Волгоград принял финал третьего сезона игры «Зарница 2.0»

Tекст: Елизавета Шишкова

Торжественное закрытие первого заезда финала старшей возрастной группы третьего сезона игры «Зарница 2.0» состоялось 6 сентября в амфитеатре на нижней террасе Центральной набережной Волгограда. Финалисты разместились в зрительном зале по принадлежности к одной из четырех армий, которыми командовали участники президентской кадровой программы «Время героев». Лучшим из лучших вручили дипломы, медали, кубки и памятные призы, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Первый заезд финальных мероприятий стартовал в День Государственного флага России и длился более двух недель. В нем участвовали 960 школьников и студентов, объединенных в 96 отрядов, которые проходили командные и индивидуальные испытания, участвовали в большой военно-тактической игре, поисково-просветительских акциях и культурно-экскурсионной программе. В специальном зачете соревновались представители Абхазии, Южной Осетии и военно-патриотических организаций.

Во время церемонии участников поздравил ветеран Великой Отечественной войны Александр Медков, отметивший столетний юбилей. Победу в основном зачете одержали отряды «ВОИН-ТИГРЫ» из Тюменской области, «Зарничник-1» из Нижегородской области и «Юный ВОИН ЯМАЛа» из ЯНАО. В специальном зачете отличились «Сборная Центра ВОИН», «ЮНАРМИЯ» и отряд Росгвардии «Багровые тигры», а в финальном бою военно-тактической игры сильнейшей стала армия «Амур», опередив «Каму», «Обь» и «Волгу».

«За три сезона игра «Зарница 2.0» стала проектом, не имеющим аналога в мире. Сегодня она объединяет не просто активную и талантливую молодёжь, а, в первую очередь, тех, кто ассоциирует себя с нашей страной, её историческим прошлым и связывает с ней своё будущее. Финалисты с достоинством проделали большой и сложный путь, доказав, что они готовы быть надёжным плечом для своих товарищей. От всей души поздравляю наших победителей и призёров, которые обрели новых друзей, получили новые знания, познакомились с выдающимися наставниками и по-настоящему прожили «Зарницу». Уверен, характер, закалённый на легендарной Сталинградской земле, ещё не раз станет прочным фундаментом и опорой для каждого участника», – сказал Герой России, выпускник президентской кадровой программы «Время героев», председатель Правления Движения Первых Артур Орлов.

Герой России Владислав Головин отметил, что победители и финалисты вложили в игру все силы, проявили командный дух и поняли, что сила страны – в единстве. Он выразил уверенность, что участники уедут домой повзрослевшими, с чувством гордости за Россию, и поблагодарил педагогов, наставников и ветеранов боевых действий за переданный опыт и «огонь патриотизма» в сердцах молодежи. Головин добавил, что ждет ребят на «Зарнице 2.0» в следующем году уже вместе с их товарищами.

Во время финального этапа школьники и студенты колледжей перенимали опыт участников программы «Время героев». Командующим игрой выступил кавалер трех орденов Мужества, гвардии майор Владимир Михайловский, а армиями руководили кавалер двух орденов Мужества Алексей Жбанов, Герой России, кавалер ордена Мужества Егор Захаров, кавалер ордена Мужества Владислав Фролов и кавалер двух орденов Мужества Вадим Быков. Директор Центра «ВОИН» Дмитрий Шевченко подчеркнул, что финал стал «битвой сильнейших армий» и личным экзаменом для сотен ребят и напомнил об участии около 300 инструкторов Центра на всех этапах игры.

Организаторы отметили, что «Зарница 2.0» с момента запуска объединила миллионы школьников и студентов по всей стране. Участники под руководством наставников учатся работать в отряде, стратегически мыслить, управлять беспилотниками, оказывать первую помощь, выживать в экстремальных условиях, противодействовать дезинформации и киберугрозам, осваивают основы тактики боя и штурмовых действий, а девиз проекта звучит: «Здесь рождается характер». Заместитель руководителя Росмолодежи Юрий Лескин заявил, что массовые военно-патриотические проекты становятся «кузницей характеров» и сообщил, что в 2026 году участниками игры стали более 3,2 млн школьников и студентов СПО.

Второй заезд финальных мероприятий «Зарницы 2.0» пройдет в Волгоградской области с 9 по 17 сентября, где за звание сильнейших поспорят 24 отряда средней возрастной категории и 24 отряда специальной категории, всего 480 человек. Победитель специального зачета Ярослав Малашенко из отряда «Сборная центра ВОИН» рассказал, что команда добилась успеха благодаря усердной подготовке и поддержке наставника и что победа стала для ребят долгожданным и эмоциональным моментом. Участник отряда «Зарничник-1» Дмитрий Авдошин, занявший второе место в основном зачете, признался, что самым тяжелым испытанием стала большая военно-тактическая игра, но вера близких и наставника помогла дойти до мечты.

Игра «Зарница 2.0» проводится Движением Первых, ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и Центром «ВОИН» при поддержке Росмолодежи, Минпросвещения России и Минобороны России. Федеральным партнером проекта стал Всероссийский студенческий корпус спасателей, а сама игра реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Организаторы подчеркивают, что участие в таких сменах помогает молодежи укрепить характер и готовность к служению Отечеству.