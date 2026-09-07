Режим ЧС ввели в Оренбургской области из-за ландшафтного пожара

Tекст: Валерия Городецкая

«На территории муниципального образования с 7 сентября введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Экстренные меры приняты в связи с необходимостью локализации ландшафтного пожара», – говорится в сообщении районной администрации в Max.

Пресс-служба правительства региона в Max уточнила, что особый режим реагирования действует из-за сложной пожарной обстановки в трех населенных пунктах. Ситуацию осложняет шквалистый ветер. Спасатели непрерывно борются с огнем, в район направлена дополнительная техника из Оренбурга и Новотроицка.

В областном главке МЧС добавили, что из-за плохой видимости закрыто движение транспорта на участке трассы Жанаталап – Красноуральск. Ограничение продлится до 07.00 мск 8 сентября, сообщается в канале ведомства в Max.

В конце июля в Домбаровском районе Оренбургской области из-за ландшафтного пожара началась эвакуация населения.

В мае спасатели применили технику встречного пала для тушения крупного лесного пожара в Свердловской области.

В 2024 году власти Рязанской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за горения сухой травы.