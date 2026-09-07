Путин поручил усовершенствовать поддержку участников спецоперации в Дагестане

Путин пригласил Пашиняна в Москву

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Была достигнута договоренность, что в ближайшее время состоится визит господина Пашиняна в Москву», – сказал Песков, передает ТАСС.

Он добавил, что Путин сам пригласил главу армянского правительства, и тот принял предложение. Точные даты поездки будут определены по дипломатическим каналам, исходя из рабочих графиков политиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, армянский премьер-министр анонсировал визит в Москву для продолжения диалога с руководством России.

Лидеры двух стран встретились на полях саммита ШОС в столице Киргизии.

На этой встрече в Бишкеке армянский премьер подтвердил готовность Еревана к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества.