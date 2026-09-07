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    США готовят Норвегию к противостоянию с Россией в Арктике
    Фицо выразил надежду, что Германия не начнет войну с Россией из-за успехов АдГ
    Ученые нашли опасных паразитов почти в каждом обследованном тунце
    Путин создал комиссию по ограничениям для уклоняющихся от наказания за рубежом
    Гипермаркет в Мариуполе сгорел после атаки украинских беспилотников
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    7 сентября 2026, 17:00 • Новости дня

    Россия закрыла генконсульство Германии в Петербурге и культурные центры имени Гете

    МИД: Россия отозвала согласие на работу генконсульства Германии в Петербурге

    Россия закрыла генконсульство Германии в Петербурге и культурные центры имени Гете
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские власти приняли решение прекратить работу немецкого дипломатического представительства и культурных центров имени Гете в качестве ответной меры на недружественные действия Берлина, сообщили в МИД.

    Российское внешнеполитическое ведомство объявило о жестких ответных мерах в отношении дипломатических структур ФРГ, говорится в сообщении на сайте МИД. Причиной стало закрытие российского генконсульства в Бонне и Русского дома науки и культуры в Берлине.

    Согласие на работу немецкого генерального консульства в Петербурге официально отозвано. Представительство обязано полностью свернуть свою деятельность не позднее 18 сентября 2026 года. К этой же дате все сотрудники дипмиссии должны покинуть территорию страны.

    Кроме того, закрываются культурные центры имени Гете. Их командированному персоналу предписано выехать до 13 сентября. В министерстве подчеркнули, что ответственность за новый виток эскалации двусторонних отношений полностью лежит на правительстве Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Глава МИД Сергей Лавров предупредил о прекращении культурного присутствия ФРГ в нашей стране.

    Посол России в Германии Сергей Нечаев анонсировал скорые ответные шаги Москвы.

    7 сентября 2026, 15:30 • Новости дня
    Лавров заявил об отказе России торговать за бусы вместо долларов

    Лавров: Россия не против использования доллара, но не намерена торговать за бусы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова использовать доллар в расчетах, однако при невозможности этого страна не станет торговать за бусы, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Выступая перед студентами и преподавателями МГИМО, Лавров отметил необходимость отказа от механизмов и валют, навязанных западной моделью глобализации, передает РИА «Новости».

    «Мы не против доллара, от доллара мы не отказывались. Нам отказали в долларе. И что же, хотят, чтобы мы теперь сидели и на бусы обменивали то, что нам нужно? Нет, так не будет», – сказал он.

    Министр подчеркнул, что заявления о справедливой экономической системе оказались забыты, как только появилась потребность наказать Россию.

    Торговля за бусы является символом западной колонизации, когда колонизируемые народы получали за свои богатства безделушки.

    Ранее министр иностранных дел России указал на невиданные масштабы злоупотребления положением доллара со стороны США.

    Глава МИД обвинил американскую администрацию в превращении этой валюты в оружие против неугодных стран.

    Из-за подобных действий Москва начала вынужденный поиск альтернативных международных платежных платформ.

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    7 сентября 2026, 12:02 • Новости дня
    Рар: Партия Мерца на выборах потерпела политическое Ватерлоо

    Политолог Рар: Западная демократия не прижилась на землях бывшей ГДР

    Рар: Партия Мерца на выборах потерпела политическое Ватерлоо
    @ Matthias Schrader/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Результаты выборов в парламент в Саксонии-Анхальт показали, что на востоке ФРГ растет отчуждение между элитами и обществом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. По его мнению, системные партии попытаются создать коалицию против прихода к власти «Альтернативы для Германии», но решающий голос – за «Союзом Сары Вагенкнехт».

    «Минувшее воскресенье стало черным днем для либеральной демократии в Германии», – отметил германский политолог Александр Рар. По его оценкам, итоги выборов в федеральной земле Саксония-Анхальт показали, что на востоке страны люди больше не верят традиционным партиям, а отдают предпочтение радикальной альтернативной силе.

