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    Минобороны: В Волчанском котле остаются 1,7 тыс. боевиков ВСУ
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    7 сентября 2026, 13:15 • Новости дня

    Суд арестовал виновника смертельного ДТП с маршруткой под Новосибирском

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тогучинский районный суд Новосибирской области отправил в СИЗО водителя грузовика, спровоцировавшего тяжелую аварию с пассажирским транспортом, в которой погиб человек.

    Фигурант уголовного дела пробудет под арестом два месяца, передает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

    Подозреваемым является мужчина 1991 года рождения, он арестован до 5 ноября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новосибирской области грузовик столкнулся с пассажирским микроавтобусом.

    Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг.

    Позже правоохранители задержали водителя фуры.

    6 сентября 2026, 19:24 • Новости дня
    Экзитполы: АдГ одерживает разгромную победу на выборах в Саксонии-Анхальт

    Экзитполы показали лидерство АдГ с 44,5% голосов в Саксонии-Анхальт

    Tекст: Игорь Иножарский

    На выборах в земле Саксония-Анхальт правая партия «Альтернатива для Германии» уверенно опередила соперников, набрав, по предварительным данным, около 44% голосов.

    По данным экзитполов телеканала ARD, партия «Альтернатива для Германии» набирает 44,5% голосов, что выводит её на первое место с большим отрывом. Аналогичный опрос телеканала ZDF показывает результат AfD на уровне 44%, передает Politico.

    Христианско-демократический союз канцлера Германии Фридриха Мерца, согласно тем же данным, занимает второе место с показателем 18,5%. Разрыв между партиями оказался существенным – более чем в два раза.

    Главный вопрос теперь заключается в том, окажется ли преимущество AfD достаточным для формирования собственного правительства в земле или другие партии смогут объединиться в коалицию, чтобы не допустить этого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат от АдГ Ульрих Зигмунд мог возглавить правительство Саксонии-Анхальт, что стало бы первым случаем прихода крайне правых к власти в Германии с 1945 года. Канцлер Фридрих Мерц предупредил об угрозе экономического краха и бегства инвесторов в случае победы АдГ на этих выборах. Сопредседатель «Союза Сары Вагенкнехт» Амира Мохамед Али исключила возможность формирования коалиции своей партии с «Альтернативой для Германии».

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    6 сентября 2026, 20:28 • Новости дня
    Уиткофф сообщил о «новых идеях» по урегулированию на Украине
    Уиткофф сообщил о «новых идеях» по урегулированию на Украине
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпосланник США по Украине Стивен Уиткофф сообщил о получении новых идей по урегулированию конфликта в ходе визита в Москву.

    Спецпосланник США по Украине Стивен Уиткофф заявил о значительном прогрессе на переговорах в Москве, передает Telegram-канал издания «Страна.ua».

    «Я думаю, мы добились значительного прогресса в Москве. Мы услышали новые идеи. Вы слышали, как президент Зеленский говорил о трехсторонних переговорах, которые, мы надеемся, будут объявлены в ближайшее время», – подчеркнул американский представитель.

    По его словам, в российской столице обсуждалось множество важных и обоснованных инициатив, которые делегация привезла в Киев. Уиткофф отметил, что для достижения результата обеим сторонам необходимо пойти на компромиссы и сблизить позиции.

    Тем временем советник избранного президента США Джаред Кушнер добавил, что Вашингтон работает над созданием «мирного пакета» по урегулированию украинского кризиса. Он выразил надежду на возобновление переговоров в трехстороннем формате с участием России, США и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин встретился в Кремле с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Российская сторона указала представителям США на реальные успехи армии в зоне боевых действий.

    Зять американского лидера Джаред Кушнер выразил надежду на возвращение к трехстороннему формату переговоров.

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    6 сентября 2026, 14:48 • Видео
    Трамп вдохновил Милея на раздел Британии

    Президент Аргентины Хавьер Милей выступил с гневной речью в адрес Великобритании и Израиля, потребовав вернуть Мальвинские острова (они же Фолкленды). Его вдохновил на это президент США Дональд Трамп, который, судя по всему, готов предать Британию как союзника.

