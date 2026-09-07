  • Новость часаМирра Андреева впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США готовят Норвегию к противостоянию с Россией в Арктике
    Россия закрыла генконсульство Германии в Петербурге и культурные центры имени Гете
    Фицо выразил надежду, что Германия не начнет войну с Россией из-за успехов АдГ
    Ученые нашли опасных паразитов почти в каждом обследованном тунце
    Путин создал комиссию по ограничениям для уклоняющихся от наказания за рубежом
    Гипермаркет в Мариуполе сгорел после атаки украинских беспилотников
    Латвия запланировала ввести пошлины в 300% на транзит зерна из России
    ВСУ начали использовать образ княгини Ольги для вербовки женщин в армию
    Трамп опубликовал карту с Кубой и Канадой в составе США
    7 сентября 2026, 16:20 • Новости дня

    Акции «Евротранса» рухнули на фоне сообщений о задержании топ-менеджеров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Котировки топливной компании «Евротранс» резко снизились после сообщений о дефолте и задержании председателя совета директоров Игоря Мартышова по делу о хищениях.

    Во время основной торговой сессии на Московской бирже бумаги ПАО «Евротранс» потеряли более 6% стоимости, передает ТАСС. К середине дня падение немного замедлилось, цена составила 28,9 рубля за акцию.

    Ранее организация допустила дефолт по всем десяти выпускам облигаций. Представители сети АЗС объяснили невыплату купонного дохода временной нехваткой свободных средств на счетах из-за неравномерного поступления выручки.

    Напомним, правоохранители задержали бывшего замначальника подмосковного главка МВД Сергея Малькова и топ-менеджеров компании «Евротранс» по делу о хищении топлива.

    Фигурантам уголовного дела грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом.

    В конце августа Федеральная антимонопольная служба инициировала разбирательство в отношении сети автозаправок «Трасса» из-за завышения стоимости бензина.

    7 сентября 2026, 15:30 • Новости дня
    Лавров заявил об отказе России торговать за бусы вместо долларов

    Лавров: Россия не против использования доллара, но не намерена торговать за бусы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова использовать доллар в расчетах, однако при невозможности этого страна не станет торговать за бусы, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Выступая перед студентами и преподавателями МГИМО, Лавров отметил необходимость отказа от механизмов и валют, навязанных западной моделью глобализации, передает РИА «Новости».

    «Мы не против доллара, от доллара мы не отказывались. Нам отказали в долларе. И что же, хотят, чтобы мы теперь сидели и на бусы обменивали то, что нам нужно? Нет, так не будет», – сказал он.

    Министр подчеркнул, что заявления о справедливой экономической системе оказались забыты, как только появилась потребность наказать Россию.

    Торговля за бусы является символом западной колонизации, когда колонизируемые народы получали за свои богатства безделушки.

    Ранее министр иностранных дел России указал на невиданные масштабы злоупотребления положением доллара со стороны США.

    Глава МИД обвинил американскую администрацию в превращении этой валюты в оружие против неугодных стран.

    Из-за подобных действий Москва начала вынужденный поиск альтернативных международных платежных платформ.

    Комментарии (27)
    7 сентября 2026, 17:00 • Новости дня
    Россия закрыла генконсульство Германии в Петербурге и культурные центры имени Гете

    МИД: Россия отозвала согласие на работу генконсульства Германии в Петербурге

    Россия закрыла генконсульство Германии в Петербурге и культурные центры имени Гете
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские власти приняли решение прекратить работу немецкого дипломатического представительства и культурных центров имени Гете в качестве ответной меры на недружественные действия Берлина, сообщили в МИД.

    Российское внешнеполитическое ведомство объявило о жестких ответных мерах в отношении дипломатических структур ФРГ, говорится в сообщении на сайте МИД. Причиной стало закрытие российского генконсульства в Бонне и Русского дома науки и культуры в Берлине.

    Согласие на работу немецкого генерального консульства в Петербурге официально отозвано. Представительство обязано полностью свернуть свою деятельность не позднее 18 сентября 2026 года. К этой же дате все сотрудники дипмиссии должны покинуть территорию страны.

