  • Новость часаМирра Андреева впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США готовят Норвегию к противостоянию с Россией в Арктике
    Россия закрыла генконсульство Германии в Петербурге и культурные центры имени Гете
    Фицо выразил надежду, что Германия не начнет войну с Россией из-за успехов АдГ
    Ученые нашли опасных паразитов почти в каждом обследованном тунце
    Путин создал комиссию по ограничениям для уклоняющихся от наказания за рубежом
    Гипермаркет в Мариуполе сгорел после атаки украинских беспилотников
    Латвия запланировала ввести пошлины в 300% на транзит зерна из России
    ВСУ начали использовать образ княгини Ольги для вербовки женщин в армию
    Трамп опубликовал карту с Кубой и Канадой в составе США
    7 сентября 2026, 18:10 • Новости дня

    Скелет жившего пять тысяч лет назад мужчины обнаружили под Вроцлавом в Польше

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Нижнесилезском воеводстве Польши археологи раскопали человеческие останки, возраст которых оценивается примерно в пять тысяч лет, сообщает Польское телевидение.

    Во время проведения археологических работ в населенном пункте Журавина исследователи наткнулись на останки древнего человека, передает РИА «Новости». «Сенсационное открытие под Вроцлавом. Найден скелет мужчины возрастом около пяти тысяч лет», – говорится в сообщении Польского телевидения.

    В ближайшее время специалисты планируют провести ДНК-тест найденного скелета для получения дополнительных данных. Помимо останков мужчины, археологи раскопали на месте фрагменты двух человеческих черепов.

    Также были найдены 42 зуба зверей с проделанными в них отверстиями. Ученые предполагают, что эти предметы могли использоваться древними людьми в качестве украшений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе у польского озера Боровно археологи нашли останки 150 жертв нацистских расстрелов.

    В июне на территории древнего поселения Врабле в Словакии исследователи раскопали массовое захоронение десятков обезглавленных людей.

    Британские ученые неподалеку от Стоунхенджа обнаружили деревянное ритуальное сооружение возрастом пять тысяч лет.

    7 сентября 2026, 10:57 • Новости дня
    Головин: «Единая Россия» создает равные возможности для развития молодежи

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Начальник главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин подчеркнул важность создания равных условий для развития молодежи во всех регионах страны.

    Народная программа партии включает меры по расширению доступности культурных, творческих и спортивных учреждений для молодежи, в том числе с ограничениями по здоровью, передает сайт ЕР. Особое внимание уделяется малым городам и сельской местности.

    «Справедливость в возможностях развития – то, чему мы должны уделять особое внимание. Нельзя допустить, чтобы сохранялся разрыв между городскими и сельскими территориями в доступе к дополнительному образованию, спорту и творчеству. Необходимо создавать равные условия для всех молодых людей России, где бы они ни жили», – заявил Владислав Головин в ходе поездки в Волгоградскую область.

    Герой России также отметил проницательность современной молодежи, которая не приемлет принуждения. По его словам, важно предоставить молодым людям право самостоятельного выбора пути развития, будь то участие в Юнармии, спорт, творчество или наука.

    Главной задачей партии и своей личной целью спикер назвал формирование гармонично развитого поколения. Он подчеркнул необходимость объединения патриотического воспитания с всесторонним развитием каждого ребенка для обеспечения будущего страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Владислав Головин сообщил о планах партии обеспечить равные образовательные возможности для детей из всех регионов.

    В конце августа политик анонсировал открытие 12 новых школ для одаренных детей по Народной программе «Единой России».

    Чуть ранее Герой России пообещал поддержку молодым специалистам на старте карьеры.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2026, 15:30 • Новости дня
    Лавров заявил об отказе России торговать за бусы вместо долларов

    Лавров: Россия не против использования доллара, но не намерена торговать за бусы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова использовать доллар в расчетах, однако при невозможности этого страна не станет торговать за бусы, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Выступая перед студентами и преподавателями МГИМО, Лавров отметил необходимость отказа от механизмов и валют, навязанных западной моделью глобализации, передает РИА «Новости».

