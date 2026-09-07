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    7 сентября 2026, 15:05 • Новости дня

    Из московского бизнес-центра «Авилон Плаза» эвакуировали 150 человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве из бизнес-центра «Авилон Плаза» на Волгоградском проспекте эвакуировали около 150 человек из-за сработавшей пожарной сигнализации.

    «Произошло срабатывание сигнализации в бизнес-центре «Авилон Плаза» по адресу: Волгоградский проспект, дом 43, корпус 3», – сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб столицы.

    По его словам, эвакуация проводилась в целях безопасности. Собеседник агентства уточнил, что внешних признаков возгорания не наблюдается. В настоящее время специалисты выясняют причины инцидента.

    В начале сентября спасатели вывели людей из московского торгового центра «Солнцево Парк» из-за возгорания на крыше.

    В конце июля администрация столичного комплекса «Павелецкая Плаза» провела эвакуацию посетителей.

    Весной из-за задымления на складе экстренные службы частично эвакуировали сотрудников бизнес-центра Turas.

    5 сентября 2026, 10:22 • Новости дня
    Путин присвоил Сергею Собянину звание Героя Труда России

    Мэр Москвы Сергей Собянин удостоен звания Героя Труда Российской Федерации

    Путин присвоил Сергею Собянину звание Героя Труда России
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда Российской Федерации мэру Москвы Сергею Собянину за решение социально-экономических вопросов города.

    Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «За особые заслуги в решении социально-экономических вопросов города Москвы присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Собянину Сергею Семеновичу – мэру Москвы», – говорится в указе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в День города мэр столицы поблагодарил москвичей за упорный труд.

    В мае текущего года президент удостоил звания Героя Труда пятерых россиян.

    В конце прошлого года аналогичную награду получил глава компании «Транснефть» Николай Токарев.

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    5 сентября 2026, 23:24 • Новости дня
    Уиткофф и Кушнер привезли в Москву именную монету «Мир через силу»
    Уиткофф и Кушнер привезли в Москву именную монету «Мир через силу»
    @ Yunashev_Live

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер привезли в Москву именную монету с надписью «Мир через силу».

    «Американцы приехали, кстати, не с пустыми руками, запаслись сувенирами. "Мир через силу", – гласит одна из сторон памятной монетки. Так называлась внешнеполитическая концепция Рейгана времен Холодной войны. Идея подхода в том, что прочного мира можно достичь только через военное и экономическое превосходство», – пишет Telegram-канал «Юнашев Live».

    Как выяснило РИА «Новости», именной монеты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в свободной продаже нет. Это персональный памятный предмет, пояснили в магазине сувениров Белого дома. «Это похоже на памятный медальон, который вручается как признание заслуг или в честь знаковых событий», – сообщили там.

    В ассортименте, например, есть памятные монеты в честь президента Гарри Трумэна, медальоны, посвященные Белому дому или транспорту, на котором перемещаются первые лица, добавили в магазине.

    В магазине отметили, что оставленной Уиткоффом в Москве монеты никогда не было в их ассортименте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев встретил  американскую делегацию в аэропорту Внуково, после чего президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине. Перед началом переговоров российский президент одним словом назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию.

    В воскресенье представители США посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

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    6 сентября 2026, 14:48 • Видео
    Трамп вдохновил Милея на раздел Британии

    Президент Аргентины Хавьер Милей выступил с гневной речью в адрес Великобритании и Израиля, потребовав вернуть Мальвинские острова (они же Фолкленды). Его вдохновил на это президент США Дональд Трамп, который, судя по всему, готов предать Британию как союзника.

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    5 сентября 2026, 15:58 • Новости дня
    Путин открыл новую линию метро в Москве

    Путин открыл пять новых станций Рублево-Архангельской линии метро в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин открыл первый участок Рублево-Архангельской линии метрополитена столицы, который призван улучшить транспортную доступность для полумиллиона москвичей.

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новые станции метро Рублево-Архангельской линии в Москве. Церемония прошла в День города при участии мэра столицы Сергея Собянина, передает ТАСС.

    Первый участок новой 17-й линии протяженностью 8,7 километра включает пять станций от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева». Это улучшит транспортную доступность для более 550 тыс. жителей районов Пресненский, Хорошево-Мневники, Щукино, Дорогомилово и Филевский Парк, сократив время поездок в центр в два раза.

    Пассажирам теперь стали доступны пересадки на МЦК, Солнцевскую, Филевскую линии и БКЛ. На маршруте курсируют современные российские поезда «Москва-2026» со сквозными проходами, широкими дверями и USB-разъемами.

