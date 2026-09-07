  • Новость часаВизит Уиткоффа и Кушнера в Киев завершился
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    Пауза в переговорах ухудшила дела Украины
    Лавров назвал обвинения по дрону в Лейпциге «началом настоящей войны»
    Американист объяснил, зачем Уиткофф привез в Москву монету «Мир через силу»
    Частная ракета из Европы впервые в истории достигла орбиты
    Уиткофф сообщил о «новых идеях» по урегулированию на Украине
    В АдГ заявили о праве сформировать правительство в Саксонии-Анхальт
    Трамп объявил Луну американской
    Зеленский сравнил визит Уиткоффа и Кушнера с системой Patriot
    Национальный архив Финляндии закрыл доступ к материалам из России до 9999 года
    7 сентября 2026, 03:07 • Новости дня

    Иран испытал противокорабельную ракету над американским авианосцем

    Секретарь совбеза Ирана Резаи заявил об испытании ракеты над авианосцем США

    Tекст: Антон Антонов

    Иран впервые провел испытание противокорабельной ракеты непосредственно над американским авианосцем, сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

    «Иран впервые испытал иранскую противоэсминцевую ракету прямо над американским авианосцем», – сообщает Press TV со ссылкой на Резаи.

    По его словам, испытание состоялось 48 часов назад, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции сообщил об атаке баллистическими ракетами по американскому авианосцу и эсминцу.

    Ранее представитель КСИР пригрозил Вашингтону жестким ответом на новые атаки США.

    6 сентября 2026, 05:26 • Новости дня
    Axios: Среди посетивших Москву делегатов от США был «царь санкций»
    Axios: Среди посетивших Москву делегатов от США был «царь санкций»
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Белого дома сообщил, что на встрече в Москве к Стиву Уиткоффу, Джареду Кушнеру и президенту России Владимиру Путину присоединились представители Совета национальной безопасности (СНБ), Госдепартамента и Министерства финансов.

    «Стороны обсудили конкретные планы дальнейших шагов, о которых будет объявлено в ближайшие недели, и выразили надежду на столь же продуктивные встречи завтра на Украине», – заявил источник Axios.

    Спикер добавил, что Джин Ланг, исполняющий обязанности «царя санкций» в Министерстве финансов США, тоже вошел в состав делегации Уиткоффа и Кушнера. Ланг участвовал в подготовительной встрече с представителем Путина Кириллом Дмитриевым, но не присутствовал на встрече с Путиным.

    Участие Ланга указывает на то, что санкции США против России также обсуждались на переговорах, пишет портал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Путин принял в Кремле  спецпосланников США по Украине. Перед началом переговоров российский президент одним словом охарактеризовал обсуждаемую с посланниками США ситуацию.

    Помощник президента Ушаков заявил по окончании переговоров, что Уиткофф и Кушнер «взяли на заметку» слова Путина о сущности Киева.

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    6 сентября 2026, 19:24 • Новости дня
    Экзитполы: АдГ одерживает разгромную победу на выборах в Саксонии-Анхальт

    Экзитполы показали лидерство АдГ с 44,5% голосов в Саксонии-Анхальт

    Tекст: Игорь Иножарский

    На выборах в земле Саксония-Анхальт правая партия «Альтернатива для Германии» уверенно опередила соперников, набрав, по предварительным данным, около 44% голосов.

    По данным экзитполов телеканала ARD, партия «Альтернатива для Германии» набирает 44,5% голосов, что выводит её на первое место с большим отрывом. Аналогичный опрос телеканала ZDF показывает результат AfD на уровне 44%, передает Politico.

    Христианско-демократический союз канцлера Германии Фридриха Мерца, согласно тем же данным, занимает второе место с показателем 18,5%. Разрыв между партиями оказался существенным – более чем в два раза.

    Главный вопрос теперь заключается в том, окажется ли преимущество AfD достаточным для формирования собственного правительства в земле или другие партии смогут объединиться в коалицию, чтобы не допустить этого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат от АдГ Ульрих Зигмунд мог возглавить правительство Саксонии-Анхальт, что стало бы первым случаем прихода крайне правых к власти в Германии с 1945 года. Канцлер Фридрих Мерц предупредил об угрозе экономического краха и бегства инвесторов в случае победы АдГ на этих выборах. Сопредседатель «Союза Сары Вагенкнехт» Амира Мохамед Али исключила возможность формирования коалиции своей партии с «Альтернативой для Германии».