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    6 сентября 2026, 18:10 • Новости дня
    Американист объяснил, зачем Уиткофф привез в Москву монету «Мир через силу»

    Американист Дудаков: Подарок Уиткоффа Путину говорит о реализме в политике Трампа

    Американист объяснил, зачем Уиткофф привез в Москву монету «Мир через силу»
    @ Yunashev_Live

    Tекст: Олег Исайченко

    Подаренная американской делегацией президенту России Владимиру Путину монета свидетельствует о намерении Белого дома договариваться с Москвой по украинскому кризису. Но на пути этих планов стоят европейская «партия войны» и украинские лоббисты, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее российскому лидеру подарили монету с надписью: Peace through strength («Мир через силу»).

    «В американском политическом лексиконе «Мир через силу» является лозунгом тех деятелей, которые выступают за больший реализм во внешней политике и за отказ от участия в бесконечных войнах. В этой концепции страна не прекращает наращивать военный потенциал, но он рассматривается именно как элемент сдерживания», – пояснил американист Малек Дудаков.

    В связи с этим, заметил эксперт, подарок Уиткоффа Путину может означать, что Белый дом не против договариваться с Москвой по деэскалации украинского кризиса. «Администрация Трампа опасается прямого вовлечения в украинский конфликт США и своих европейских союзников», – детализировал собеседник.

    «Белый дом пытается активно перезапустить переговорный процесс в канун промежуточных выборов. Но вряд ли за два месяца можно сделать то, чего не получалось достичь полтора предыдущих года. В США сохраняется много противоречий. Кроме того, европейская «партия войны» и украинские лоббисты все менее охотно следуют повестке Трампа», – отметил спикер.

    Если говорить о Москве, то ее переговорные позиции еще усилятся к лету 2027 года, спрогнозировал политолог. «Украину ждет тяжелая зима, особенно если Россия продолжит поражать объекты энергетической инфраструктуры. Экономика украинского государства полностью зависит от внешних заимствований», – напомнил он.

    «Через год Москве будет проще «дожимать» Киев в рамках переговорного процесса. Полагаю, об этом российские официальные лица сказали американским переговорщикам в рамках вчерашних бесед», – резюмировал Дудаков.

    Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер во время визита в Москву подарили президенту России Владимиру Путину сувенирную монету, на одной стороне которой написана фраза: Peace through strength («Мир через силу»). Об этом сообщил корреспондент Александр Юнашев в своем канале в Max.

    «Так называлась внешнеполитическая концепция Рейгана времен холодной войны. Идея подхода в том, что прочного мира можно достичь только через военное и экономическое превосходство», – добавил автор поста.

    Сама беседа была «содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной», рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. «Если говорить по существу состоявшихся обсуждений, то с российской стороны были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающейся в ходе проведения специальной военной операции. В частности, отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий, выражена уверенность в достижении поставленных целей и, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта», – указал он.

    «Наш президент подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок. Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обещали использовать в ходе завтрашних контактов в Киеве полученные у нас лично от президента России наблюдения и оценки, касающиеся выхода на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине», – добавил Ушаков.

    По сообщениям СМИ, после вылета из Москвы Уиткофф и Кушнер прибыли в украинскую столицу. Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин приказал прекратить удары по Киеву на трое суток для подготовки и проведения этих контактов, сообщает РИА «Новости».

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    6 сентября 2026, 19:32 • Новости дня
    Зеленский сравнил визит Уиткоффа и Кушнера с системой Patriot

    Tекст: Игорь Иножарский

    Владимир Зеленский поблагодарил спецпредставителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера за отсутствие ракетных обстрелов во время их визита на Украину.

    Украинский лидер Владимир Зеленский иронично поблагодарил спецпредставителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера за то, что во время их визита на Украину не было ракетных обстрелов, передает Strana.ua.

    «Вы сегодня сработали даже лучше, чем системы Patriot. Спасибо, прилетайте чаще», – сказал Зеленский, обращаясь к американским переговорщикам.

