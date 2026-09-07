В Москве открылся второй Всероссийский съезд родительских комитетов

Tекст: Валерия Городецкая

Работа съезда началась с панельной дискуссии о воспитании в новом учебном году, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Участники обсудили выстраивание взаимодействия семьи, школы и государства для поддержки родительских инициатив. Сегодня формируется единая система работы: действует Всероссийский родительский комитет, развивается институт советников по воспитанию, выделяются гранты.

«За два года работы с родительским сообществом более 2 тыс. инициатив школ, детских садов и колледжей получили поддержку почти на 2 млрд рублей. Одним из ключевых направлений нового учебного года станет развитие содержательных родительских собраний», – подчеркнул генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Директор Департамента госполитики в сфере воспитания Минпросвещения Игорь Юргин отметил важность личного участия родителей в жизни детей. По его словам, увлеченность взрослых формирует чувство сопричастности у ребенка. Директор Росдетцентра Александр Кудряшов добавил, что совместная работа с МВД и Киберполицией позволила проинформировать свыше 300 тыс. человек об угрозах в цифровой среде.

Осенью прошлого года в Москве завершился первый Всероссийский съезд родительских комитетов.

Президент России Владимир Путин в своем обращении к делегатам назвал вопросы укрепления института семьи безусловным приоритетом.

Весной того же года второй сезон всероссийского конкурса родительских инициатив собрал более восьми тысяч заявок из всех регионов страны.