    Кроме того, закрываются культурные центры имени Гете. Их командированному персоналу предписано выехать до 13 сентября. В министерстве подчеркнули, что ответственность за новый виток эскалации двусторонних отношений полностью лежит на правительстве Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Глава МИД Сергей Лавров предупредил о прекращении культурного присутствия ФРГ в нашей стране.

    Посол России в Германии Сергей Нечаев анонсировал скорые ответные шаги Москвы.

    Комментарии (4)
    6 сентября 2026, 14:48 • Видео
    Трамп вдохновил Милея на раздел Британии

    Президент Аргентины Хавьер Милей выступил с гневной речью в адрес Великобритании и Израиля, потребовав вернуть Мальвинские острова (они же Фолкленды). Его вдохновил на это президент США Дональд Трамп, который, судя по всему, готов предать Британию как союзника.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2026, 17:10 • Новости дня
    Фицо выразил надежду, что Германия не начнет войну с Россией из-за успехов АдГ
    Фицо выразил надежду, что Германия не начнет войну с Россией из-за успехов АдГ
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду, что немецкое руководство не начнет военные действия с Россией ради отвлечения внимания от успехов оппозиции.

    Глава словацкого кабинета министров прокомментировал недавние электоральные события в немецком регионе, передает ТАСС. Политик рассчитывает, что Берлин не станет инициировать вооруженное противостояние с Москвой в попытке сместить фокус внимания с триумфа партии «Альтернатива для Германии».

    Победу политической силы в Саксонии-Анхальте следует воспринимать предельно объективно, считает Фицо. По его мнению, итоги прошедшего голосования напрямую отражают растущее недовольство немецких избирателей текущим курсом правящих партий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупную победу на региональных выборах в Саксонии-Анхальт.

    Сопредседатель политической силы Алиса Вайдель заявила о праве оппозиции на формирование земельного правительства.

    Накануне голосования канцлер ФРГ Фридрих Мерц предупредил избирателей об угрозе экономического краха.

    Комментарии (7)
    7 сентября 2026, 19:25 • Новости дня
    Гипермаркет в Мариуполе сгорел после атаки украинских беспилотников
    Гипермаркет в Мариуполе сгорел после атаки украинских беспилотников
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате ночной атаки украинских беспилотников в Мариуполе загорелся и получил серьезные повреждения гипермаркет.

    Крупный торговый объект пострадал в результате ночного налета украинских беспилотников, передает РИА «Новости». Удар спровоцировал сильный пожар, который привел к частичному обрушению стен здания.

    Внутри гипермаркета огонь уничтожил строительные материалы, бытовую технику и другие товары. На месте происшествия специалисты обнаружили обломки ударных дронов самолетного типа. Среди найденных фрагментов оказались части двигателей, элементы конструкции и крылья с надписями на украинском языке.

    В конце августа украинский дрон атаковал магазин бытовой техники в Мелитополе.

    В середине прошлого месяца ночной налет беспилотников ВСУ полностью уничтожил гипермаркет «Галактика» в Енакиеве.

    На месте разрушенного торгового комплекса следователи обнаружили фрагменты ударных аппаратов зарубежной сборки.

    Комментарии (7)
    7 сентября 2026, 17:40 • Новости дня
    ВС России поразили позиции окруженных украинских военных в Харьковской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Артиллеристы 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» нанесли точный удар по позициям украинских формирований, оказавшихся в окружении в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Российские артиллеристы с помощью 152-мм пушки «Гиацинт-Б» ликвидировали позиции окруженной группировки украинских войск в Харьковской области, передает ТАСС.

    «На кадрах расчет 152-мм буксируемой пушки «Гиацинт-Б» 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожил позицию группы боевиков ВСУ в Харьковской области, находящейся в окружении», – сообщило Минобороны.

    Координаты целей были выявлены операторами беспилотных летательных аппаратов, после чего информацию оперативно передали артиллерийскому подразделению. Услышав команду «К бою!», военнослужащие навели орудие и произвели успешное огневое поражение противника.

    Месяцем ранее расчеты ударных беспилотников группировки «Север» поразили украинскую самоходную гаубицу «Богдана» в Харьковской области.

    В июне бойцы шестой гвардейской общевойсковой армии ликвидировали более 130 солдат противника на этом направлении за неделю.