    Высказывание Зеленского прозвучало на фоне визита представителей администрации США на Украину для обсуждения ситуации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял в Кремле американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для обсуждения украинского урегулирования. Накануне их визита в Москву Владимир Зеленский заявил, что ждет Уиткоффа и Кушнера в Киеве в воскресенье. По итогам переговоров в Москве политолог Евгений Минченко указал на то, что позиция российской стороны отражала ухудшение ситуации для Украины на фронте.

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    6 сентября 2026, 22:43 • Новости дня
    В АдГ заявили о праве сформировать правительство в Саксонии-Анхальт

    Вайдель заявила о праве АдГ сформировать правительство в Саксонии-Анхальт

    Tекст: Антон Антонов

    Партия «Альтернатива для Германии» получает мандат на формирование правительства федеральной немецкой земли Саксония-Анхальт, заявила сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель.

    «Это исторический результат. Посмотрим, что еще принесет этот вечер», – приводит слова Вайдель РИА «Новости» со ссылкой на ZDF.

    По словам сопредседателя партии, полученные цифры дают АдГ право на формирование нового правительства региона. Вайдель отметила, что самая сильная партия всегда имеет право сформировать кабинет министров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экзитполы телеканала ARD показали лидерство «Альтернативы для Германии» с результатом 44,5% голосов на выборах в Саксонии-Анхальт.

    Кандидат от АдГ Ульрих Зигмунд, по прогнозам, может возглавить земельное правительство.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял об угрозе бегства инвесторов и экономического краха в случае победы АдГ на выборах.

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    7 сентября 2026, 01:51 • Новости дня
    Национальный архив Финляндии закрыл доступ к материалам из России до 9999 года
    Национальный архив Финляндии закрыл доступ к материалам из России до 9999 года
    @ Michael Nitzschke/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Национальный архив Финляндии ограничил доступ к полученным из России историческим материалам до 9999 года, сообщает гостелерадиокомпания Yle.

    «По закону Национальный архив обязан содействовать научным исследованиям. Однако сейчас доступ к материалам из России, приобретенным за миллион евро, ограничен строже, чем это было прописано в соглашениях», – сообщает Yle.

    Теперь ознакомиться с историческими материалами, например рисунками начала XX века с видами крепости Свеаборг, можно исключительно в контролируемых условиях.

    Финские ученые из Хельсинки, Турку и Тампере выражают серьезную тревогу за будущее исторической науки в стране. Эксперты опасаются, что из-за новых запретов заниматься исследовательской деятельностью станет значительно сложнее.

    Многие академики отказываются публично комментировать ситуацию, опасаясь дальнейшего ухудшения условий работы.

    «Сообщается, что ограничение действует с осени 2022 года до конца 9999 года», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор СВР Сергей Нарышкин раскритиковал закрытие музея Владимира Ленина в финском городе Тампере.

    Силы обороны страны назвали Россию главной военной угрозой до 2040 года.

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    6 сентября 2026, 23:40 • Новости дня
    Трамп объявил Луну американской
    Трамп объявил Луну американской
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп выложил в соцсетях серию ИИ-коллажей, на одном из которых объявил Луну американской.

    «Луна наша», – написано в верхней части изображения Луны. На картинке изображена Луна на фоне Земли с американским флагом в углу, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время визита в космический центр в Техасе Трамп предложил назвать один из объектов на поверхности Луны своим именем.

    Ранее он в соцсети Truth Social опубликовал изображение карты Google и назвал озеро Онтарио «озером Америка».

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    6 сентября 2026, 14:43 • Новости дня
    Нечаев предупредил о «другом разговоре» с ФРГ в случае поставок Taurus Киеву

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил о готовности Москвы изменить тональность диалога с Берлином в случае передачи Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.

    Дипломат отметил, что такой шаг станет пересечением ранее обозначенных красных линий, передает ТАСС

    «Президент России Владимир Владимирович Путин уже говорил об этом, указывал, что управлять такими ракетами будут именно германские специалисты, сами украинцы делать это не в состоянии. Если так, то это будет уже совсем другой разговор», – подчеркнул руководитель дипмиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала решительный ответ на использование ракет Taurus на Украине.

