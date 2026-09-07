Названы самые недооцененная и переоцененная валюты

Рубль потерял статус самой недооцененной валюты

Tекст: Антон Антонов

Рейтинг, составленный РИА «Новости», основан на стоимости набора из бургера, картошки фри и колы в разных странах. Самый дешевый такой обед оказался на Филиппинах, а самый дорогой – в Израиле.

По расчетам, курс рубля по паритету покупательной способности составляет 32,42 рубля за доллар – это в 2,68 раза ниже официального курса. Год назад разрыв был больше: тогда расчетный курс составлял 24,5 рубля за доллар и был ниже официального в 3,3 раза.

Если раньше рубль занимал первое место среди самых недооцененных валют мира, то теперь опустился в топ-5. Лидером стало филиппинское песо с разрывом в 3,75 раза, за ним следуют индонезийская рупия (3,67 раза), индийская рупия (3,24 раза) и иранский риал, недооцененный втрое.

Близкими к расчетным по паритету оказались курсы евро, австралийского доллара, шведской кроны, канадского доллара и британского фунта стерлингов.

Самой переоцененной валютой признан израильский шекель – его курс завышен на 65%. В список переоцененных также попали норвежская крона (плюс 34%) и датская крона (плюс 16%).

Как писала газета ВЗГЛЯД, рубль в июле показал укрепление к доллару на 2,48% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Впоследствии российская валюта начала слабеть на фоне увеличения покупок валюты и золота Минфином.

Россия по паритету покупательной способности удерживает четвертое место среди крупнейших экономик мира.