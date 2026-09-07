Назван грозящий экс-замглавы ГУ МВД по Подмосковью Малькову срок

Экс-замглавы ГУ МВД по Подмосковью Малькову грозит до десяти лет колонии

Tекст: Дарья Григоренко

«В случае признания Малькова виновным, ему грозит в том числе лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей», – рассказал ТАСС представитель правоохранительных органов.

Аналогичное наказание может быть назначено и другим фигурантам дела. Среди них начальник центра хозяйственного обеспечения подмосковного главка МВД полковник Алексей Суяров и руководитель одного из отделов этого центра подполковник Анна Левина. Кроме того, по делу проходят председатель совета директоров компании «Евротранс» и трое топ-менеджеров этой организации.

Напомним, в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Сергея Малькова задержали по делу о хищении моторного топлива вместе с другими экс-сотрудниками полиции и топ-менеджерами компании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, антимонопольное ведомство заподозрило компанию «Евротранс» в необоснованном завышении стоимости топлива.

Басманный суд Москвы арестовал заместителя начальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу Виталия Лаврищева.