    «Демократия западногерманского образца не приживается в восточных землях даже спустя 35 лет после объединения. Восточные немцы – а такие настроения фиксируются не только в Саксонии-Анхальт, но и в других землях бывшей ГДР – хотят другой политики, нежели жители Западной Германии. Впрочем, надо признать: за «Альтернативу для Германии» (АдГ) все чаще голосуют и в «старых» землях. Мне кажется, идет отчуждение между правящими элитами и простым обывателем», – рассуждает собеседник.

    Говоря о результатах Христианско-демократического союза (ХДС) – партии канцлера Фридриха Мерца – политолог подчеркнул: политическое объединение «потерпело политическое Ватерлоо». По прогнозам Рара, призывы к Мерцу уйти в отставку будут усиливаться. «Внутри правящей партии начнется разброд: одни будут говорить, что ХДС должен начать диалог с АдГ, другие – что традиционным партиям нужно удерживать власть силой, даже нарушая демократические принципы, и ни в коем случае не допустить «Альтернативу» в земельное правительство», – добавил он.

    «Поскольку Дональд Трамп условно поддерживает АдГ, в Берлине сложилось мнение, что американская администрация не против «смены режима» в ФРГ. Но правящие элиты Германии будут этому сопротивляться. Впереди – радикализация общества, множество баталий с неопределенным исходом», – считает аналитик.

    Пока же все системные партии попытаются в Саксонии-Анхальт создать коалицию против прихода к власти «Альтернативы для Германии». «Но решающий голос – за «Союзом Сары Вагенкнехт»: ее партия перепрыгнула пятипроцентный барьер. Я не исключаю, что Вагенкнехт поддержит правительство АдГ», – отметил политолог.

    По его мнению, на предстоящих выборах в Мекленбурге – Передней Померании и Берлине ситуация будет иной, чем в Саксонии-Анхальт. «Там позиции левых партий еще достаточно прочны, чтобы предотвратить абсолютное большинство АдГ. Но опять все решит партия Сары Вагенкнехт: если одновременно усилятся позиции ССВ и АдГ, возможно все», – заключил Рар.

    Напомним, в Саксонии-Анхальт партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) одержала самую крупную победу в своей истории на региональных выборах. Согласно предварительным официальным результатам избирательной комиссии земли, фракция набрала 43,8% голосов избирателей (+23% по сравнению с выборами 2021 года).

    Противоположная ситуация у Христианско-демократического союза (ХДС). Результаты партии оказались ниже исторического минимума 1998 года: тогда она получила 22% голосов, а сейчас – лишь 17,2%. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) заняла третье место, ее поддержали 9,3% избирателей. «Зеленые» набрали 8,9%, «Левые» – 8,6%.

    В ландтаг проходит также партия «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ), у нее 5,3%. Примечательно, что Свободная демократическая партия (СвДП), состоявшая в правящей коалиции вместе с ХДС и СДПГ, не смогла преодолеть пятипроцентный барьер – у нее лишь 2,6%. На этом фоне глава регионального отделения Лидия Хюскенс объявила об отставке.

    Правом голоса в Саксонии-Анхальт обладали около 1,7 млн человек. Явка была рекордной для региона со времени объединения Германии – проголосовали около 77,8% избирателей.

    Премьер-министр земли и кандидат от ХДС Свен Шульце признал поражение и поздравил АдГ с победой. Однако, как отмечает ZDF, несмотря на успех правых, создание единоличного кабинета министров пока остается под вопросом. Дело в том, что АдГ не получает абсолютного большинства, у нее 39 мест из 83, у ХДС – 15, СДПГ, «Зеленых» и «Левых» – по восемь, «Союза Сары Вагенкнехт» – пять.

    Тем не менее сопредседатель «Альтернативы» Алис Вайдель назвала результаты выборов «историческими» и заявила о мандате на создание правительства. Как партия будет управлять в Саксонии-Анхальт – «путем поддержки правительства меньшинства или в рамках коалиции – это еще предстоит увидеть», отметила она.

