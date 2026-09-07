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    7 сентября 2026, 16:40 • Новости дня

    Путин создал комиссию по ограничениям для уклоняющихся от наказания за рубежом

    Путин создал комиссию по ограничениям для уклоняющихся от наказания за рубежом
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин распорядился создать новую межведомственную комиссию, которая займется применением временных ограничений в отношении уклоняющихся от наказания за рубежом.

    Соответствующий указ президента размещен на портале официального опубликования правовых актов. «В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона от 4 августа 2026 года № 284-ФЗ «О временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами РФ и уклоняющихся от наказания» постановляю: 1. Образовать Межведомственную комиссию по применению временных ограничительных мер», – говорится в тексте документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа президент России Владимир Путин утвердил пакет законов о временных ограничениях для уклоняющихся от наказания релокантов.

    Ранее депутаты Госдумы ввели 14 строгих запретов для скрывающихся за границей правонарушителей.

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил о начале действия жестких санкций против уехавших преступников.

    7 сентября 2026, 13:28 • Новости дня
    Путин пригласил Пашиняна в Москву
    Путин пригласил Пашиняна в Москву
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Армянский премьер-министр Никол Пашинян в скором времени совершит официальную поездку в столицу России по приглашению президента Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Была достигнута договоренность, что в ближайшее время состоится визит господина Пашиняна в Москву», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что Путин сам пригласил главу армянского правительства, и тот принял предложение. Точные даты поездки будут определены по дипломатическим каналам, исходя из рабочих графиков политиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армянский премьер-министр анонсировал визит в Москву для продолжения диалога с руководством России.

    Лидеры двух стран встретились на полях саммита ШОС в столице Киргизии.

    На этой встрече в Бишкеке армянский премьер подтвердил готовность Еревана к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества.

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    7 сентября 2026, 00:24 • Новости дня
    Опубликовано видео встречи Путина с тигром в лесу в Приморском крае
    Опубликовано видео встречи Путина с тигром в лесу в Приморском крае
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликованы кадры встречи с тигром в лесу Приморского края, о которой рассказал ранее президент России Владимир Путин.

    Видео опубликовано в Telegram журналиста «Вестей» Павла Зарубина.

    «Поразительные кадры, снятые на телефон Службой Безопасности президента», – сказано в сообщении. В комментарии к записи на видео Зарубин отметил, что кадры сняты из салона президентской машины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на Восточном экономическом форуме поделился историей о неожиданной встрече с диким хищником.

    Губернатор Приморского края Олег Кожемяко назвал это событие хорошим знаком.

    Народный артист России Эдгард Запашный с юмором поздравил тигра с редкой удачей.

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    6 сентября 2026, 14:48 • Видео
    Трамп вдохновил Милея на раздел Британии

    Президент Аргентины Хавьер Милей выступил с гневной речью в адрес Великобритании и Израиля, потребовав вернуть Мальвинские острова (они же Фолкленды). Его вдохновил на это президент США Дональд Трамп, который, судя по всему, готов предать Британию как союзника.

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    7 сентября 2026, 12:08 • Новости дня
    Путин и Алиев договорились усилить контакты Москвы и Баку
    Путин и Алиев договорились усилить контакты Москвы и Баку
    @ Александр Демьянчук/POOL/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонные переговоры, договорившись активно развивать двусторонние связи на различных уровнях.

    В ходе состоявшейся беседы главы государств затронули важные аспекты стратегического взаимодействия двух стран, передает пресс-служба Кремля. Стороны уделили особое внимание дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства.

    Политики «обсудили ряд актуальных вопросов торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества». Кроме того, собеседники условились значительно расширить двусторонние контакты для укрепления добрососедских отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября лидеры двух стран провели краткую неформальную беседу на полях саммита ШОС в Бишкеке.

    В конце июля главы государств подтвердили по телефону обоюдный настрой на расширение взаимовыгодного сотрудничества.

    В конце прошлого года президенты договорились о дальнейших личных контактах для всестороннего укрепления союзнических отношений.

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    7 сентября 2026, 04:10 • Новости дня
    Песков: Путин во время поездки в Приморский край распорядился не мешать тигру

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в ходе визита в Приморский край во время встречи с тигром распорядился не мешать хищнику, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Как рассказал Дмитрий Песков, Путин приказал тигра не трогать и никак ему не мешать», – сообщил автор ИС «Вести» Павел Зарубин в видео, опубликованном в Telegram.

    Кадры с тигром снял сотрудник службы безопасности главы государства, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на Восточном экономическом форуме поделился историей о неожиданной встрече с тигром во время поездки по приморским лесам.

    Опубликовано видео встречи Путина с тигром в лесу в Приморском крае.

    Губернатор Приморского края Олег Кожемяко назвал эту встречу хорошим знаком.