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    6 сентября 2026, 14:48 • Видео
    Трамп вдохновил Милея на раздел Британии

    Президент Аргентины Хавьер Милей выступил с гневной речью в адрес Великобритании и Израиля, потребовав вернуть Мальвинские острова (они же Фолкленды). Его вдохновил на это президент США Дональд Трамп, который, судя по всему, готов предать Британию как союзника.

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    6 сентября 2026, 14:17 • Новости дня
    Лавров назвал обвинения по дрону в Лейпциге «началом настоящей войны»
    Лавров назвал обвинения по дрону в Лейпциге «началом настоящей войны»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал обвинения в адрес Москвы из-за инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига «началом настоящей войны».

    Лавров «Вестям» прокомментировал ситуацию с обнаруженным беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле. Глава российской дипломатии подчеркнул, что бездоказательные заявления в адрес Москвы являются крайне тревожным сигналом.

    «Лейпциг, аэропорт. Нашли какой-то там дрон. Сказали, это российский дрон, никто не стал разбираться. Это в общем-то, по большому счету, начало такой войны настоящей», – подчеркнул министр.

    Глава МИД также напомнил о других недружественных шагах со стороны Германии. Он упомянул закрытие генерального консульства в Бонне и расторжение соответствующего соглашения, а также закрытие Русского дома в Берлине. «Я помню, что перед началом Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, вернее, немцы тоже свои дипломатические миссии закрывали», — сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Москву в причастности к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    Власти ФРГ прекратили работу Русского дома в Берлине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков категорически отверг заявления немецкой стороны.

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    6 сентября 2026, 13:00 • Новости дня
    Минченко: Ситуация для Украины за период переговорной паузы стала только хуже

    Политолог Минченко: Москва указала Уиткоффу и Кушнеру на ухудшение ситуации для Украины

    Минченко: Ситуация для Украины за период переговорной паузы стала только хуже
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Аргументация Москвы своей позиции на встрече с представителями Белого дома касалась, в числе прочего, успехов России в СВО и кризиса украинской энергоструктуры, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее в Кремле подвели итоги беседы президента Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    «Спецпосланникам были даны четкие и исчерпывающие оценки по ситуации на СВО. Очевидно, позиция Москвы состоит в том, что ситуация для Украины, как и для ее спонсоров, за период паузы стала только хуже. Это видно и по продвижению российских войск на фронте, и по эффекту от ударов по украинским тылам», – напомнил Евгений Минченко, глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Также, очевидно, аргументация Москвы касалась серьезных рисков для Украины, связанных с неспособностью попросту пережить ближайшую зиму. Ситуация для Киева осложнится при продолжении российских атак по объектам энергоструктуры», – детализировал собеседник.

    Политолог также обратил внимание на то, что на встрече подробно обсуждалась экономическая тематика и возможные крупные взаимовыгодные российско-американские проекты. «В переговорную группу входят люди, которые обсуждают детали, касающиеся санкций. Думаю, это говорит, что стороны работают в рамках некоего поля для маневров с целью улучшения ситуации», – резюмировал спикер.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал об итогах встречи главы российского государства Владимира Путина со спецпосланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, сообщает Кремль.

    По словам Ушакова, беседа была «содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной». «Если говорить по существу состоявшихся обсуждений, то с российской стороны были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающейся в ходе проведения специальной военной операции. В частности, отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий, выражена уверенность в достижении поставленных целей и, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта», – указал он.

    «Наш президент подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок. Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обещали использовать в ходе завтрашних контактов в Киеве полученные у нас лично от президента России наблюдения и оценки, касающиеся выхода на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине», – добавил Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев встретил американскую делегацию в аэропорту Внуково, после чего президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине. Переговоры длились почти три часа.