    «Мы не против доллара, от доллара мы не отказывались. Нам отказали в долларе. И что же, хотят, чтобы мы теперь сидели и на бусы обменивали то, что нам нужно? Нет, так не будет», – сказал он.

    Министр подчеркнул, что заявления о справедливой экономической системе оказались забыты, как только появилась потребность наказать Россию.

    Торговля за бусы является символом западной колонизации, когда колонизируемые народы получали за свои богатства безделушки.

    Ранее министр иностранных дел России указал на невиданные масштабы злоупотребления положением доллара со стороны США.

    Глава МИД обвинил американскую администрацию в превращении этой валюты в оружие против неугодных стран.

    Из-за подобных действий Москва начала вынужденный поиск альтернативных международных платежных платформ.

    Комментарии (27)
    6 сентября 2026, 14:48 • Видео
    Трамп вдохновил Милея на раздел Британии

    Президент Аргентины Хавьер Милей выступил с гневной речью в адрес Великобритании и Израиля, потребовав вернуть Мальвинские острова (они же Фолкленды). Его вдохновил на это президент США Дональд Трамп, который, судя по всему, готов предать Британию как союзника.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2026, 10:37 • Новости дня
    В Швеции произошел политический скандал из-за «связей с Россией»

    «Шведских демократов» обвинили в возможных связях с Россией

    В Швеции произошел политический скандал из-за «связей с Россией»
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер шведских социал-демократов Магдалена Андерссон обвинила премьера Ульфа Кристерссона в бездействии на фоне обвинений в связях чиновницы «Шведских демократов» с Россией.

    Скандал разгорелся после публикации неправительственной организации Expo от 3 сентября: по ее данным, сотрудница партии «Шведские демократы» Полина Малаберг на протяжении десяти лет продвигала прокремлевские нарративы, поддерживала связи с российской государственной структурой в Швеции и приводила родственников из России на территорию парламента. Малаберг ранее занимала должности, связанные с парламентскими комитетами по вопросам ЕС, и до сих пор работает в партии, пишет Politico.

    Партнер Малаберг Густав Геллербрант – высокопоставленный госслужащий и член «Шведских демократов», который возглавляет координационный офис партии внутри правительства и служит связующим звеном между партией и правящей коалицией премьера Ульфа Кристерссона. Сам Геллербрант не обвиняется в связях с Россией, однако Магдалена Андерссон считает, что его отношения с Малаберг ставят под вопрос допуск к секретной информации.

    Кристерссон заявил, что Малаберг должна быть уволена, если обвинения подтвердятся, отметив, что «в Швеции нет места людям, которые продвигают пророссийские нарративы и работают в парламенте». Лидер «Шведских демократов» Йимми Окессон признал, что партия не знала о прокремлевских публикациях Малаберг и намерена разобраться в ситуации.

    Андерссон считает эти ответы недостаточными и требует объяснить, когда канцелярия премьера узнала о проблеме и какая информация была передана самому Кристерссону. Она также обвинила правительство в давлении на журналистов и НКО, которые критикуют его действия, включая угрозы лишения госфинансирования.

    Выборы в Швеции пройдут 13 сентября, а по опросам, Социал-демократическая партия Андерссон лидирует, хотя разрыв с правым блоком Кристерссона сокращается. Если победит действующий премьер, «Шведские демократы» впервые войдут в правительство. Андерссон также высказалась за жесткую миграционную политику и использование замороженных российских активов для поддержки Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, скандал вокруг супруги премьера Швеции Ульфа Кристерссона, пытавшейся нанять бесплатных работников для ремонта поместья, привел к резкому падению рейтингов правящей коалиции перед сентябрьскими выборами.

    Глава военной разведки Швеции Томас Нильссон заявил, что кризис в отношениях с Москвой носит затяжной и структурный характер.

    Ранее правительство Швеции инициировало создание собственной службы внешней разведки для анализа российских угроз.