    Бывший премьер-министр Сергей Степашин пригрозил Берлину серьезными последствиями из-за возможных поставок этого оружия.

    Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о риске глубокого вовлечения Германии в конфликт.

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    7 сентября 2026, 10:37 • Новости дня
    В Швеции произошел политический скандал из-за «связей с Россией»

    «Шведских демократов» обвинили в возможных связях с Россией

    В Швеции произошел политический скандал из-за «связей с Россией»
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер шведских социал-демократов Магдалена Андерссон обвинила премьера Ульфа Кристерссона в бездействии на фоне обвинений в связях чиновницы «Шведских демократов» с Россией.

    Скандал разгорелся после публикации неправительственной организации Expo от 3 сентября: по ее данным, сотрудница партии «Шведские демократы» Полина Малаберг на протяжении десяти лет продвигала прокремлевские нарративы, поддерживала связи с российской государственной структурой в Швеции и приводила родственников из России на территорию парламента. Малаберг ранее занимала должности, связанные с парламентскими комитетами по вопросам ЕС, и до сих пор работает в партии, пишет Politico.

    Партнер Малаберг Густав Геллербрант – высокопоставленный госслужащий и член «Шведских демократов», который возглавляет координационный офис партии внутри правительства и служит связующим звеном между партией и правящей коалицией премьера Ульфа Кристерссона. Сам Геллербрант не обвиняется в связях с Россией, однако Магдалена Андерссон считает, что его отношения с Малаберг ставят под вопрос допуск к секретной информации.

    Кристерссон заявил, что Малаберг должна быть уволена, если обвинения подтвердятся, отметив, что «в Швеции нет места людям, которые продвигают пророссийские нарративы и работают в парламенте». Лидер «Шведских демократов» Йимми Окессон признал, что партия не знала о прокремлевских публикациях Малаберг и намерена разобраться в ситуации.

    Андерссон считает эти ответы недостаточными и требует объяснить, когда канцелярия премьера узнала о проблеме и какая информация была передана самому Кристерссону. Она также обвинила правительство в давлении на журналистов и НКО, которые критикуют его действия, включая угрозы лишения госфинансирования.

    Выборы в Швеции пройдут 13 сентября, а по опросам, Социал-демократическая партия Андерссон лидирует, хотя разрыв с правым блоком Кристерссона сокращается. Если победит действующий премьер, «Шведские демократы» впервые войдут в правительство. Андерссон также высказалась за жесткую миграционную политику и использование замороженных российских активов для поддержки Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, скандал вокруг супруги премьера Швеции Ульфа Кристерссона, пытавшейся нанять бесплатных работников для ремонта поместья, привел к резкому падению рейтингов правящей коалиции перед сентябрьскими выборами.

    Глава военной разведки Швеции Томас Нильссон заявил, что кризис в отношениях с Москвой носит затяжной и структурный характер.

    Ранее правительство Швеции инициировало создание собственной службы внешней разведки для анализа российских угроз.

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    7 сентября 2026, 12:02 • Новости дня
    Рар: Партия Мерца на выборах потерпела политическое Ватерлоо

    Политолог Рар: Западная демократия не прижилась на землях бывшей ГДР

    Рар: Партия Мерца на выборах потерпела политическое Ватерлоо
    @ Matthias Schrader/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Результаты выборов в парламент в Саксонии-Анхальт показали, что на востоке ФРГ растет отчуждение между элитами и обществом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. По его мнению, системные партии попытаются создать коалицию против прихода к власти «Альтернативы для Германии», но решающий голос – за «Союзом Сары Вагенкнехт».

    «Минувшее воскресенье стало черным днем для либеральной демократии в Германии», – отметил германский политолог Александр Рар. По его оценкам, итоги выборов в федеральной земле Саксония-Анхальт показали, что на востоке страны люди больше не верят традиционным партиям, а отдают предпочтение радикальной альтернативной силе.

    «Демократия западногерманского образца не приживается в восточных землях даже спустя 35 лет после объединения. Восточные немцы – а такие настроения фиксируются не только в Саксонии-Анхальт, но и в других землях бывшей ГДР – хотят другой политики, нежели жители Западной Германии. Впрочем, надо признать: за «Альтернативу для Германии» (АдГ) все чаще голосуют и в «старых» землях. Мне кажется, идет отчуждение между правящими элитами и простым обывателем», – рассуждает собеседник.