    Вместе две оппозиционные силы – АдГ и ССВ – могут получить 44 мандата, обеспечив себе большинство. Однако сопредседатель партии Сары Вагенкнехт Амира Мохамед Али исключила поддержку кандидата от «Альтернативы для Германии» Ульриха Зигмунда, передает Axios. На этом фоне Зигмунд допустил, что ему удастся убедить некоторых депутатов сменить партию. По его оценкам, переход отдельных членов ХДС в АдГ вполне возможен на фоне внутренних противоречий в консервативном лагере Германии.

    «Несмотря на то, что «Альтернатива для Германии» не получила абсолютного большинства, она одержала победу, набрав 44% голосов и нанеся сокрушительное поражение консерваторам канцлера Фридриха Мерца, что отражает глубокую непопулярность правящей коалиции Германии в условиях раскола политической обстановки», – констатирует Reuters. По прогнозам Bloomberg, Мерцу придется столкнуться с последствиями того, что ХДС показал «худшие результаты, чем ожидалось».

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты ранее отмечали, что земельные выборы способны не только изменить расстановку сил на востоке страны, но и усилить давление на канцлера внутри собственной партии.

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    6 сентября 2026, 14:48 • Видео
    Трамп вдохновил Милея на раздел Британии

    Президент Аргентины Хавьер Милей выступил с гневной речью в адрес Великобритании и Израиля, потребовав вернуть Мальвинские острова (они же Фолкленды). Его вдохновил на это президент США Дональд Трамп, который, судя по всему, готов предать Британию как союзника.

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    7 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Акции «Евротранса» рухнули на фоне сообщений о задержании топ-менеджеров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Котировки топливной компании «Евротранс» резко снизились после сообщений о дефолте и задержании председателя совета директоров Игоря Мартышова по делу о хищениях.

    Во время основной торговой сессии на Московской бирже бумаги ПАО «Евротранс» потеряли более 6% стоимости, передает ТАСС. К середине дня падение немного замедлилось, цена составила 28,9 рубля за акцию.

    Ранее организация допустила дефолт по всем десяти выпускам облигаций. Представители сети АЗС объяснили невыплату купонного дохода временной нехваткой свободных средств на счетах из-за неравномерного поступления выручки.

    Напомним, правоохранители задержали бывшего замначальника подмосковного главка МВД Сергея Малькова и топ-менеджеров компании «Евротранс» по делу о хищении топлива.

    Фигурантам уголовного дела грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом.

    В конце августа Федеральная антимонопольная служба инициировала разбирательство в отношении сети автозаправок «Трасса» из-за завышения стоимости бензина.

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    7 сентября 2026, 04:25 • Новости дня
    АдГ победила на выборах в Саксонии-Анхальт
    АдГ победила на выборах в Саксонии-Анхальт
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) победила на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт, набрав 43,8% голосов, сообщает региональная избирательная комиссия после обработки 100% бюллетеней.

    На втором месте оказался Христианско-демократический союз с 17,2%, на третьем – Социал-демократическая партия Германии с 9,3%, передает РИА «Новости».

    За ними расположились «Зеленые» и «Левая» партия, получившие 8,9% и 8,6% голосов соответственно.

    Пятипроцентный избирательный барьер удалось преодолеть и «Союзу Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость», который набрал 5,3%.

    В выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт участвовали 16 политических партий и 398 кандидатов. Голосование прошло в воскресенье, явка избирателей составила 77,8%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель АдГ Алиса Вайдель по итогам голосования заявила о праве партии сформировать правительство региона.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял об угрозе бегства инвесторов и экономического краха в случае победы АдГ на выборах.