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    6 сентября 2026, 11:53 • Новости дня
    Алгоритмы Anthropic формализовали доказательство теоремы Ферма за 11 суток
    Алгоритмы Anthropic формализовали доказательство теоремы Ферма за 11 суток
    @ Mary Evans Picture Library/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Нейросетевая модель Claude от компании Anthropic успешно перевела сложнейшее математическое доказательство в компьютерный код менее чем за две недели.

    Искусственный интеллект справился с задачей, на которую ученые планировали потратить годы, пишет «New Scientist».

    Группа автономных ИИ-агентов подтвердила правильность решения, предложенного Эндрю Уайлсом в 1995 году.

    «На этом пути мы видим автоформализацию алгебры, гармонического анализа, геометрии и теории чисел, и мы узнаем, что артефакты автоформализации ИИ теперь достаточно надежны, чтобы на них можно было опираться; доказательство многослойно», – заявил математик Кевин Баззард.

    Ученый добавил, что успех проекта означает гигантский шаг к автоматической формализации современной математической литературы. Модель непрерывно работала 11 дней, разделив теорему на небольшие фрагменты для разных агентов.

    Итоговый код на языке Lean содержит 13 млн строк и охватывает почти 29,5 тыс. промежуточных теорем. Это делает его самым масштабным доказательством в истории базы Mathlib.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские исследователи запустили проект по оцифровке доказательства великой теоремы Ферма с помощью искусственного интеллекта.

    В прошлом месяце нейросеть компании Anthropic самостоятельно уволила реального продавца из магазина в Сан-Франциско за регулярные прогулы.

    Ранее передовая модель этого американского разработчика за несколько часов взломала секретные базы Агентства национальной безопасности США.

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    6 сентября 2026, 10:57 • Новости дня
    Захарова предложила Японии потребовать от солнца не светить
    Захарова предложила Японии потребовать от солнца не светить
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко ответила на призыв японских властей демонтировать мемориал победы Советского Союза в Хабаровске.

    Она сравнила подобные претензии с абсурдными требованиями к силам природы, передает РИА «Новости».

    «Осталось потребовать от ветра не дуть и от солнца – не светить», – заявила дипломат.

    Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что российская земля защищена предками, а история государства базируется на неоспоримых фактах. Память народа, по словам дипломата, надежно запечатлена в монументах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала российскую сторону демонтировать памятник в Хабаровске.

    Российские дипломаты ответили отказом на просьбу убрать изображение хризантемы с мемориального комплекса.

    Торжественное открытие пятнадцатиметровой скульптуры советского солдата состоялось на площади Славы.

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    6 сентября 2026, 18:10 • Новости дня
    Американист объяснил, зачем Уиткофф привез в Москву монету «Мир через силу»

    Американист Дудаков: Подарок Уиткоффа Путину говорит о реализме в политике Трампа

    Американист объяснил, зачем Уиткофф привез в Москву монету «Мир через силу»
    @ Yunashev_Live

    Tекст: Олег Исайченко

    Подаренная американской делегацией президенту России Владимиру Путину монета свидетельствует о намерении Белого дома договариваться с Москвой по украинскому кризису. Но на пути этих планов стоят европейская «партия войны» и украинские лоббисты, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее российскому лидеру подарили монету с надписью: Peace through strength («Мир через силу»).

    «В американском политическом лексиконе «Мир через силу» является лозунгом тех деятелей, которые выступают за больший реализм во внешней политике и за отказ от участия в бесконечных войнах. В этой концепции страна не прекращает наращивать военный потенциал, но он рассматривается именно как элемент сдерживания», – пояснил американист Малек Дудаков.

    В связи с этим, заметил эксперт, подарок Уиткоффа Путину может означать, что Белый дом не против договариваться с Москвой по деэскалации украинского кризиса. «Администрация Трампа опасается прямого вовлечения в украинский конфликт США и своих европейских союзников», – детализировал собеседник.

    «Белый дом пытается активно перезапустить переговорный процесс в канун промежуточных выборов. Но вряд ли за два месяца можно сделать то, чего не получалось достичь полтора предыдущих года. В США сохраняется много противоречий. Кроме того, европейская «партия войны» и украинские лоббисты все менее охотно следуют повестке Трампа», – отметил спикер.

