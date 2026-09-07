Туск назвал идиотами радующихся успеху АдГ поляков

Tекст: Антон Антонов

«В Польше только идиоты или предатели могут радоваться триумфу АдГ в Германии», – написал Туск в соцсети X.

Он добавил, что подобные люди нашлись в рядах политических объединений «Конфедерация» и оппозиционной партии «Право и справедливость».

Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии» победила на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт, набрав 43,8% голосов.

Сопредседатель политической силы Алиса Вайдель заявила о праве на формирование нового регионального правительства.