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    7 сентября 2026, 10:08 • Новости дня
    АдГ намекнула на переход политиков из ХДС

    Ульрих Зигмунд допустил переход членов ХДС в партию «Альтернатива для Германии»

    АдГ намекнула на переход политиков из ХДС
    @ IMAGO/MARVIN MOEBIUS/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер «Альтернативы для Германии» в Саксонии-Анхальт Ульрих Зигмунд допустил переход отдельных членов Христианско-демократического союза в его партию.

    Речь идет о заявлении лидера саксонско-анхальтской «Альтернативы для Германии» Ульриха Зигмунда, который стал победителем выборов в этой федеральной земле. Политик намекнул, что в ряды его партии могут перейти представители Христианско-демократического союза, недовольные текущей политикой своего руководства, сообщает RTL.

    Зигмунд заявил, что переход отдельных членов ХДС в АдГ вполне возможен на фоне внутренних противоречий в консервативном лагере Германии. По его словам, часть христианских демократов разделяет позиции его партии по ключевым вопросам внутренней политики.

    Выборы в Саксонии-Анхальт показали рост поддержки АдГ, что усилило позиции партии на федеральном уровне. Заявление Зигмунда прозвучало на фоне обсуждения возможного сближения консервативных сил Германии перед следующими выборами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экзитполы на выборах в Саксонии-Анхальт показали лидерство «Альтернативы для Германии» с результатом около 44,5% голосов.

    Кандидат от АдГ Ульрих Зигмунд ранее заявлял избирателям, что партия не уйдет с политической арены даже без абсолютного большинства.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц накануне голосования признавал, что не спекулирует о последствиях возможной победы правых.

    Комментарии (3)
    7 сентября 2026, 05:29 • Новости дня
    Туск назвал идиотами радующихся успеху АдГ поляков
    Туск назвал идиотами радующихся успеху АдГ поляков
    @ Grzegorz Krzyzewski/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Польши Дональд Туск резко раскритиковал сограждан, позитивно оценивших итоги голосования за партию «Альтернатива для Германии» в немецкой федеральной земле Саксония-Анхальт.

    «В Польше только идиоты или предатели могут радоваться триумфу АдГ в Германии», – написал Туск в соцсети X.

    Он добавил, что подобные люди нашлись в рядах политических объединений «Конфедерация» и оппозиционной партии «Право и справедливость».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии» победила на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт, набрав 43,8% голосов.

    Сопредседатель политической силы Алиса Вайдель заявила о праве на формирование нового регионального правительства.

    Комментарии (4)
    7 сентября 2026, 17:10 • Новости дня
    Фицо выразил надежду, что Германия не начнет войну с Россией из-за успехов АдГ
    Фицо выразил надежду, что Германия не начнет войну с Россией из-за успехов АдГ
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду, что немецкое руководство не начнет военные действия с Россией ради отвлечения внимания от успехов оппозиции.

    Глава словацкого кабинета министров прокомментировал недавние электоральные события в немецком регионе, передает ТАСС. Политик рассчитывает, что Берлин не станет инициировать вооруженное противостояние с Москвой в попытке сместить фокус внимания с триумфа партии «Альтернатива для Германии».

    Победу политической силы в Саксонии-Анхальте следует воспринимать предельно объективно, считает Фицо. По его мнению, итоги прошедшего голосования напрямую отражают растущее недовольство немецких избирателей текущим курсом правящих партий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупную победу на региональных выборах в Саксонии-Анхальт.

    Сопредседатель политической силы Алиса Вайдель заявила о праве оппозиции на формирование земельного правительства.

    Накануне голосования канцлер ФРГ Фридрих Мерц предупредил избирателей об угрозе экономического краха.

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    7 сентября 2026, 19:25 • Новости дня
    Гипермаркет в Мариуполе сгорел после атаки украинских беспилотников
    Гипермаркет в Мариуполе сгорел после атаки украинских беспилотников
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате ночной атаки украинских беспилотников в Мариуполе загорелся и получил серьезные повреждения гипермаркет.