    Комментарии (5)
    6 сентября 2026, 22:43 • Новости дня
    В АдГ заявили о праве сформировать правительство в Саксонии-Анхальт

    Вайдель заявила о праве АдГ сформировать правительство в Саксонии-Анхальт

    Tекст: Антон Антонов

    Партия «Альтернатива для Германии» получает мандат на формирование правительства федеральной немецкой земли Саксония-Анхальт, заявила сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель.

    «Это исторический результат. Посмотрим, что еще принесет этот вечер», – приводит слова Вайдель РИА «Новости» со ссылкой на ZDF.

    По словам сопредседателя партии, полученные цифры дают АдГ право на формирование нового правительства региона. Вайдель отметила, что самая сильная партия всегда имеет право сформировать кабинет министров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экзитполы телеканала ARD показали лидерство «Альтернативы для Германии» с результатом 44,5% голосов на выборах в Саксонии-Анхальт.

    Кандидат от АдГ Ульрих Зигмунд, по прогнозам, может возглавить земельное правительство.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял об угрозе бегства инвесторов и экономического краха в случае победы АдГ на выборах.

    Комментарии (2)
    7 сентября 2026, 04:55 • Новости дня
    В Сбербанке раскрыли главные слова-маркеры телефонных мошенников

    Сбербанк: Мошенники часто пугают жертв уголовной ответственностью и силовиками

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Телефонные мошенники часто манипулируют жертвами, используя аббревиатуры силовых ведомств и угрозы уголовного преследования, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

    «Что касается стоп-фраз и слов. Могу отметить такие: «ВСУ», «ФСБ», «МВД», «деньги в опасности», «грозит уголовная ответственность», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Топ-менеджер банка добавил, что в мошеннических схемах также часто фигурируют упоминания безопасных счетов, кодов из СМС, данных карт и необходимости срочно перевести средства. Кузнецов посоветовал при малейших подозрениях немедленно прерывать разговор, чтобы избежать риска быть втянутым в обман.

    Явным признаком мошенничества является ситуация, когда собеседник, инициировавший контакт, начинает торопить, запугивать и сводить тему к финансам. По данным Банка России, за первую половину года преступники пытались украсть у граждан около 3,7 трлн рублей, однако реальный ущерб составил менее 15 млрд рублей, что равняется примерно 0,4% от первоначальной суммы.

    В прошлом месяце телефонные мошенники похитили у московской пенсионерки более 21 млн рублей с помощью угроз об уголовной ответственности.

    Немногим ранее злоумышленники выманили у жительницы Подмосковья сбережения под предлогом предотвращения перевода средств на поддержку ВСУ.

    Ранее Кузнецов для защиты от аферистов советовал россиянам немедленно прекращать разговор с подозрительными незнакомцами.

    Комментарии (12)
    7 сентября 2026, 01:51 • Новости дня
    Национальный архив Финляндии закрыл доступ к материалам из России до 9999 года
    Национальный архив Финляндии закрыл доступ к материалам из России до 9999 года
    @ Michael Nitzschke/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Национальный архив Финляндии ограничил доступ к полученным из России историческим материалам до 9999 года, сообщает гостелерадиокомпания Yle.

    «По закону Национальный архив обязан содействовать научным исследованиям. Однако сейчас доступ к материалам из России, приобретенным за миллион евро, ограничен строже, чем это было прописано в соглашениях», – сообщает Yle.

    Теперь ознакомиться с историческими материалами, например рисунками начала XX века с видами крепости Свеаборг, можно исключительно в контролируемых условиях.

    Финские ученые из Хельсинки, Турку и Тампере выражают серьезную тревогу за будущее исторической науки в стране. Эксперты опасаются, что из-за новых запретов заниматься исследовательской деятельностью станет значительно сложнее.

    Многие академики отказываются публично комментировать ситуацию, опасаясь дальнейшего ухудшения условий работы.

    «Сообщается, что ограничение действует с осени 2022 года до конца 9999 года», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор СВР Сергей Нарышкин раскритиковал закрытие музея Владимира Ленина в финском городе Тампере.

    Силы обороны страны назвали Россию главной военной угрозой до 2040 года.