    Ввод следующих участков линии запланирован на 2027 год, а к 2033 году ожидается рост пассажиропотока до 266 тыс. человек в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе президенту России Владимиру Путину показали первый беспилотный поезд метро «Москва-2026».

    Ранее глава государства по видеосвязи открыл новые станции Троицкой линии московского метрополитена. До этого мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустили проходку щита на Рублево-Архангельской ветке.

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    6 сентября 2026, 00:20 • Новости дня
    Американские переговорщики покинули Москву после встречи с Путиным

    Уиткофф и Кушнер покинули Москву после переговоров с Путиным

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер улетели из Москвы после встречи с президентом России Владимиром Путиным по ситуации с украинским конфликтом.

    Самолет с переговорщиками из США вылетел из столичного аэропорта Внуково в 00:28 мск, передает ТАСС.

    Впервые за все восемь визитов спецпосланников они прилетали в Россию на правительственном спецсамолете Boeing C-32A, предназначенном для первых лиц государства.

    До этого они использовали бизнес-джеты. Уиткофф и Кушнер прибыли из Майами с промежуточной посадкой в Хельсинки.

    Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, Путин беседовал с американскими спецпредставителями 3 часа 10 минут.

    «Беседа продолжалась более трех часов, а точнее 3 часа 10 минут. Она была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной», – приводит его слова пресс-служба Кремля.

    Ушаков подчеркнул, что беседа «по крайне серьезным вопросам» продолжалась и за рабочим столом, и в неформальной обстановке за обеденным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев встретил американскую делегацию в аэропорту Внуково, после чего президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине.

    Перед началом переговоров российский президент одним словом  охарактеризовал обсуждаемую с посланниками США ситуацию.

    В воскресенье представители США посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

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    6 сентября 2026, 19:12 • Новости дня
    Эксперт назвал крестный ход в Москве примером духовного единения народа

    Политолог Асафов: Крестный ход в Москве показал единение народа перед внешними вызовами

    Эксперт назвал крестный ход в Москве примером духовного единения народа
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Общемосковский крестный ход показал духовное единение народа и его готовность сплоченно идти к победе. Подобные мероприятия обретают особое значение на фоне внешнеполитических вызовов для России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. В воскресенье в Москве прошел крестный ход с мощами Димитрия Донского.

    «Общемосковский крестный ход в честь собора московских святых – знаковое и значимое мероприятие. В торжественном шествии участвовало большое количество москвичей, паломников из других регионов», – рассказал Александр Асафов, директор лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований.

    Шествие прошло в атмосфере единодушия верующих, представителей духовных и светских властей, отметил спикер. «Крестный ход показал сплочение православных, по сути, всей России, духовное единение народа, готовность достойно встретить препятствия в стремлении к победе», – подчеркнул собеседник.

    «Подобные мероприятия, носящие традиционный характер, сейчас обретают особое значение – как в свете Дня города Москва, отмечавшегося в эти же выходные, так и на фоне внешнеполитических вызовов для всей нашей страны. Неравнодушие участников хода к судьбе отчизны дает нам уверенность в итоговой победе», – резюмировал политолог.

    В воскресенье в Москве прошел крестный ход. Верующие пронесли смоленскую икону Божией Матери, мощи Димитрия Донского, икону Всех святых московских. Шествие началось у храма Христа Спасителя, маршрут пролегал по Пречистенской и Фрунзенской набережным и улице Хамовнический Вал – до Новодевичьего монастыря. Общая протяженность пути составила около шести километров, сообщает РИА «Новости».

    Россия объединяет современное государство с православной верой, поэтому многие в мире не приемлют ее, сказал патриарх Кирилл после молебна, прошедшего на пересечении Фрунзенской набережной и улицы Хамовнический Вал.

    Спустя два часа голова колонны достигла Новодевичьего монастыря – финальной точки маршрута. В шествии приняли участие около 100 тыс. человек, сообщил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.

    Ход приурочен ко дню празднования Собора московских святых. Впервые шествие состоялось в этот день в 1525 году – тогда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь был торжественно перенесен список (копия) чудотворной Смоленской иконы Божией Матери.

    Накануне президент России Владимир Путин признался, что мощи святого Дмитрия Донского произвели на него неожиданно сильное впечатление. «Вы все слышали о мощах Дмитрия Донского. Вот я, честно, пришел когда в храм, посмотрел, даже от себя не ожидал, что это производит такое впечатление. Вот прямо мощи святого человека, который сыграл такую колоссальную роль в спасении и становлении России. И это тоже Москва, все идет отсюда и все здесь. Здесь наши корни», – сказал Путин.

