Путин присвоил имя Ахмата-Хаджи Кадырова железнодорожной станции в Грозном

Глава государства подписал указ о присвоении железнодорожной станции Грозный имени первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова, передает ТАСС.
«Присвоить железнодорожной станции Грозный имя А.А. Кадырова», – говорится в тексте опубликованного распоряжения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин записал видеообращение по случаю 75-летия со дня рождения первого главы Чечни.
Глава республики Рамзан Кадыров сообщил о телефонном звонке российского лидера в день юбилея отца.
Накануне памятной даты в названном в честь Ахмата-Хаджи Кадырова аэропорту Грозного запустили новую взлетно-посадочную полосу.