    Если говорить о Москве, то ее переговорные позиции еще усилятся к лету 2027 года, спрогнозировал политолог. «Украину ждет тяжелая зима, особенно если Россия продолжит поражать объекты энергетической инфраструктуры. Экономика украинского государства полностью зависит от внешних заимствований», – напомнил он.

    «Через год Москве будет проще «дожимать» Киев в рамках переговорного процесса. Полагаю, об этом российские официальные лица сказали американским переговорщикам в рамках вчерашних бесед», – резюмировал Дудаков.

    Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер во время визита в Москву подарили президенту России Владимиру Путину сувенирную монету, на одной стороне которой написана фраза: Peace through strength («Мир через силу»). Об этом сообщил корреспондент Александр Юнашев в своем канале в Max.

    «Так называлась внешнеполитическая концепция Рейгана времен холодной войны. Идея подхода в том, что прочного мира можно достичь только через военное и экономическое превосходство», – добавил автор поста.

    Сама беседа была «содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной», рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. «Если говорить по существу состоявшихся обсуждений, то с российской стороны были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающейся в ходе проведения специальной военной операции. В частности, отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий, выражена уверенность в достижении поставленных целей и, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта», – указал он.

    «Наш президент подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок. Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обещали использовать в ходе завтрашних контактов в Киеве полученные у нас лично от президента России наблюдения и оценки, касающиеся выхода на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине», – добавил Ушаков.

    По сообщениям СМИ, после вылета из Москвы Уиткофф и Кушнер прибыли в украинскую столицу. Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин приказал прекратить удары по Киеву на трое суток для подготовки и проведения этих контактов, сообщает РИА «Новости».

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    6 сентября 2026, 20:28 • Новости дня
    Уиткофф сообщил о «новых идеях» по урегулированию на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпосланник США по Украине Стивен Уиткофф сообщил о получении новых идей по урегулированию конфликта в ходе визита в Москву.

    Спецпосланник США по Украине Стивен Уиткофф заявил о значительном прогрессе на переговорах в Москве, передает Telegram-канал издания «Страна.ua».

    «Я думаю, мы добились значительного прогресса в Москве. Мы услышали новые идеи. Вы слышали, как президент Зеленский говорил о трехсторонних переговорах, которые, мы надеемся, будут объявлены в ближайшее время», – подчеркнул американский представитель.

    По его словам, в российской столице обсуждалось множество важных и обоснованных инициатив, которые делегация привезла в Киев. Уиткофф отметил, что для достижения результата обеим сторонам необходимо пойти на компромиссы и сблизить позиции.

    Тем временем советник избранного президента США Джаред Кушнер добавил, что Вашингтон работает над созданием «мирного пакета» по урегулированию украинского кризиса. Он выразил надежду на возобновление переговоров в трехстороннем формате с участием России, США и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин встретился в Кремле с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Российская сторона указала представителям США на реальные успехи армии в зоне боевых действий.

    Зять американского лидера Джаред Кушнер выразил надежду на возвращение к трехстороннему формату переговоров.

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    6 сентября 2026, 06:48 • Новости дня
    Звезда бразильского пляжного футбола осуждена в России за наркотики

    Звезду пляжного футбола Бразилии осудили в России за наркотики

    Звезда бразильского пляжного футбола осуждена в России за наркотики
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Игрок сборной Бразилии Летиция Виллар Паиш приговорена к колонии за попытку провезти через границу более шести граммов наркотических веществ в ручной клади, сказано в судебных материалах.

    Гражданка Бразилии, выступавшая за сш «Локомотив» из Санкт-Петербурга, при пересечении границы Эстонии и России пронесла гашиш общей массой 6,13 грамма в ручной клади. Суд назначил ей пять лет и два месяца колонии общего режима, передает РИА «Новости».

    Приговор вступил в законную силу минувшим летом.

    Летиция Виллар Паиш задержали на таможенном посту в Ленинградской области. Пограничники решили провести тщательный досмотр из-за реакции служебной собаки, «уткнувшейся в сумку». Внутри оказалось запрещенное вещество.

    Обвиняемая признала вину. Она объяснила покупку гашиша в Европе проблемами с ментальным здоровьем и рекомендациями врачей, ошибочно полагая, что ввоз подобных препаратов легален.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом 2022 года американскую баскетболистку Бриттни  Грайнер осудили в России на девять лет лишения свободы за контрабанду наркотиков. В ноябре 2025 года суд приговорил актрису Тарасову к трем годам условно за контрабанду наркотиков.

    Блогер Вероника Ярошик получила 13 лет колонии за сбыт наркотиков.

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    6 сентября 2026, 12:26 • Новости дня
    Сбербанк: Украинские мошенники массово переносят кол-центры в Таиланд
    Сбербанк: Украинские мошенники массово переносят кол-центры в Таиланд
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил о массовом переезде украинских телефонных аферистов на арендованные виллы в Таиланде.

    Украинские телефонные аферисты активно переводят свои операции в азиатский регион, передает РИА «Новости». Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на Восточном экономическом форуме поделился подробностями этого процесса.

    «По нашим данным, украинские мошеннические кол-центры мигрируют в страны Азии, чаще всего в Таиланд, и размещаются на арендованных виллах. Как правило, основная масса сотрудников – граждане Украины», – рассказал Кузнецов. При этом серверное оборудование злоумышленников находится в странах Европы, среди которых Нидерланды и Германия.

    Затруднения в работе с банковским сектором России вынуждают аферистов менять цели. Теперь они концентрируют усилия на обмане жителей Казахстана, Узбекистана, прибалтийских стран, а также русскоязычных мигрантов и украинских беженцев в Евросоюзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство внутренних дел России зафиксировало высокую активность телефонных мошенников из государств Юго-Восточной Азии.

    В августе украинские правоохранительные органы ликвидировали почти 100 подпольных кол-центров.

    В начале сентября спецназовцы ГУР и СБУ устроили вооруженный конфликт в Киеве из-за контроля над этим теневым бизнесом.

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    6 сентября 2026, 07:53 • Новости дня
    Российские фигуристы заняли весь пьедестал международного турнира в Токио

    Россияне заняли весь пьедестал на турнире спортивных пар в Токио

    Российские фигуристы заняли весь пьедестал международного турнира в Токио
    @ Kentaro Tominaga/The Yomiuri Shimbun/Reuters Connect

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победили в соревнованиях спортивных пар на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Cup в Японии.

    Александра Бойкова и Дмитрий Козловский набрали по сумме двух прокатов 203,66 балла, передает РИА «Новости». Серебряные медали завоевали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, получившие от судей 202,55 балла.

    Бронзовые награды достались Анастасии Мухортовой и Дмитрию Евгеньеву с результатом 189,94 балла. Таким образом, отечественные спортсмены заняли все три призовых места.

    Этот турнир серии «Челленджер», который завершится 6 сентября, стал первым соревнованием во взрослом разряде для российских фигуристов после решения Международного союза конькобежцев. В июне организация допустила представителей России к международным стартам в нейтральном статусе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный союз конькобежцев разрешил  россиянам и белорусам выступать на турнирах под эгидой ISU в нейтральном статусе с сезона-2026/27.

    Российская фигуристка Дзепка выиграла этап юниорского Гран-при в Таиланде. На этих же соревнованиях российский одиночник Лев Лазарев одержал уверенную победу с суммой более 250 баллов.

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    6 сентября 2026, 19:32 • Новости дня
    Зеленский сравнил визит Уиткоффа и Кушнера с системой Patriot

    Tекст: Игорь Иножарский

    Владимир Зеленский поблагодарил спецпредставителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера за отсутствие ракетных обстрелов во время их визита на Украину.

    Украинский лидер Владимир Зеленский иронично поблагодарил спецпредставителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера за то, что во время их визита на Украину не было ракетных обстрелов, передает Strana.ua.

    «Вы сегодня сработали даже лучше, чем системы Patriot. Спасибо, прилетайте чаще», – сказал Зеленский, обращаясь к американским переговорщикам.