    Ранее во время реставрационных раабот в Архангельском соборе Московского Кремля был получен доступ к саркофагу князя. Исследования подтвердили принадлежность останков именно ему. Позже у мощей совершил молебен патриарх Кирилл, а затем в соборе молился Путин.

    Несколько фрагментов мощей были помещены в ковчеги для верующих. Святыня будет доступна для поклонения в храме Христа Спасителя с 7 по 20 сентября.

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    5 сентября 2026, 23:51 • Новости дня
    Дмитриев оценил визит спецпосланников Уиткоффа и Кушнера в Москву

    Дмитриев оценил визит спецпосланников США в Москву

    Tекст: Катерина Туманова

    Встречавший в аэропорту Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера глава РФПИ Кирилл Дмитриев проводил их в аэропорт после переговоров с президентом России Владимиром Путиным и оценил визит американских переговорщиков по Украине.

    «Важный миротворческий визит», – подписал он пост в соцсети Х.

    Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев приложил к посту фото с Уиткоффом и Кушнером на фоне самолета, которым американские переговорщики отправятся в Киев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев встретил американскую делегацию в аэропорту Внуково, после чего президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине.

    Перед началом переговоров российский президент одним словом назвал  обсуждаемую с посланниками США ситуацию. Через почти три часа переговоры завершились.

    В воскресенье представители США посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

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    5 сентября 2026, 17:17 • Новости дня
    Путин открыл московский вокзал «Серп и Молот»

    Путин открыл московский вокзал «Серп и Молот» на МЦД-4

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава государства Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли обновленный столичный вокзал «Серп и Молот» на четвертом центральном диаметре.

    Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в открытии московского городского вокзала «Серп и Молот» по видеоконференцсвязи, передает корреспондент РИА «Новости». Событие приурочено ко Дню города, который отмечается в Москве 5 и 6 сентября. В этом году столице исполняется 879 лет.

    После комплексной реконструкции станция стала полноценным городским вокзалом площадью более 7,3 тыс. квадратных метров. Объект включает две современные платформы, оборудованные навесами на всю длину, а также новый пассажирский конкорс и южный вестибюль. Дизайн нового здания отсылает к историческому заводу «Серп и Молот».

    Транспортным узлом ежедневно пользуются до 70 тыс. человек. Ожидается, что к 2030 году пассажиропоток увеличится на 40% и превысит 100 тыс. человек в сутки. Власти столицы также планируют перенести платформу «Москва-Товарная», чтобы поезда МЦД-2 могли останавливаться на «Серпе и Молоте».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в День города президент открыл после масштабной реконструкции московский стадион «Торпедо». До этого по видеосвязи российский лидер запустил первый участок Рублево-Архангельской линии метрополитена.

    Кроме того, Владимир Путин присвоил Сергею Собянину звание Героя Труда Российской Федерации.

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    7 сентября 2026, 08:40 • Новости дня
    Пассажир московского метро погиб после падения под поезд

    Пассажир упал под поезд на станции «Бунинская аллея» и погиб

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На Бутовской линии столичного метрополитена человек погиб в результате падения под прибывающий состав, сообщили в оперативных службах.

    Трагический случай произошел утром 7 сентября на станции «Бунинская аллея» Бутовской линии Московского метрополитена, передает ТАСС.

    «Инцидент произошел на станции «Бунинская аллея». Пассажир упал под прибывающий поезд, в результате умер от полученных травм», – сообщил источник агентства в оперативных службах.

    Ранее в департаменте транспорта Москвы информировали, что из-за происшествия движение поездов на участке от «Бунинской аллеи» до станции «Бульвар адмирала Ушакова» было приостановлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае на Замоскворецкой линии столичного метрополитена скончался упавший под поезд молодой человек.

    В начале того же месяца на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии человек упал на пути.

    В апреле на станции «Преображенская площадь» после падения на рельсы погибла девушка.

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    5 сентября 2026, 16:51 • Новости дня
    Водитель Ferrari въехал в забор клинической больницы в центре Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центре столицы в субботу спортивный автомобиль Ferrari протаранил ограждение клинической больницы, никто не пострадал.

    Дорожно-транспортное происшествие случилось на Большой Пироговской улице. Спортивный автомобиль протаранил ограждение медицинского учреждения, передает РИА «Новости».

