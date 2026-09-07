Кабмин утвердил стратегию развития Дальнего Востока до 2030 года

Tекст: Дарья Григоренко

Кабинет министров России утвердил Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года, передает РИА «Новости». Документ направлен на превращение федерального округа в конкурентоспособный и комфортный для жизни макрорегион.

«Мы переходим к следующему этапу – к реализации обновленной стратегии развития этих территорий на предстоящие десять лет. Правительство эту стратегию утвердило», – заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По словам премьер-министра, стратегия предполагает создание высокотехнологичной и диверсифицированной экономики, а также современной инфраструктуры. Это должно укрепить роль России в кооперации со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, план включает развитие транспортной связанности, благоустройство населенных пунктов и повышение доступности медицины, культуры, спорта и образования.

Особое внимание уделено жилищному вопросу, который напрямую влияет на демографию. В большинстве субъектов макрорегиона продолжит действовать единовременная выплата в один млн рублей на третьего ребенка для погашения ипотеки. По предложению главы государства эта мера поддержки продлена до 2030 года.

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