    Комментарии (12)
    6 сентября 2026, 23:40 • Новости дня
    Трамп объявил Луну американской
    Трамп объявил Луну американской
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп выложил в соцсетях серию ИИ-коллажей, на одном из которых объявил Луну американской.

    «Луна наша», – написано в верхней части изображения Луны. На картинке изображена Луна на фоне Земли с американским флагом в углу, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время визита в космический центр в Техасе Трамп предложил назвать один из объектов на поверхности Луны своим именем.

    Ранее он в соцсети Truth Social опубликовал изображение карты Google и назвал озеро Онтарио «озером Америка».

    Комментарии (25)
    7 сентября 2026, 12:02 • Новости дня
    Рар: Партия Мерца на выборах потерпела политическое Ватерлоо

    Политолог Рар: Западная демократия не прижилась на землях бывшей ГДР

    Рар: Партия Мерца на выборах потерпела политическое Ватерлоо
    @ Matthias Schrader/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Результаты выборов в парламент в Саксонии-Анхальт показали, что на востоке ФРГ растет отчуждение между элитами и обществом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. По его мнению, системные партии попытаются создать коалицию против прихода к власти «Альтернативы для Германии», но решающий голос – за «Союзом Сары Вагенкнехт».

    «Минувшее воскресенье стало черным днем для либеральной демократии в Германии», – отметил германский политолог Александр Рар. По его оценкам, итоги выборов в федеральной земле Саксония-Анхальт показали, что на востоке страны люди больше не верят традиционным партиям, а отдают предпочтение радикальной альтернативной силе.

    «Демократия западногерманского образца не приживается в восточных землях даже спустя 35 лет после объединения. Восточные немцы – а такие настроения фиксируются не только в Саксонии-Анхальт, но и в других землях бывшей ГДР – хотят другой политики, нежели жители Западной Германии. Впрочем, надо признать: за «Альтернативу для Германии» (АдГ) все чаще голосуют и в «старых» землях. Мне кажется, идет отчуждение между правящими элитами и простым обывателем», – рассуждает собеседник.

    Говоря о результатах Христианско-демократического союза (ХДС) – партии канцлера Фридриха Мерца – политолог подчеркнул: политическое объединение «потерпело политическое Ватерлоо». По прогнозам Рара, призывы к Мерцу уйти в отставку будут усиливаться. «Внутри правящей партии начнется разброд: одни будут говорить, что ХДС должен начать диалог с АдГ, другие – что традиционным партиям нужно удерживать власть силой, даже нарушая демократические принципы, и ни в коем случае не допустить «Альтернативу» в земельное правительство», – добавил он.

    «Поскольку Дональд Трамп условно поддерживает АдГ, в Берлине сложилось мнение, что американская администрация не против «смены режима» в ФРГ. Но правящие элиты Германии будут этому сопротивляться. Впереди – радикализация общества, множество баталий с неопределенным исходом», – считает аналитик.

    Пока же все системные партии попытаются в Саксонии-Анхальт создать коалицию против прихода к власти «Альтернативы для Германии». «Но решающий голос – за «Союзом Сары Вагенкнехт»: ее партия перепрыгнула пятипроцентный барьер. Я не исключаю, что Вагенкнехт поддержит правительство АдГ», – отметил политолог.

    По его мнению, на предстоящих выборах в Мекленбурге – Передней Померании и Берлине ситуация будет иной, чем в Саксонии-Анхальт. «Там позиции левых партий еще достаточно прочны, чтобы предотвратить абсолютное большинство АдГ. Но опять все решит партия Сары Вагенкнехт: если одновременно усилятся позиции ССВ и АдГ, возможно все», – заключил Рар.

    Напомним, в Саксонии-Анхальт партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) одержала самую крупную победу в своей истории на региональных выборах. Согласно предварительным официальным результатам избирательной комиссии земли, фракция набрала 43,8% голосов избирателей (+23% по сравнению с выборами 2021 года).