    По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции беседуют с находившимся за рулем человеком, выясняя обстоятельства случившегося.

    В мае спортивный автомобиль Ferrari с рэпером Navai попал в ДТП в центре Москвы.

    Попавший в аварию спорткар не стоял на учете в правоохранительных органах.

    В июле столичный суд зарегистрировал иск к исполнителю о возмещении ущерба городской инфраструктуре.

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    5 сентября 2026, 01:17 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировала возвращение бабьего лета в Москву

    Синоптик Паршина спрогнозировала бабье лето в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    В Москве и Подмосковье 8 и 9 сентября ожидается наступление бабьего лета с потеплением до +21 градуса после резкого похолодания на текущих выходных, заявила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

    «После резкого похолодания в выходные и понедельник жителей Московского региона ждет два дня бабьего лета. Восьмого и девятого сентября погода ожидается облачная с прояснениями, преимущественно без осадков», – рассказала она РИА «Новости».

    Синоптик уточнила, что ночи останутся прохладными, температура составит от +4 до +9 градусов. Однако днем воздух значительно прогреется: во вторник ожидается около +15 градусов, а в среду температура поднимется до +21 градуса.

    Паршина добавила, что с четверга в Москву и Подмосковье вернутся дожди. При этом к следующим выходным температура может достигнуть 18–23 градусов тепла, что соответствует климатической норме или немного превышает ее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Тишковец сообщил о начале бабьего лета в Центральной России 8 сентября. Резкое ухудшение погоды произойдет в Москве на выходных 5 и 6 сентября. Синоптик пообещала «положительную аномалию» в Москве в начале сентября.

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    5 сентября 2026, 18:00 • Новости дня
    Путин поздравил набравшую 500 баллов на ЕГЭ московскую школьницу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России поздравил московскую школьницу Екатерину Малкову, которая впервые в истории набрала максимальные 500 баллов на Едином государственном экзамене.

    Президент Владимир Путин во время праздничных торжеств в честь Дня города Москвы в столичном концертном зале «Зарядье» лично поздравил выпускницу Екатерину Малкову, которая впервые в истории набрала максимальные 500 баллов на ЕГЭ, сообщает РИА «Новости».

    «С удовольствием отмечу выдающиеся достижения московской школьницы Екатерины Малковой – можно и нужно вспомнить о таких ребятах и девушках – при сдаче Единого государственного экзамена она впервые в истории получила максимальный результат по пяти дисциплинам сразу. Поздравляю с успехом теперь уже студентку легендарного Физтеха и ее близких, и, конечно же, отмечу работу всей системы московского образования», – заявил президент.

    Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил президенту о первом в истории максимальном результате ЕГЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Екатерина Малкова подала документы для поступления в Московский физико-технический институт. Позже ректор вуза Дмитрий Ливанов подтвердил зачисление рекордсменки на первый курс.

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    5 сентября 2026, 17:00 • Новости дня
    Путин открыл третью очередь парка «Остров Мечты» в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава государства дистанционно принял участие в запуске третьей очереди развлекательного комплекса «Остров Мечты» в Нагатинском Затоне столицы.

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт работе третьей очереди столичного парка развлечений «Остров Мечты», отметив впечатляющую пропускную способность комплекса. В церемонии, приуроченной ко Дню города Москвы, также участвовал мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.

    «Почти 1,5 млн человек за месяц – это, конечно, впечатляет. Я вас поздравляю, я помню, как вы рассказывали о планах развития. Здорово, что все получается в Москве», – сказал Владимир Путин во время церемонии.

    Новая территория представляет собой открытый парк экстремальных аттракционов площадью 200 тыс. квадратных метров. Пространство разделено на пять тематических зон, включая «Рыбацкую бухту» с парящим мостом длиной 451 метр и благоустроенной набережной. В рамках озеленения там высадили около 10 тыс. деревьев и кустарников, а протяженность прогулочных маршрутов превысила пять километров.

    Гостям доступно более 20 механических аттракционов, некоторые из которых уникальны для России и Европы. Среди них 68-метровая башня падения «Свободный полет», водный спуск «Путь воды» и экстремальные катальные горы.

    После расширения «Остров Мечты» стал крупнейшим парком России по количеству тематических зон ( всего их 15), и вошел в пятерку мировых лидеров по числу механических аттракционов. Общая площадь застройки составила 850 тыс. квадратных метров, а ежедневная пропускная способность выросла в три раза, достигнув 45 тыс. посетителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил жителей столицы с Днем города. Позже российский лидер по видеосвязи запустил первый участок Рублево-Архангельской линии метрополитена.