    Высказывание Зеленского прозвучало на фоне визита представителей администрации США на Украину для обсуждения ситуации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял в Кремле американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для обсуждения украинского урегулирования. Накануне их визита в Москву Владимир Зеленский заявил, что ждет Уиткоффа и Кушнера в Киеве в воскресенье. По итогам переговоров в Москве политолог Евгений Минченко указал на то, что позиция российской стороны отражала ухудшение ситуации для Украины на фронте.

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    6 сентября 2026, 14:43 • Новости дня
    Нечаев предупредил о «другом разговоре» с ФРГ в случае поставок Taurus Киеву

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил о готовности Москвы изменить тональность диалога с Берлином в случае передачи Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.

    Дипломат отметил, что такой шаг станет пересечением ранее обозначенных красных линий, передает ТАСС

    «Президент России Владимир Владимирович Путин уже говорил об этом, указывал, что управлять такими ракетами будут именно германские специалисты, сами украинцы делать это не в состоянии. Если так, то это будет уже совсем другой разговор», – подчеркнул руководитель дипмиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала решительный ответ на использование ракет Taurus на Украине.

    Бывший премьер-министр Сергей Степашин пригрозил Берлину серьезными последствиями из-за возможных поставок этого оружия.

    Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о риске глубокого вовлечения Германии в конфликт.

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    6 сентября 2026, 04:10 • Новости дня
    Мерца назвали лучшим агитатором «Альтернативы для Германии»
    Мерца назвали лучшим агитатором «Альтернативы для Германии»
    @ Juliane Sonntag/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц стал самым эффективным агитатором предвыборной кампании правой партии «Альтернатива для Германии» перед выборами в ландтаг Саксонии-Анхальт.

    Сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла выступил на заключительном предвыборном мероприятии в федеральной земле Саксония-Анхальт с оригинальным признанием в адрес канцлера ФРГ. Выборы в местный парламент здесь пройдут 6 сентября.

    «В наших предвыборных кампаниях нам всегда помогали агитаторы из других партий. Но одного человека ты не пригласил, а именно Фридриха Мерца. В этой гонке он был лучшим агитатором за АдГ», – приводит РИА «Новости» слова Крупаллы в адрес лидера избирательного списка партии Ульриха Зигмунда.

    Политик напомнил о недавнем визите канцлера на предвыборное мероприятие Христианско-демократического союза в Мекленбурге-Передней Померании. Крупалла пошутил, что Мерц приехал на восток, съел три рыбные булочки и уехал, так ничего и не сказав избирателям. Выборы в этом регионе состоятся 20 сентября.

    Ранее газета Bild отмечала, что результаты голосования в Саксонии-Анхальт могут привести к досрочной отставке правительства ФРГ с Мерцем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц напугал немцев бегством инвесторов в случае победы АдГ, при этом Politico считает, что «Альтернатива для Германии» возглавит правительство Саксонии-Анхальт. Тогда как канцлеру Германии предрекли унизительное поражение на выборах.

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    6 сентября 2026, 18:19 • Новости дня
    Лавина накрыла группу из 15 альпинистов в горах Кабардино-Балкарии
    Лавина накрыла группу из 15 альпинистов в горах Кабардино-Балкарии
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В горах Кабардино-Балкарии мощная снежная лавина обрушилась на группу из 15 альпинистов, в результате чего два человека погибли и еще трое пострадали.

    Стихия застала альпинистов на маршруте в Безенгийском ущелье при сходе снежной массы с горы Мижирги, передает РИА «Новости».

    «В горах Кабардино-Балкарии проводятся поисково-спасательные работы. В 17:00 мск 6 сентября 2026 года поступило сообщение, что в Безенгийском ущелье с горы Мижирги сошла лавина. Лавина накрыла группу альпинистов, которая проходила по маршруту», – заявили представители регионального управления МЧС.

    По предварительным данным, жертвами происшествия стали два человека, еще трое получили травмы. Под снежными завалами остаются десять участников похода.

    К месту трагедии выдвинулись сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и оперативная группа экстренного ведомства. Для оказания помощи планируется задействовать вертолет Ми-8.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе один турист погиб при камнепаде в горах Кабардино-Балкарии.

    В июле на горе Эльбрус скончались два альпиниста.

    Весной в горах Бурятии жертвами схода лавины стали три человека.

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