    Говоря о результатах Христианско-демократического союза (ХДС) – партии канцлера Фридриха Мерца – политолог подчеркнул: политическое объединение «потерпело политическое Ватерлоо». По прогнозам Рара, призывы к Мерцу уйти в отставку будут усиливаться. «Внутри правящей партии начнется разброд: одни будут говорить, что ХДС должен начать диалог с АдГ, другие – что традиционным партиям нужно удерживать власть силой, даже нарушая демократические принципы, и ни в коем случае не допустить «Альтернативу» в земельное правительство», – добавил он.

    «Поскольку Дональд Трамп условно поддерживает АдГ, в Берлине сложилось мнение, что американская администрация не против «смены режима» в ФРГ. Но правящие элиты Германии будут этому сопротивляться. Впереди – радикализация общества, множество баталий с неопределенным исходом», – считает аналитик.

    Пока же все системные партии попытаются в Саксонии-Анхальт создать коалицию против прихода к власти «Альтернативы для Германии». «Но решающий голос – за «Союзом Сары Вагенкнехт»: ее партия перепрыгнула пятипроцентный барьер. Я не исключаю, что Вагенкнехт поддержит правительство АдГ», – отметил политолог.

    По его мнению, на предстоящих выборах в Мекленбурге – Передней Померании и Берлине ситуация будет иной, чем в Саксонии-Анхальт. «Там позиции левых партий еще достаточно прочны, чтобы предотвратить абсолютное большинство АдГ. Но опять все решит партия Сары Вагенкнехт: если одновременно усилятся позиции ССВ и АдГ, возможно все», – заключил Рар.

    Напомним, в Саксонии-Анхальт партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) одержала самую крупную победу в своей истории на региональных выборах. Согласно предварительным официальным результатам избирательной комиссии земли, фракция набрала 43,8% голосов избирателей (+23% по сравнению с выборами 2021 года).

    Противоположная ситуация у Христианско-демократического союза (ХДС). Результаты партии оказались ниже исторического минимума 1998 года: тогда она получила 22% голосов, а сейчас – лишь 17,2%. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) заняла третье место, ее поддержали 9,3% избирателей. «Зеленые» набрали 8,9%, «Левые» – 8,6%.

    В ландтаг проходит также партия «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ), у нее 5,3%. Примечательно, что Свободная демократическая партия (СвДП), состоявшая в правящей коалиции вместе с ХДС и СДПГ, не смогла преодолеть пятипроцентный барьер – у нее лишь 2,6%. На этом фоне глава регионального отделения Лидия Хюскенс объявила об отставке.

    Правом голоса в Саксонии-Анхальт обладали около 1,7 млн человек. Явка была рекордной для региона со времени объединения Германии – проголосовали около 77,8% избирателей.

    Премьер-министр земли и кандидат от ХДС Свен Шульце признал поражение и поздравил АдГ с победой. Однако, как отмечает ZDF, несмотря на успех правых, создание единоличного кабинета министров пока остается под вопросом. Дело в том, что АдГ не получает абсолютного большинства, у нее 39 мест из 83, у ХДС – 15, СДПГ, «Зеленых» и «Левых» – по восемь, «Союза Сары Вагенкнехт» – пять.

    Тем не менее сопредседатель «Альтернативы» Алис Вайдель назвала результаты выборов «историческими» и заявила о мандате на создание правительства. Как партия будет управлять в Саксонии-Анхальт – «путем поддержки правительства меньшинства или в рамках коалиции – это еще предстоит увидеть», отметила она.

    Вместе две оппозиционные силы – АдГ и ССВ – могут получить 44 мандата, обеспечив себе большинство. Однако сопредседатель партии Сары Вагенкнехт Амира Мохамед Али исключила поддержку кандидата от «Альтернативы для Германии» Ульриха Зигмунда, передает Axios. На этом фоне Зигмунд допустил, что ему удастся убедить некоторых депутатов сменить партию. По его оценкам, переход отдельных членов ХДС в АдГ вполне возможен на фоне внутренних противоречий в консервативном лагере Германии.