    Крупный торговый объект пострадал в результате ночного налета украинских беспилотников, передает РИА «Новости». Удар спровоцировал сильный пожар, который привел к частичному обрушению стен здания.

    Внутри гипермаркета огонь уничтожил строительные материалы, бытовую технику и другие товары. На месте происшествия специалисты обнаружили обломки ударных дронов самолетного типа. Среди найденных фрагментов оказались части двигателей, элементы конструкции и крылья с надписями на украинском языке.

    В конце августа украинский дрон атаковал магазин бытовой техники в Мелитополе.

    В середине прошлого месяца ночной налет беспилотников ВСУ полностью уничтожил гипермаркет «Галактика» в Енакиеве.

    На месте разрушенного торгового комплекса следователи обнаружили фрагменты ударных аппаратов зарубежной сборки.

    Комментарии (7)
    7 сентября 2026, 17:40 • Новости дня
    ВС России поразили позиции окруженных украинских военных в Харьковской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Артиллеристы 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» нанесли точный удар по позициям украинских формирований, оказавшихся в окружении в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Российские артиллеристы с помощью 152-мм пушки «Гиацинт-Б» ликвидировали позиции окруженной группировки украинских войск в Харьковской области, передает ТАСС.

    «На кадрах расчет 152-мм буксируемой пушки «Гиацинт-Б» 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожил позицию группы боевиков ВСУ в Харьковской области, находящейся в окружении», – сообщило Минобороны.

    Координаты целей были выявлены операторами беспилотных летательных аппаратов, после чего информацию оперативно передали артиллерийскому подразделению. Услышав команду «К бою!», военнослужащие навели орудие и произвели успешное огневое поражение противника.

    Месяцем ранее расчеты ударных беспилотников группировки «Север» поразили украинскую самоходную гаубицу «Богдана» в Харьковской области.

    В июне бойцы шестой гвардейской общевойсковой армии ликвидировали более 130 солдат противника на этом направлении за неделю.

    Весной расчеты пушек «Гиацинт-Б» вывели из строя десяток вражеских артиллерийских установок.

    Комментарии (3)
    7 сентября 2026, 17:55 • Новости дня
    Суд вынес приговор поставщикам бракованных бронежилетов для военных

    Суд приговорил руководителей ГК «Пикет» к колонии за бракованные бронежилеты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мещанский суд Москвы признал двух бывших руководителей группы компаний «Пикет» виновными в мошенничестве при выполнении государственного оборонного заказа.

    «Назначить Антоновой Виктории наказание в виде лишения свободы на срок десять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в 1 млн рублей», – приводит ТАСС решение инстанции.

    Бывший глава службы безопасности Михаил Кальченко осужден на семь лет лишения свободы. Кроме того, суд обязал его выплатить штраф в размере 900 тыс. рублей. Инстанция также постановила солидарно взыскать с осужденных и генерального директора Андрея Есипова почти 2,4 млрд рублей для возмещения ущерба Министерству обороны.

    В рамках обеспечительных мер сохранен арест на имущество фигурантов дела. Речь идет о земельных участках, автомобиле BMW Кальченко и дизайнерских сумках Chanel, принадлежащих бывшему финансовому директору Антоновой. Ранее руководитель предприятия Есипов получил девять лет колонии.

    До начала специальной военной операции организация занималась строительством и пошивом одежды. Позже компания заключила контракт на поставку 20 тыс. кевларовых касок и аналогичного количества бронежилетов. Выяснилось, что переданная экипировка не обеспечивала заявленную противоосколочную защиту.

    В апреле этого года Мосгорсуд утвердил приговор гендиректору компании Андрею Есипову.

    Следователи обвинили руководство предприятия в поставках бронежилетов без защиты от осколков.

    Для возмещения ущерба суд арестовал имущество и банковские счета фигурантов дела.

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    7 сентября 2026, 14:38 • Новости дня
    Мерц признал «драматическое» поражение ХДС на выборах в Саксонии-Анхальт
    Мерц признал «драматическое» поражение ХДС на выборах в Саксонии-Анхальт
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал результаты выборов в ландтаг Саксонии-Анхальт глубоким переломным моментом и драматическим поражением Христианско-демократического союза.

