Путин сделал ежегодным форум «Малая родина – сила России»

Глава государства подписал соответствующий указ, документ уже опубликован на официальном портале правовых актов, передает РИА «Новости». Инициатива призвана повысить престиж работы на местах.
«В целях популяризации муниципальной службы и поддержки представителей муниципального сообщества, внесших значительный вклад в решение вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения и развитие местного самоуправления, постановляю: установить, что Всероссийский муниципальный форум «Малая родина – сила России» проводится ежегодно», – говорится в тексте документа.
Этим же указом российский лидер распорядился каждый год проводить церемонию вручения премии «Служение». Для подготовки обоих мероприятий будет сформирован специальный организационный комитет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года в Национальном центре «Россия» стартовал третий Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России».
Президент России Владимир Путин вручил премию «Служение» ветерану специальной военной операции из Калужской области.
На торжественной церемонии глава государства назвал сплоченность народа главным условием для достижения успехов страны.