    «Несмотря на то, что «Альтернатива для Германии» не получила абсолютного большинства, она одержала победу, набрав 44% голосов и нанеся сокрушительное поражение консерваторам канцлера Фридриха Мерца, что отражает глубокую непопулярность правящей коалиции Германии в условиях раскола политической обстановки», – констатирует Reuters. По прогнозам Bloomberg, Мерцу придется столкнуться с последствиями того, что ХДС показал «худшие результаты, чем ожидалось».

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты ранее отмечали, что земельные выборы способны не только изменить расстановку сил на востоке страны, но и усилить давление на канцлера внутри собственной партии.

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    7 сентября 2026, 04:55 • Новости дня
    В Сбербанке раскрыли главные слова-маркеры телефонных мошенников

    Сбербанк: Мошенники часто пугают жертв уголовной ответственностью и силовиками

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Телефонные мошенники часто манипулируют жертвами, используя аббревиатуры силовых ведомств и угрозы уголовного преследования, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

    «Что касается стоп-фраз и слов. Могу отметить такие: «ВСУ», «ФСБ», «МВД», «деньги в опасности», «грозит уголовная ответственность», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Топ-менеджер банка добавил, что в мошеннических схемах также часто фигурируют упоминания безопасных счетов, кодов из СМС, данных карт и необходимости срочно перевести средства. Кузнецов посоветовал при малейших подозрениях немедленно прерывать разговор, чтобы избежать риска быть втянутым в обман.

    Явным признаком мошенничества является ситуация, когда собеседник, инициировавший контакт, начинает торопить, запугивать и сводить тему к финансам. По данным Банка России, за первую половину года преступники пытались украсть у граждан около 3,7 трлн рублей, однако реальный ущерб составил менее 15 млрд рублей, что равняется примерно 0,4% от первоначальной суммы.

    В прошлом месяце телефонные мошенники похитили у московской пенсионерки более 21 млн рублей с помощью угроз об уголовной ответственности.

    Немногим ранее злоумышленники выманили у жительницы Подмосковья сбережения под предлогом предотвращения перевода средств на поддержку ВСУ.

    Ранее Кузнецов для защиты от аферистов советовал россиянам немедленно прекращать разговор с подозрительными незнакомцами.

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    7 сентября 2026, 10:57 • Новости дня
    Головин: «Единая Россия» создает равные возможности для развития молодежи

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Начальник главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин подчеркнул важность создания равных условий для развития молодежи во всех регионах страны.

    Народная программа партии включает меры по расширению доступности культурных, творческих и спортивных учреждений для молодежи, в том числе с ограничениями по здоровью, передает сайт ЕР. Особое внимание уделяется малым городам и сельской местности.

    «Справедливость в возможностях развития – то, чему мы должны уделять особое внимание. Нельзя допустить, чтобы сохранялся разрыв между городскими и сельскими территориями в доступе к дополнительному образованию, спорту и творчеству. Необходимо создавать равные условия для всех молодых людей России, где бы они ни жили», – заявил Владислав Головин в ходе поездки в Волгоградскую область.

    Герой России также отметил проницательность современной молодежи, которая не приемлет принуждения. По его словам, важно предоставить молодым людям право самостоятельного выбора пути развития, будь то участие в Юнармии, спорт, творчество или наука.

    Главной задачей партии и своей личной целью спикер назвал формирование гармонично развитого поколения. Он подчеркнул необходимость объединения патриотического воспитания с всесторонним развитием каждого ребенка для обеспечения будущего страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Владислав Головин сообщил о планах партии обеспечить равные образовательные возможности для детей из всех регионов.

    В конце августа политик анонсировал открытие 12 новых школ для одаренных детей по Народной программе «Единой России».

    Чуть ранее Герой России пообещал поддержку молодым специалистам на старте карьеры.

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    7 сентября 2026, 00:51 • Новости дня
    Визит Уиткоффа и Кушнера в Киев завершился

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер завершили визит на Украину, следует из сообщения компании «Украинские железные дороги».