    Противоположная ситуация у Христианско-демократического союза (ХДС). Результаты партии оказались ниже исторического минимума 1998 года: тогда она получила 22% голосов, а сейчас – лишь 17,2%. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) заняла третье место, ее поддержали 9,3% избирателей. «Зеленые» набрали 8,9%, «Левые» – 8,6%.

    В ландтаг проходит также партия «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ), у нее 5,3%. Примечательно, что Свободная демократическая партия (СвДП), состоявшая в правящей коалиции вместе с ХДС и СДПГ, не смогла преодолеть пятипроцентный барьер – у нее лишь 2,6%. На этом фоне глава регионального отделения Лидия Хюскенс объявила об отставке.

    Правом голоса в Саксонии-Анхальт обладали около 1,7 млн человек. Явка была рекордной для региона со времени объединения Германии – проголосовали около 77,8% избирателей.

    Премьер-министр земли и кандидат от ХДС Свен Шульце признал поражение и поздравил АдГ с победой. Однако, как отмечает ZDF, несмотря на успех правых, создание единоличного кабинета министров пока остается под вопросом. Дело в том, что АдГ не получает абсолютного большинства, у нее 39 мест из 83, у ХДС – 15, СДПГ, «Зеленых» и «Левых» – по восемь, «Союза Сары Вагенкнехт» – пять.

    Тем не менее сопредседатель «Альтернативы» Алис Вайдель назвала результаты выборов «историческими» и заявила о мандате на создание правительства. Как партия будет управлять в Саксонии-Анхальт – «путем поддержки правительства меньшинства или в рамках коалиции – это еще предстоит увидеть», отметила она.

    Вместе две оппозиционные силы – АдГ и ССВ – могут получить 44 мандата, обеспечив себе большинство. Однако сопредседатель партии Сары Вагенкнехт Амира Мохамед Али исключила поддержку кандидата от «Альтернативы для Германии» Ульриха Зигмунда, передает Axios. На этом фоне Зигмунд допустил, что ему удастся убедить некоторых депутатов сменить партию. По его оценкам, переход отдельных членов ХДС в АдГ вполне возможен на фоне внутренних противоречий в консервативном лагере Германии.

    «Несмотря на то, что «Альтернатива для Германии» не получила абсолютного большинства, она одержала победу, набрав 44% голосов и нанеся сокрушительное поражение консерваторам канцлера Фридриха Мерца, что отражает глубокую непопулярность правящей коалиции Германии в условиях раскола политической обстановки», – констатирует Reuters. По прогнозам Bloomberg, Мерцу придется столкнуться с последствиями того, что ХДС показал «худшие результаты, чем ожидалось».

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты ранее отмечали, что земельные выборы способны не только изменить расстановку сил на востоке страны, но и усилить давление на канцлера внутри собственной партии.

    Комментарии (5)
    7 сентября 2026, 17:00 • Новости дня
    Россия закрыла генконсульство Германии в Петербурге и культурные центры имени Гете

    МИД: Россия отозвала согласие на работу генконсульства Германии в Петербурге

    Россия закрыла генконсульство Германии в Петербурге и культурные центры имени Гете
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские власти приняли решение прекратить работу немецкого дипломатического представительства и культурных центров имени Гете в качестве ответной меры на недружественные действия Берлина, сообщили в МИД.

    Российское внешнеполитическое ведомство объявило о жестких ответных мерах в отношении дипломатических структур ФРГ, говорится в сообщении на сайте МИД. Причиной стало закрытие российского генконсульства в Бонне и Русского дома науки и культуры в Берлине.

    Согласие на работу немецкого генерального консульства в Петербурге официально отозвано. Представительство обязано полностью свернуть свою деятельность не позднее 18 сентября 2026 года. К этой же дате все сотрудники дипмиссии должны покинуть территорию страны.

    Кроме того, закрываются культурные центры имени Гете. Их командированному персоналу предписано выехать до 13 сентября. В министерстве подчеркнули, что ответственность за новый виток эскалации двусторонних отношений полностью лежит на правительстве Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Глава МИД Сергей Лавров предупредил о прекращении культурного присутствия ФРГ в нашей стране.

