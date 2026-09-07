Мужчина выжил после падения в шахту лифта в Москве

Tекст: Валерия Городецкая

Представитель экстренных служб столицы сообщил об инциденте, который произошел в центре города, передает РИА «Новости». По предварительной информации, после инцидента пострадавший находился в сознании.

«Предварительно, произошло падение мужчины в шахту лифта по адресу: Малый Кисловский переулок, дом 3», – отметил собеседник агентства.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия, а также выясняют личность пострадавшего.

В июле этого года в Москве лифт рухнул на находившегося в шахте рабочего.

В марте на строительной площадке в столичном районе Солнцево молодой мужчина скончался после падения в лифтовую шахту.

В сентябре прошлого года в жилом доме на Ивантеевской улице рабочий получил травмы из-за падения в шахту лифта с четырехметровой высоты.