    «Мы справимся с этим только в том случае, если будем открыто говорить о проблемах в руководящем кругу», – подчеркнул Мерц, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

    Он также призвал однопартийцев сохранять внутреннее единство.

    Политик добавил, что любые публичные заявления против партии наносят ей серьезный ущерб. По мнению Мерца, главная цель «Альтернативы для Германии» заключается в полном уничтожении ХДС, поэтому сотрудничество с этой партией абсолютно исключено.

    Напомним, партия «Альтернатива для Германии» победила на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт с результатом 43,8% голосов.

    Германский политолог Александр Рар назвал результаты Христианско-демократического союза политическим Ватерлоо.

    Лидер победившей фракции Ульрих Зигмунд допустил переход недовольных членов ХДС в ряды своей политической силы.

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    7 сентября 2026, 10:01 • Новости дня
    Axios: Партия Вагенкнехт отказалась поддержать лидера АдГ Зигмунда
    Axios: Партия Вагенкнехт отказалась поддержать лидера АдГ Зигмунда
    @ Jorg Carstensen/dpa/Global Look Press

    Оппозиционная фракция «Альтернатива для Германии» показала лучший результат в своей истории, уверенно обогнав конкурентов на региональных выборах в Саксонии-Анхальт. Однако полученного результата может не хватить для формирования ландтага.

    Правая политическая сила получила 44% поддержки избирателей, что более чем в два раза превышает ее показатели пятилетней давности, передает Axios. Правоцентристский Христианско-демократический союз занял второе место с результатом 17%. Партия Сары Вагенкнехт с трудом преодолела пятипроцентный барьер.

    Вместе две оппозиционные силы могут получить 43 мандата, обеспечив себе большинство. Однако сопредседатель партии Сары Вагенкнехт Амира Мохамед Али исключила поддержку кандидата от «Альтернативы для Германии» Ульриха Зигмунда.

    Американский миллиардер Илон Маск ранее активно поддерживал немецких правых. «Только АдГ может спасти Германию», – заявлял бизнесмен в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Местная служба разведки классифицирует отделение победившей партии как экстремистскую организацию. В случае прихода к власти политическая сила планирует пересмотреть полномочия спецслужб, разрешить домашнее обучение и создать группу по депортации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правая партия «Альтернатива для Германии» победила на земельных выборах в Саксонии-Анхальт с результатом 43,8% голосов.

    Сопредседатель политической силы Алиса Вайдель заявила о праве победителей сформировать новое региональное правительство.

    Власти ФРГ заранее подготовили план жесткой политической изоляции этого региона.

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    7 сентября 2026, 05:57 • Новости дня
    Молодежное крыло ХДС в Саксонии-Анхальт потребовало отставок в партии

    Tекст: Антон Антонов

    Молодежная организация Христианско-демократического союза (Junge Union) в Саксонии-Анхальт единогласно потребовала отставки всего регионального руководства партии из-за провальных результатов на выборах, сообщает ZDF.

    По мнению Junge Union, премьер-министр Саксонии-Анхальт Свен Шульце не имеет права решать вопрос о сохранении своего поста, пишет ZDF.

    В принятом документе подчеркивается, что ответственность за провал лежит на всей партийной верхушке, и для восстановления доверия необходимо полностью обновить руководство ХДС в регионе.

    «Продолжать в том же духе при 18,5% нельзя», – заявили в партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии» победила на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт, набрав 43,8% голосов.

    На втором месте оказался Христианско-демократический союз с 17,2%.

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    7 сентября 2026, 15:10 • Новости дня
    Россия и Сербия договорились об открытии прямого авиасообщения с Калининградом

    Минтранс: Сербские авиакомпании начнут летать в Калининград

    Россия и Сербия договорились об открытии прямого авиасообщения с Калининградом
    @ Florian Gaertner/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Белград договорились о расширении авиасообщения, благодаря чему балканские перевозчики получат право осуществлять регулярные перелеты в Калининградскую область, сообщил Минтранс России.

