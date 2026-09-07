Осень в Москве потеплела на три градуса за 35 лет

Климатолог Терешонок: Температура осени в Москве повысилась на три градуса

Tекст: Елизавета Шишкова

Средняя осенняя температура в столице выросла на три градуса за последние 35 лет в связи с глобальным потеплением, передает ТАСС.

«Важно отметить, что по причине глобального потепления за 35-летний период осенняя температура в Москве увеличилась на три градуса», – сообщил Терешонок.

По словам эксперта, общий объем осадков за этот период остался прежним. Однако в последние годы наблюдается тенденция к их увеличению, особенно в октябре и ноябре. Средняя температура осенью за последние десять лет составила плюс 7,0 градуса, а за последние пять лет достигла плюс 7,2 градуса.

К концу текущего века температура воздуха в осенний период в Москве и на всей территории средней полосы может увеличиться еще на семь-восемь градусов, прогнозирует климатолог.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росгидромета Игорь Шумаков спрогнозировал значительное потепление климата на всей территории России в ближайшие десять лет.

Ранее климатолог Николай Терешонок заявил о постепенном превращении осенней погоды в Москве в субтропическую из-за глобального роста температур.

Специалисты ожидают повышения средней осенней температуры в столице на семь-восемь градусов к концу века.