    Посол России в Германии Сергей Нечаев анонсировал скорые ответные шаги Москвы.

    Комментарии (4)
    7 сентября 2026, 00:51 • Новости дня
    Визит Уиткоффа и Кушнера в Киев завершился

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер завершили визит на Украину, следует из сообщения компании «Украинские железные дороги».

    «Отправили специальный поезд для Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин принял Уиткоффа и Кушнера в Кремле.

    В ходе обсуждений Москва довела до американцев информацию о ситуации в зоне СВО.

    После переговоров в России делегация США прибыла в польский Жешув, а затем – в Киев.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Акции «Евротранса» рухнули на фоне сообщений о задержании топ-менеджеров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Котировки топливной компании «Евротранс» резко снизились после сообщений о дефолте и задержании председателя совета директоров Игоря Мартышова по делу о хищениях.

    Во время основной торговой сессии на Московской бирже бумаги ПАО «Евротранс» потеряли более 6% стоимости, передает ТАСС. К середине дня падение немного замедлилось, цена составила 28,9 рубля за акцию.

    Ранее организация допустила дефолт по всем десяти выпускам облигаций. Представители сети АЗС объяснили невыплату купонного дохода временной нехваткой свободных средств на счетах из-за неравномерного поступления выручки.

    Напомним, правоохранители задержали бывшего замначальника подмосковного главка МВД Сергея Малькова и топ-менеджеров компании «Евротранс» по делу о хищении топлива.

    Фигурантам уголовного дела грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом.

    В конце августа Федеральная антимонопольная служба инициировала разбирательство в отношении сети автозаправок «Трасса» из-за завышения стоимости бензина.

    Комментарии (2)
    7 сентября 2026, 13:12 • Новости дня
    Минобороны: В Волчанском котле остаются 1,7 тыс. боевиков ВСУ
    Минобороны: В Волчанском котле остаются 1,7 тыс. боевиков ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Харьковской области подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо вокруг украинских сил в районах Варваровки, Малой Волчьей, Нефедовки и Черного, в окружении остаются около 1,7 тыс. боевиков, сообщило Минобороны России.

    Военные группировки ВС России усилили давление на позиции ВСУ сразу на нескольких направлениях, сообщает Минобороны в Max.

    В зоне ответственности «Севера» потери врага достигли 190 человек, двух боевых бронированных машин, 10 автомобилей и станции радиоэлектронной борьбы.

    В Сумской области поражены живая сила и техника механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Малой Рыбицы, Уланово и Хотени. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи у Болдыревки, Ковалевки и Червоного Оскола в Харьковской области, а также у Маяков, Райгородка и Рубцов в ДНР, уничтожив свыше 170 военнослужащих, боевую бронированную машину Snatch британского производства, 12 автомобилей и три артиллерийских орудия.

    Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю в районах Высокоивановки, Дружковки, Краматорска, Красного Молочара, Николаевки, Новоселовки, Семеновки и Славянска в ДНР. Потери противника здесь превысили 200 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина Husky TSV британского производства, 23 автомобиля и два орудия полевой артиллерии.

    Группировка «Центр» сообщила об улучшении тактического положения в районах Андреевки, Белозерского, Горняка, Доброполья, Нововодяного и Новогришино в ДНР, а также Ивановки, Новоандреевки и Новотроицкого в Днепропетровской области, где украинские формирования потеряли до 360 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника в районах Великомихайловки в Днепропетровской области, а также Барвиновки, Васиновки, Никольского, Общего, Омельника и Червоного Яра в Запорожской области. Потери ВСУ на этом направлении составили до 275 военнослужащих и 10 автомобилей.

    Группировка «Днепр» атаковала механизированную и горно-штурмовую бригады ВСУ в районах Антоновки, Кушугума и Разумовки в Запорожской области, уничтожив свыше 30 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 21 автомобиль.

    Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок поразили объекты транспортно-логистической инфраструктуры, места хранения беспилотников и комплектующих, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах.

    Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы и 498 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    С начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 229 391 беспилотный летательный аппарат, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 850 танков и других боевых бронированных машин, 1776 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 394 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 71 267 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение и поразили личный состав и технику украинских бригад в Сумской и Харьковской областях.

    Ранее подразделения группировки «Днепр» освободили Новопавловку в Запорожской области, а войска группировки «Восток» взяли под контроль Червоную Криницу.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о переходе под контроль российской армии восьми населенных пунктов, из них трех в Харьковской области.

    Комментарии (3)
    7 сентября 2026, 04:25 • Новости дня
    АдГ победила на выборах в Саксонии-Анхальт
    АдГ победила на выборах в Саксонии-Анхальт
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) победила на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт, набрав 43,8% голосов, сообщает региональная избирательная комиссия после обработки 100% бюллетеней.

    На втором месте оказался Христианско-демократический союз с 17,2%, на третьем – Социал-демократическая партия Германии с 9,3%, передает РИА «Новости».

    За ними расположились «Зеленые» и «Левая» партия, получившие 8,9% и 8,6% голосов соответственно.

    Пятипроцентный избирательный барьер удалось преодолеть и «Союзу Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость», который набрал 5,3%.

    В выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт участвовали 16 политических партий и 398 кандидатов. Голосование прошло в воскресенье, явка избирателей составила 77,8%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель АдГ Алиса Вайдель по итогам голосования заявила о праве партии сформировать правительство региона.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял об угрозе бегства инвесторов и экономического краха в случае победы АдГ на выборах.

    Комментарии (8)
    7 сентября 2026, 17:50 • Новости дня
    CNN рассказал о трех необратимых экономических последствиях войны с Ираном для мира
    CNN рассказал о трех необратимых экономических последствиях войны с Ираном для мира
    @ Morteza Akhoundi/ISNA/Handout via Xinhua/Global Look Press

    Вооруженный конфликт с Ираном не только привел к росту стоимости топлива и увеличению транспортных расходов, но и изменил расстановку сил на глобальном нефтяном рынке. Даже после завершения боевых действий некоторые последствия кризиса могут оказаться необратимыми, пишут американские аналитики.

    Одним из главных изменений стало усиление влияния Тегерана на судоходство в Ормузском проливе, через который до начала конфликта проходило около 20% мировой нефти, сообщает CNN. После атак США и Израиля Иран сначала попытался перекрыть этот маршрут, лишив рынок примерно 13 млн баррелей поставок в сутки, а затем перешел к регулированию движения судов.

    Иранские власти создали специальную администрацию пролива и потребовали от судоходных компаний регистрировать корабли, придерживаться согласованных маршрутов и платить сборы. Впоследствии Соединенные Штаты организовали ночное сопровождение танкеров, чтобы защитить их от атак беспилотников.

    Инвестиционный стратег Baird Росс Мэйфилд полагает, что после войны позиции Ирана в Ормузском проливе останутся сильными. По его словам, страны, зависящие от ближневосточной нефти, будут вынуждены приспосабливаться к новым условиям.

    «Закрытие Ормузского пролива из гипотетического маловероятного риска превратилось в продемонстрированную и эффективную тактику», – заявил эксперт.

    Аналитики допускают, что будущее соглашение с Тегераном может предусматривать плату за обеспечение безопасного прохода. Руководитель отдела анализа сырьевых рынков JPMorgan Наташа Канева оценила возможное влияние подобных сборов примерно в один доллар на баррель. Обслуживание одного рейса крупного нефтяного танкера туда и обратно может обойтись приблизительно в 260 тыс. долларов.

    Вторым значительным последствием стало укрепление роли Китая на нефтяном рынке. Хотя КНР не относится к крупнейшим производителям сырья, страна продемонстрировала способность быстро сокращать импорт и управлять спросом. Использование накопленных до войны резервов позволило Пекину уменьшить закупки примерно на пять млн баррелей в сутки.

    Одновременно в Китае продолжился переход на электрический транспорт. Во время майских праздников потребление энергии зарядными станциями на автомагистралях выросло на 55,6% по сравнению с предыдущим годом. Почти четверть автомобилей на китайских трассах в этот период составляли электромобили.