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    7 сентября 2026, 13:19 • Новости дня
    Песков назвал встречу Путина с эмиссарами США шагом к миру

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Встреча президента России Владимира Путина с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером стала небольшим шагом к мирному урегулированию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Прошедшая в субботу встреча президента России Владимира Путина с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером стала небольшим шагом к мирному урегулированию, передает ТАСС.

    «Безусловно, любые попытки более или менее эффективны, это один маленький шаг в сторону мира», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также добавил, что в Кремле высоко оценивают миротворческие усилия американских переговорщиков.

    При этом Песков отказался раскрывать детали переговоров. В частности, он не стал уточнять, чем именно предложения Уиткоффа и Кушнера отличались от договоренностей, достигнутых в Анкоридже в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп анонсировал визит своих спецпосланников в Москву с предложением об окончании конфликта.

    В субботу российский лидер Владимир Путин принял американских делегатов в Кремле.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал прошедшую беседу содержательной и предельно откровенной.

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    7 сентября 2026, 13:37 • Новости дня
    Песков: Путин признателен Трампу за стремление к миру

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин признателен президенту США Дональду Трампу за его усилия по достижению мира и приверженность переговорному процессу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Россия высоко оценивает работу американских переговорщиков, передает ТАСС.

    «Мы действительно очень высоко ценим миротворческие усилия американских переговорщиков. Путин лично говорил, что высоко ценит усилия президента Трампа и что он признателен президенту Трампу за приверженность ориентации на мир», – подчеркнул Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча Владимира Путина с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером стала небольшим шагом к мирному урегулированию.

    Двумя днями ранее российский лидер поручил прекратить удары по Киеву на трое суток из-за визита делегации США.

    В июле Дмитрий Песков подтвердил готовность Дональда Трампа прислушиваться к позиции Москвы.

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    7 сентября 2026, 14:56 • Новости дня
    Путин присвоил имя Ахмата-Хаджи Кадырова железнодорожной станции в Грозном

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин официально переименовал железнодорожный узел чеченской столицы в честь Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Соответствующий документ уже размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

    Глава государства подписал указ о присвоении железнодорожной станции Грозный имени первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова, передает ТАСС.

    «Присвоить железнодорожной станции Грозный имя А.А. Кадырова», – говорится в тексте опубликованного распоряжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин записал видеообращение по случаю 75-летия со дня рождения первого главы Чечни.

    Глава республики Рамзан Кадыров сообщил о телефонном звонке российского лидера в день юбилея отца.

    Накануне памятной даты в названном в честь Ахмата-Хаджи Кадырова аэропорту Грозного запустили новую взлетно-посадочную полосу.

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    7 сентября 2026, 09:17 • Новости дня
    Путин поздравил Лулу да Силву с Днем независимости Бразилии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поздравил бразильского лидера Луиса Инасиу Лулу да Силву с Днем независимости, отметив успешное развитие стратегического партнерства двух стран.

    «Уважаемый господин президент, дорогой друг, примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника Бразилии – Дня независимости», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

    Российский лидер отметил успешное развитие двусторонних отношений в духе стратегического партнерства. Государства активно взаимодействуют в различных сферах и координируют свои действия на площадках ООН, БРИКС и «Группы двадцати».

    Глава государства выразил уверенность в продолжении конструктивной совместной работы по укреплению взаимовыгодных связей.

    «И мы, несомненно, продолжим конструктивную совместную работу по дальнейшему упрочению всего комплекса взаимовыгодных российско-бразильских связей. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле построения нового – более справедливого, многополярного миропорядка», – говорится в телеграмме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе лидеры двух стран обсудили по телефону глобальную повестку.

    Глава Морской коллегии Николай Патрушев сообщил о росте товарооборота между Москвой и Бразилиа.

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о развитии двусторонних отношений в русле стратегического партнерства.

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    7 сентября 2026, 14:19 • Новости дня
    Путин заявил о героическом участии дагестанцев в спецоперации

    Путин: Дагестанцы сражаются на СВО героически

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин высоко оценил участие жителей Дагестана в специальной военной операции, отметив их мужество на всех уровнях командования.

    Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Федором Щукиным высоко оценил участие жителей республики в специальной военной операции, передает ТАСС.

    «Героически. Я должен сказать, что и на рядовом уровне, и на уровне командиров среднего и высшего командного звена у нас много дагестанцев, командиров различных подразделений в самых разных группировках», – отметил глава государства.

    По словам президента, представители Дагестана достойно проявляют себя в различных группировках войск, демонстрируя мужество и профессионализм при выполнении боевых задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Владимир Путин назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана.

    Ранее президент высоко оценил участие жителей республики в специальной военной операции.

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    7 сентября 2026, 14:05 • Новости дня
    Щукин доложил Путину о ликвидации последствий паводков в Дагестане

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Федором Щукиным, сообщили в пресс-службе Кремля.

    В ходе рабочей встречи президент обсудил ситуацию в регионе с врио руководителя Дагестана, сообщила пресс-служба в Max.

