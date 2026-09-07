Акции «Евротранса» рухнули на фоне сообщений о задержании топ-менеджеров

Tекст: Валерия Городецкая

Во время основной торговой сессии на Московской бирже бумаги ПАО «Евротранс» потеряли более 6% стоимости, передает ТАСС. К середине дня падение немного замедлилось, цена составила 28,9 рубля за акцию.

Ранее организация допустила дефолт по всем десяти выпускам облигаций. Представители сети АЗС объяснили невыплату купонного дохода временной нехваткой свободных средств на счетах из-за неравномерного поступления выручки.

Напомним, правоохранители задержали бывшего замначальника подмосковного главка МВД Сергея Малькова и топ-менеджеров компании «Евротранс» по делу о хищении топлива.

Фигурантам уголовного дела грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом.

В конце августа Федеральная антимонопольная служба инициировала разбирательство в отношении сети автозаправок «Трасса» из-за завышения стоимости бензина.