    Также президент открыл после масштабной реконструкции московский стадион «Торпедо», вместимость которого увеличилась до 15 тысяч зрителей.

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    5 сентября 2026, 16:17 • Новости дня
    Путин открыл обновленный стадион «Торпедо» в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин в День города открыл после масштабной реконструкции московский стадион «Торпедо», вместимость которого увеличилась до 15 тысяч зрителей.

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии обновленного столичного стадиона «Торпедо». Торжественная церемония состоялась в День города Москвы, на ней также присутствовал мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.

    Комплексная реконструкция превратила историческую арену имени Эдуарда Стрельцова, построенную в 1959 году, в современный спортивный объект. Теперь стадион соответствует высшей категории УЕФА и первой категории РФС, что позволяет проводить соревнования всероссийского и международного уровня. Вместимость центральной арены увеличилась на 1,6 тыс. мест и достигла 15 тыс. зрителей.

    Архитектурный облик стадиона отсылает к индустриальному прошлому района и автозаводу ЗИЛ. Основное здание выполнено в форме гигантской стальной шестеренки, а символика футбольного клуба интегрирована в конструкцию: планировка стилобата скрывает огромную букву «Т», еще одна установлена на крыше.

    Помимо главной арены, построены три тренировочных поля с искусственным газоном высшего стандарта. Обновленный спорткомплекс сможет принимать до одного миллиона посетителей ежегодно, а в режиме концертов вместит 20 тыс. человек. Также завершено благоустройство нового участка Симоновской набережной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил жителей столицы с Днем города. Позже российский лидер по видеосвязи запустил первый участок Рублево-Архангельской линии метрополитена.

    А накануне мэр Москвы Сергей Собянин открыл новые участки Крутицкой и Симоновской набережных.

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    5 сентября 2026, 09:15 • Новости дня
    Собянин поздравил москвичей с Днем города

    Собянин поблагодарил жителей Москвы за вклад в победу в День города

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с 879-летием города и поблагодарил их за вклад в приближение победы на фронте и в тылу.

    Мэр столицы Сергей Собянин в видеообращении поздравил жителей с Днем города и выразил признательность за их участие в достижении общей победы, передает ТАСС.

    «Дорогие москвичи, сердечно поздравляю вас с днем рождения Москвы. Сегодня нашему городу исполнилось 879 лет. Почти девять столетий, которые вобрали в себя много славных и героических дел. И сегодня мы продолжаем великие традиции, заложенные нашими отцами и дедами», – заявил градоначальник в видеопоздравлении, размещенном в его официальном канале в «Максе».

    Глава города отметил, что столица преодолела множество испытаний, каждый раз справляясь с трудностями и становясь только крепче. Он поблагодарил горожан за упорный труд, поддержку и оптимизм, выразив особую признательность тем, кто приближает победу на передовой и в тылу.

    Празднование 879-летия Москвы проходит 5 и 6 сентября. Мероприятия организованы в историческом центре, парках, а также в учреждениях культуры и образования по всей столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле мэр столицы Сергей Собянин подписал распоряжение о праздновании Дня города 5 и 6 сентября.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о планах Владимира Путина посетить торжественные мероприятия.

    Ранее градоначальник отметил огромный вклад тысяч жителей Москвы в поддержку специальной военной операции.

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    5 сентября 2026, 15:07 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Днем города Москвы

    Путин поздравил россиян с Днем Москвы и назвал команду Собянина мотором

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил жителей столицы и всех граждан страны с 879-летием Москвы, посетив праздничный концерт в «Зарядье».

    Глава государства в субботу посетил концертный зал «Зарядье», где прошло торжественное мероприятие по случаю праздника, передает РИА «Новости». В этом году столице исполнилось 879 лет, а празднования проходят пятого и шестого сентября.

    «По традиции в начале сентября мы отмечаем день Москвы. Поздравляю с этим праздником москвичей и всех граждан нашей большой страны», – обратился к присутствующим президент.

    Российский лидер также высоко оценил работу столичных властей. Он назвал мэра Сергея Собянина и его команду главным мотором масштабных инициатив и важнейших проектов развития, поблагодарив всех, кто вкладывает в это свои таланты и труд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал участие главы государства в праздничных мероприятиях. В субботу Владимир Путин присвоил мэру столицы Сергею Собянину звание Героя Труда. Сам градоначальник в видеообращении поблагодарил жителей города за вклад в приближение победы.

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