    Щукин доложил главе государства о ходе работ по устранению последствий весенних паводков. Стихийное бедствие обрушилось на республику в конце марта – начале апреля текущего года.

    Отдельное внимание на встрече было уделено вопросам оказания необходимой помощи жителям региона, пострадавшим от наводнения.

    Президент поинтересовался у врио главы региона о том, как обстоят дела в Дагестане. «Напряженно, но очень интересно», – сказал Щукин, передает ТАСС.

    «Конечно, такая республика, такие люди красивые», – сказал Путин.

    В начале мая президент России назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана.

    Позже глава государства распорядился обеспечить социальные гарантии пострадавшим от весенних паводков жителям республики.

    В июне строители начали возведение новых жилых домов для лишившихся крова семей.

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    7 сентября 2026, 18:05 • Новости дня
    Медведев стал главой попечительского совета фонда «Сколково»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин утвердил состав попечительского совета фонда «Сколково» и назначил его руководителем зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева.

    Соответствующий указ уже размещен на портале правовой информации и вступил в силу 7 сентября, передает РИА «Новости». «Назначить председателем попечительского совета некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Медведева Д. А.», – говорится в тексте документа.

    Полномочия членов совета рассчитаны на семь лет. В обновленный состав также вошли чиновники и руководители госкорпораций. Среди них – первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, мэр Москвы Сергей Собянин и помощник президента Андрей Фурсенко.

    Кроме того, участниками совета стали глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и глава Минцифры Максут Шадаев, а также главы Роскосмоса Дмитрий Баканов, Росатома Алексей Лихачев, Ростеха Сергей Чемезов и президент РАН Геннадий Красников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев огласил имена лидеров предвыборного списка партии.

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    7 сентября 2026, 14:32 • Новости дня
    Путин поручил усовершенствовать поддержку участников спецоперации в Дагестане

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин на встрече с врио главы Дагестана Федором Щукиным потребовал развивать систему помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

    «Система поддержки, она должна не просто поддерживаться, она должна развиваться и совершенствоваться. Прошу вас не снижать к этому своего внимания», – подчеркнул Владимир Путин, передает РИА «Новости».

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Владимира Путина с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Федором Щукиным.

    В ходе встречи Щукин рассказал главе государства о ликвидации последствий паводка.

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    7 сентября 2026, 13:24 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с врио главы Дагестана Щукиным

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин проведет в Кремле рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Федором Щукиным, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Путин в Кремле. Идет сегодня относительно спокойный рабочий график. Нет крупных публичных мероприятий», – сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По его словам, у российского лидера запланированы обычные рабочие встречи, одной из которых станет беседа с руководителем региона.

    В мае Путин назначил Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана.

    Тогда же полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка официально представил нового руководителя депутатам народного собрания республики.

    Выборы главы региона назначили на сентябрь.

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    7 сентября 2026, 14:03 • Новости дня
    Путин поддержал идею создания «Дома ветеранов» в Махачкале

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин одобрил инициативу строительства специализированного центра для помощи участникам специальной военной операции в столице Дагестана.

    Глава государства в понедельник провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Федором Щукиным, передает РИА «Новости».

    Руководитель региона представил инициативу открытия в столице республики специализированного центра, объединяющего помощь бойцам специальной военной операции и их близким.

    «Это очень хорошая идея», – сказал Владимир Путин в ходе беседы.

    Президент добавил, что обязательно поручит правительству проработать этот вопрос. Он подчеркнул готовность федерального центра оказать необходимую поддержку проекту создания учреждения для военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, наблюдательный совет фонда «Защитники Отечества» объявил о расширении поддержки ветеранов СВО и их семей.

    Участники форума «Вместе победим» предложили новые меры помощи военнослужащим.

    Президент России Владимир Путин поручил оказывать максимальную поддержку родственникам погибших бойцов.

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    7 сентября 2026, 16:55 • Новости дня
    Путин сделал ежегодным форум «Малая родина – сила России»

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин поручил каждый год проводить Всероссийский муниципальный форум «Малая родина – сила России» и присуждать премию выдающимся представителям местного самоуправления.

    Глава государства подписал соответствующий указ, документ уже опубликован на официальном портале правовых актов, передает РИА «Новости». Инициатива призвана повысить престиж работы на местах.

    «В целях популяризации муниципальной службы и поддержки представителей муниципального сообщества, внесших значительный вклад в решение вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения и развитие местного самоуправления, постановляю: установить, что Всероссийский муниципальный форум «Малая родина – сила России» проводится ежегодно», – говорится в тексте документа.

    Этим же указом российский лидер распорядился каждый год проводить церемонию вручения премии «Служение». Для подготовки обоих мероприятий будет сформирован специальный организационный комитет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года в Национальном центре «Россия» стартовал третий Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России».

    Президент России Владимир Путин вручил премию «Служение» ветерану специальной военной операции из Калужской области.

    На торжественной церемонии глава государства назвал сплоченность народа главным условием для достижения успехов страны.

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