого года Мосгорсуд утвердил приговор гендиректору компании Андрею Есипову.

Следователи обвинили руководство предприятия в поставках бронежилетов без защиты от осколков.

Для возмещения ущерба суд арестовал имущество и банковские счета фигурантов дела.