    «Отправили специальный поезд для Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин принял Уиткоффа и Кушнера в Кремле.

    В ходе обсуждений Москва довела до американцев информацию о ситуации в зоне СВО.

    После переговоров в России делегация США прибыла в польский Жешув, а затем – в Киев.

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    6 сентября 2026, 15:57 • Новости дня
    Isar Aerospace впервые запустила ракету-носитель на орбиту с территории Европы
    Isar Aerospace впервые запустила ракету-носитель на орбиту с территории Европы
    @ Isar Aerospace/Franziska Kegel/Handout/REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Немецкая компания Isar Aerospace впервые в истории континентальной Европы вывела на орбиту частную ракету с пятью малыми спутниками на борту, сообщили СМИ.

    Ракета высотой 28 метров стартовала с площадки Isar Aerospace в Норвегии в субботу вечером и доставила на орбиту пять малых спутников, передает Politico.

    Это первый успешный коммерческий орбитальный запуск с территории континентальной Европы. «Мы на орбите! И только что вошли в европейскую историю: впервые частная ракета достигла орбиты, запущенная с континентальной Европы», – сообщила компания.

    Министерство науки, технологий и космоса Германии назвало запуск важной вехой, продемонстрировавшей инновационную силу и технический потенциал страны. Европа стремится снизить зависимость от иностранных провайдеров пусковых услуг, в первую очередь от компании SpaceX Илона Маска. Канцлер Германии Фридрих Мерц, посетивший норвежский космодром в марте, заявил, что регион слишком долго зависел от чужих цепочек поставок и других государств.

    Первый запуск Isar Aerospace, состоявшийся в марте прошлого года, закончился падением ракеты в море сразу после старта. Генеральный директор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер назвал субботний успех историческим и очередным шагом к формированию разнообразного и автономного европейского сектора запусков.

    Isar Aerospace – одна из нескольких европейских компаний, борющихся за выход на рынок орбитальных запусков, наряду с испанской PLD Space и французской MaiaSpace. Компания, расположенная под Мюнхеном, планирует перейти к серийному производству ракеты Spectrum с целью выпускать более 30 штук в год и развивает второй космодром в Канаде. В среду и четверг в Париже пройдет двухдневный Международный космический саммит с делегациями из более чем 120 стран, где председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен впервые выступит с речью, посвященной исключительно космической политике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, второй испытательный пуск ракеты Spectrum от Isar Aerospace отменили из-за лодки в запретной зоне космодрома Аннёйа.

    Первая попытка запуска этой немецкой ракеты в марте 2025 года завершилась падением носителя вскоре после старта.

    Глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер ранее призывал Европу срочно ускорить разработку собственной многоразовой ракеты-носителя, чтобы не отставать от SpaceX.

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    6 сентября 2026, 18:19 • Новости дня
    Лавина накрыла группу из 15 альпинистов в горах Кабардино-Балкарии
    Лавина накрыла группу из 15 альпинистов в горах Кабардино-Балкарии
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В горах Кабардино-Балкарии мощная снежная лавина обрушилась на группу из 15 альпинистов, в результате чего два человека погибли и еще трое пострадали.

    Стихия застала альпинистов на маршруте в Безенгийском ущелье при сходе снежной массы с горы Мижирги, передает РИА «Новости».

    «В горах Кабардино-Балкарии проводятся поисково-спасательные работы. В 17:00 мск 6 сентября 2026 года поступило сообщение, что в Безенгийском ущелье с горы Мижирги сошла лавина. Лавина накрыла группу альпинистов, которая проходила по маршруту», – заявили представители регионального управления МЧС.

    По предварительным данным, жертвами происшествия стали два человека, еще трое получили травмы. Под снежными завалами остаются десять участников похода.

    К месту трагедии выдвинулись сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и оперативная группа экстренного ведомства. Для оказания помощи планируется задействовать вертолет Ми-8.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе один турист погиб при камнепаде в горах Кабардино-Балкарии.

    В июле на горе Эльбрус скончались два альпиниста.

    Весной в горах Бурятии жертвами схода лавины стали три человека.

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