    КНР также смогла оперативно заменить часть нефти и газа углем при производстве электроэнергии. В результате мировой спрос на сырье сократился значительно сильнее прогнозов отраслевых аналитиков. По оценке JPMorgan, из потерянных рынком 1,9 млрд баррелей ближневосточной нефти около 800 млн удалось компенсировать благодаря снижению потребления.

    «История показывает, что прошлые нефтяные шоки часто приводили к устойчивому снижению спроса на бензин, и нынешний случай может не стать исключением», – отметила Канева.

    Третьим изменением стал рост нефтедобычи за пределами Ближнего Востока. Бразилия увеличила производство на 800 тыс. баррелей в сутки, Гайана – на 300 тыс., Канада – на 200 тыс., а Норвегия – на 150 тыс. баррелей. Соединенные Штаты сейчас добывают на 900 тыс. баррелей в сутки больше, чем годом ранее.

    Одновременно ближневосточные государства начали искать альтернативные способы доставки сырья. Саудовская Аравия задействовала автомобильные маршруты к Красному морю и максимально загрузила трубопровод Восток – Запад. Ирак обсуждает с Chevron строительство нефтепровода к Средиземному морю.

    Происходящие перемены усилили и внутренние противоречия в ОПЕК. После объявления Объединенных Арабских Эмиратов о выходе из объединения дальнейшее участие в нем может пересмотреть Ирак. Багдад намерен увеличить добычу до рекордных пяти млн баррелей в сутки, а в дальнейшем – до семи млн.

    Расширение производства способно снизить цены для потребителей. Однако избыток предложения одновременно создает риск продолжительного перенасыщения рынка и существенного падения доходов нефтедобывающих стран и компаний.

    Комментарии (4)
    7 сентября 2026, 14:59 • Новости дня
    Экс-замглавы ГУ МВД по Подмосковью Мальков задержан по делу о хищении топлива
    Экс-замглавы ГУ МВД по Подмосковью Мальков задержан по делу о хищении топлива
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывшего замначальника ГУ МВД по Подмосковью Сергея Малькова задержали по делу о хищении моторного топлива вместе с другими экс-сотрудниками полиции и топ-менеджерами компании «Евротранс», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Как указала Волк в Max, бывший заместитель начальника ГУ МВД по Московской области генерал-майор внутренней службы Сергей Мальков задержан по подозрению в хищении моторного топлива.

    «Трое топ-менеджеров ПАО «Евротранс» уже заключены под стражу. Мальков, Суяров и Левина уволены из органов внутренних дел. В настоящее время они, а также Мартынов задержаны по ст. 91 УПК РФ», – написала она.

    Помимо Малькова, по делу проходят экс-начальник ФКУ ЦХиСО подмосковного главка полковник Алексей Суяров, бывший руководитель отдела того же центра подполковник Анна Левина и три топ-менеджера ПАО «Евротранс». Следствие намерено ходатайствовать об аресте бывших полицейских. Мероприятия проводились силами ГУСБ и ГУЭБиПК МВД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, антимонопольное ведомство заподозрило компанию «Евротранс» в необоснованном завышении стоимости топлива.

    Басманный суд Москвы арестовал заместителя начальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу Виталия Лаврищева.

    Сотрудники ГУЭБиПК МВД России задержали бывшего чиновника Минпромторга Дмитрия Колобова по делу о мошенничестве.

     

    Комментарии (6)
    Главное
    Польша анонсировала испытания крылатых ракет большой дальности
    Глава «АвтоВАЗа» назвал главную задачу концерна на ближайшие годы
    Акции «Евротранса» рухнули на фоне сообщений о задержании топ-менеджеров
    Цена барреля нефти Brent впервые с июля превысила 98 долларов
    На Украине заблокировали YouTube-каналы Киркорова, Долиной и Валерии
    Мировое время решили отвязать от физического вращения Земли
    Экс-гендиректора «Формулы-1» Экклстоуна задержали за незаконный провоз оружия