    Весной расчеты пушек «Гиацинт-Б» вывели из строя десяток вражеских артиллерийских установок.

    Комментарии (3)
    7 сентября 2026, 17:55 • Новости дня
    Суд вынес приговор поставщикам бракованных бронежилетов для военных

    Суд приговорил руководителей ГК «Пикет» к колонии за бракованные бронежилеты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мещанский суд Москвы признал двух бывших руководителей группы компаний «Пикет» виновными в мошенничестве при выполнении государственного оборонного заказа.

    «Назначить Антоновой Виктории наказание в виде лишения свободы на срок десять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в 1 млн рублей», – приводит ТАСС решение инстанции.

    Бывший глава службы безопасности Михаил Кальченко осужден на семь лет лишения свободы. Кроме того, суд обязал его выплатить штраф в размере 900 тыс. рублей. Инстанция также постановила солидарно взыскать с осужденных и генерального директора Андрея Есипова почти 2,4 млрд рублей для возмещения ущерба Министерству обороны.

    В рамках обеспечительных мер сохранен арест на имущество фигурантов дела. Речь идет о земельных участках, автомобиле BMW Кальченко и дизайнерских сумках Chanel, принадлежащих бывшему финансовому директору Антоновой. Ранее руководитель предприятия Есипов получил девять лет колонии.

    До начала специальной военной операции организация занималась строительством и пошивом одежды. Позже компания заключила контракт на поставку 20 тыс. кевларовых касок и аналогичного количества бронежилетов. Выяснилось, что переданная экипировка не обеспечивала заявленную противоосколочную защиту.

    В апреле этого года Мосгорсуд утвердил приговор гендиректору компании Андрею Есипову.

    Следователи обвинили руководство предприятия в поставках бронежилетов без защиты от осколков.

    Для возмещения ущерба суд арестовал имущество и банковские счета фигурантов дела.

    Комментарии (6)
    7 сентября 2026, 15:10 • Новости дня
    Россия и Сербия договорились об открытии прямого авиасообщения с Калининградом

    Минтранс: Сербские авиакомпании начнут летать в Калининград

    Россия и Сербия договорились об открытии прямого авиасообщения с Калининградом
    @ Florian Gaertner/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Белград договорились о расширении авиасообщения, благодаря чему балканские перевозчики получат право осуществлять регулярные перелеты в Калининградскую область, сообщил Минтранс России.

    Авиационные власти двух государств пришли к соглашению о расширении двустороннего воздушного сообщения, сообщил Минтранс в Max. В результате достигнутых договоренностей назначенные авиаперевозчики смогут осуществлять регулярные рейсы из сербских городов в российский эксклав и в обратном направлении.

    «Сербские авиакомпании смогут выполнять полеты в Калининград. Авиационные власти двух стран договорились о расширении двустороннего воздушного сообщения. Назначенные сербские авиаперевозчики смогут выполнять регулярные рейсы из городов Сербии в Калининград и обратно», – заявили в ведомстве.

    Ожидается, что это решение откроет новые перспективы для укрепления деловых, культурных и туристических связей между двумя странами. Кроме того, запуск новых маршрутов позволит существенно улучшить транспортную доступность Калининградской области.

    В прошлом году авиакомпания Air Serbia получила разрешение на использование российского воздушного пространства для рейсов в Китай.

    Позже премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить меры для улучшения транспортной доступности Калининградской области.

    Ранее Россия и Белоруссия запустили авиасообщение по десяти новым региональным направлениям.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2026, 16:35 • Новости дня
    Ребенок умер в ожидании приема в частной клинике Ульяновска

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Ульяновске двухлетняя девочка скончалась во время ожидания приема педиатра в частной медицинской клинике, сообщили в региональном СУ СК.

    «По данным следствия, 6 сентября 2026 года в помещении одной из частных клиник города Ульяновска, ожидая приема педиатра, скончалась двухлетняя девочка. Ранее у ребенка наблюдалось недомогание, в связи с чем ей была оказана помощь сотрудниками бригады скорой медицинской помощи», – говорится в сообщении на сайте следственного управления.