    Авиационные власти двух государств пришли к соглашению о расширении двустороннего воздушного сообщения, сообщил Минтранс в Max. В результате достигнутых договоренностей назначенные авиаперевозчики смогут осуществлять регулярные рейсы из сербских городов в российский эксклав и в обратном направлении.

    «Сербские авиакомпании смогут выполнять полеты в Калининград. Авиационные власти двух стран договорились о расширении двустороннего воздушного сообщения. Назначенные сербские авиаперевозчики смогут выполнять регулярные рейсы из городов Сербии в Калининград и обратно», – заявили в ведомстве.

    Ожидается, что это решение откроет новые перспективы для укрепления деловых, культурных и туристических связей между двумя странами. Кроме того, запуск новых маршрутов позволит существенно улучшить транспортную доступность Калининградской области.

    В прошлом году авиакомпания Air Serbia получила разрешение на использование российского воздушного пространства для рейсов в Китай.

    Позже премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить меры для улучшения транспортной доступности Калининградской области.

    Ранее Россия и Белоруссия запустили авиасообщение по десяти новым региональным направлениям.

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    7 сентября 2026, 10:12 • Новости дня
    NYT: Победа АдГ в Германии встревожила всю Европу

    NYT: Успех правых в Германии предвещает подъем популистов по всей Европе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Победа партии «Альтернатива для Германии» на региональных выборах в Саксонии-Анхальт может придать новый импульс правым силам в Европе перед выборами 2027 года во Франции, Италии и Испании, переживает газета The New York Times.

    Победу партии «Альтернатива для Германии» (AfD) на выборах в Саксонии-Анхальт прокомментировали аналитики, отметив, что она может стать сигналом для других стран Европы накануне выборов в 2027 году, передает The New York Times. Партия получила более чем в два раза больше голосов, чем правящая партия канцлера Фридриха Мерца, воспользовавшись недовольством избирателей ростом цен и безработицей.

    По предварительным данным, AfD не набрала абсолютного большинства, и другие партии заявили, что не намерены формировать с ней коалицию. Тем не менее результат может ослабить позиции Фридриха Мерца внутри его собственной партии, а лидерство Германии в Европе уже переживает кризис.

    Аналитик Eurasia Group Муджтаба Рахман заявил: «Развитая Европа переживает своеобразную форму изощренного государственного кризиса. Правительства не способны справиться с ростом стоимости жизни, они не в силах оправдать ожидания своих избирателей».

    По оценке экспертов, схожие настроения фиксируются во Франции, Италии, Испании и Британии. Во Франции лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен уверенно лидирует в опросах перед президентскими выборами весной 2027 года, обгоняя как центристов, так и левых кандидатов. В Испании партия Vox может войти в состав следующего коалиционного правительства на фоне коррупционных скандалов и миграционного кризиса.

    В Британии правящая Лейбористская партия сменила непопулярного премьера Кира Стармера на Энди Бернема, пытаясь противостоять быстро набирающей популярность партии Reform UK. При этом лидер Reform UK Найджел Фарадж столкнулся с финансовыми скандалами, а его бывший соратник Руперт Лоу создал еще более правую партию, отбирающую у него голоса. В апреле 2027 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потерял власть после 16 лет правления, что дало надежду умеренным политикам на уязвимость правых сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экзитполы телеканалов ARD и ZDF показали лидерство «Альтернативы для Германии» с 44,5% голосов в Саксонии-Анхальт.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее предупредил об угрозе экономического краха и бегства инвесторов в случае победы правой партии.

    Politico также писало, что кандидат от АдГ Ульрих Зигмунд имеет все шансы возглавить правительство региона, что станет первым случаем прихода к власти крайне правых в Германии с 1945 года.

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