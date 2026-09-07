Житель Белгорода получил 19 лет колонии за подготовку теракта

Tекст: Денис Тельманов

Мужчину признали виновным в государственной измене, подготовке к террористическому акту и незаконном обороте взрывчатки в составе организованной группы, передает РИА «Новости». Ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы.

Следствие установило, что в феврале 2025 года осужденный установил контакт с украинскими спецслужбами. После этого он отправился в Киев, где прошел специальную подготовку для осуществления диверсий на российской территории.

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил подсудимого к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых трех лет в тюрьме, со штрафом в размере 600 тыс. рублей», – сообщили в прокуратуре Белгородской области.

Вернувшись домой, злоумышленник планировал совершить теракт по указанию своих кураторов. Приговор пока не вступил в законную силу.

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