    По факту гибели малолетней пациентки возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, включая качество оказанной медицинской помощи и точную причину смерти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае восьмилетний мальчик умер от анафилактического шока в частном медицинском центре Новороссийска.

    В начале прошлого года годовалый ребенок скончался во время приема у остеопата в казанской клинике.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2026, 15:35 • Новости дня
    Назван грозящий экс-замглавы ГУ МВД по Подмосковью Малькову срок

    Экс-замглавы ГУ МВД по Подмосковью Малькову грозит до десяти лет колонии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывшему заместителю начальника ГУ МВД по Московской области генерал-майору внутренней службы Сергею Малькову грозит до 10 лет лишения свободы за хищение ведомственного моторного топлива, сообщили в правоохранительных органах.

    «В случае признания Малькова виновным, ему грозит в том числе лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей», – рассказал ТАСС представитель правоохранительных органов.

    Аналогичное наказание может быть назначено и другим фигурантам дела. Среди них начальник центра хозяйственного обеспечения подмосковного главка МВД полковник Алексей Суяров и руководитель одного из отделов этого центра подполковник Анна Левина. Кроме того, по делу проходят председатель совета директоров компании «Евротранс» и трое топ-менеджеров этой организации.

    Напомним, в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Сергея Малькова задержали по делу о хищении моторного топлива вместе с другими экс-сотрудниками полиции и топ-менеджерами компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, антимонопольное ведомство заподозрило компанию «Евротранс» в необоснованном завышении стоимости топлива.

    Басманный суд Москвы арестовал заместителя начальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу Виталия Лаврищева.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2026, 17:05 • Новости дня
    ABC: США хотят добиться завершения украинского конфликта до зимы

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты рассчитывают добиться прекращения боевых действий на Украине к зиме текущего года, сообщили источники телеканала ABC по итогам визита в Москву и Киев спецпосланников президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

    В Москве Уиткофф и Кушнер обсудили с президентом России Владимиром Путиным конкретные планы мирного урегулирования для скорейшего завершения текущего противостояния с Украиной, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ABC. Встреча в Кремле продлилась около трех часов.

    «Американская делегация серьезно отнеслась к встречам в Москве и Киеве, добавив, что эти визиты «не просто напоказ»… Американская сторона хочет завершить конфликт до наступления зимы», – сообщает телеканал со ссылкой на неназванный источник.

    По данным чиновников Белого дома, представители Вашингтона представили российскому руководству содержательные инициативы о дальнейших шагах к миру.

    При этом глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, внесенный в России в реестр террористов и экстремистов, сомневается в возможности начала переговоров раньше весны или лета 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал эти переговоры небольшим шагом к мирному урегулированию.

    Вскоре представители США завершили свой визит на Украину.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2026, 19:05 • Новости дня
    На Украине заблокировали YouTube-каналы Киркорова, Долиной и Валерии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские власти заблокировали более трех десятков YouTube-каналов, принадлежащих популярным российским артистам и музыкальным исполнителям, включая Филиппа Киркорова, Ларису Долину, Валерию и других.

    Под блокировку попал 31 канал на видеохостинге YouTube, передает РИА «Новости». Ограничения коснулись преимущественно ресурсов российских музыкантов и деятелей культуры.

    «YouTube заблокировал на территории Украины 31 канал… Основная часть заблокированных каналов – это ресурсы российских музыкальных исполнителей и деятелей культуры», – говорится в сообщении центра противодействия дезинформации при украинском Совете национальной безопасности и обороны.

    Среди заблокированных оказались каналы Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Сергея Лазарева, Валерии, Ларисы Долиной и Ирины Аллегровой. Также недоступны страницы группы «Пелагея», Дениса Майданова, Юлии Чичериной, Анны Нетребко и Василия Герелло.

    В конце августа украинские власти ограничили доступ к трем YouTube-каналам российского мультсериала «Маша и Медведь».

    В середине того же месяца под аналогичную блокировку попал видеоблог актера Виталия Гогунского.

    В июне городской совет Кропивницкого запретил трансляцию русскоязычных песен в коммерческих заведениях.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2026, 18:20 • Новости дня
    Умер российский исследователь истории масонства Серков

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве скоропостижно скончался известный российский исследователь масонства, архивист и историк Андрей Серков.

    Серков ушел из жизни в возрасте 62 лет, передает РИА «Новости». Он специализировался на изучении истории масонства, а также литературы и культуры. «Андрей Иванович был не очень здоровым человеком, но это случилось неожиданно сегодня ночью», – рассказал собеседник агентства из окружения ученого.

    Андрей Серков имел степень кандидата исторических наук. Он работал старшим научным сотрудником в Институте мировой литературы имени Горького Российской академии наук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года на 101-м году жизни скончался российский историк Рой Медведев.

    В июне в Москве открыли мемориальную доску в честь выдающегося историка Евгения Тарле.

    В конце того же месяца в Президентской академии прошло собрание Российского исторического общества.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2026, 18:55 • Новости дня
    Пропавшие в Карачаево-Черкесии брат и сестры найдены живыми

    МВД: Пропавшие в Карачаево-Черкесии брат и сестры найдены живыми

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники полиции успешно завершили поиски двух сестер и брата, пропавших в конце августа в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии, сообщили в МВД республики.

    Полицейские обнаружили пропавших молодых людей в горно-лесистой местности на границе Предгорного района Ставропольского края и Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии, сообщает ТАСС.

    «Найдены в горно-лесистой местности на границе Предгорного района Ставропольского края и Малокарачаевского района КЧР. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Молодые люди доставлены в отдел полиции. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», – рассказал собеседник агентства.

    Айшат, Аминат и Рамазан Чомаевы 2002, 2003 и 2005 годов рождения покинули дом 26 августа. Ранее мобильные телефоны исчезнувших были обнаружены в лесу недалеко от их села. Полиция задействовала дроны и собак для поиска этих пропавших молодых людей.

    Ранее спасатели обнаружили живыми пропавшую в Красноярском крае семью туристов.

    В конце августа полицейские нашли исчезнувшую в Ангарске школьницу.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2026, 18:35 • Новости дня
    Уиткофф заявил о существенном прогрессе в переговорах по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский спецпосланник Стив Уиткофф отметил значительные успехи после визитов в Москву и Киев, касающиеся урегулирования украинского конфликта.

    Уиткофф подвел итоги своих визитов в столицы России и Украины, передает РИА «Новости». По его словам, стороны смогли продвинуться в обсуждении важнейших вопросов урегулирования текущего кризиса.

    «Был достигнут существенный прогресс, в том числе в вопросе согласования сроков дополнительных трехсторонних переговоров», – написал Уиткофф в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе визита в Москву Стивен Уиткофф сообщил о получении новых идей по урегулированию конфликта.

    Американский представитель назвал состоявшийся в Киеве диалог с Владимиром Зеленским весьма содержательным.

    После этого делегация США завершила свой визит на Украину.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2026, 17:20 • Новости дня
    Святыни храма в Тамбовской области уцелели после удара ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Атакованный украинскими беспилотниками храм Николая Чудотворца в Тамбовской области получил только внешние повреждения, сообщил пресс-секретарь Мичуринской епархии Роман Леонов.

    Леонов подтвердил сохранность внутреннего убранства церкви, передает РИА «Новости». «Храм пострадал только внешне, святыни не пострадали», – заявил представитель епархии.

    По его словам, точная оценка нанесенного ущерба пока не проводилась.

    Напомним, украинский беспилотник поджег купол храма святителя Николая Чудотворца в Тамбовской области.

    В конце августа при атаке дронов на склад под Тамбовом пострадали два человека.

    В июне беспилотники ВСУ повредили жилой дом и библиотеку в Мичуринске.

    Комментарии (0)
    Главное
    Польша анонсировала испытания крылатых ракет большой дальности
    Глава «АвтоВАЗа» назвал главную задачу концерна на ближайшие годы
    Акции «Евротранса» рухнули на фоне сообщений о задержании топ-менеджеров
    Цена барреля нефти Brent впервые с июля превысила 98 долларов
    На Украине заблокировали YouTube-каналы Киркорова, Долиной и Валерии
    Мировое время решили отвязать от физического вращения Земли
    Экс-гендиректора «Формулы-1» Экклстоуна задержали за незаконный провоз оружия