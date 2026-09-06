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    Пауза в переговорах ухудшила дела Украины
    Лавров назвал обвинения по дрону в Лейпциге «началом настоящей войны»
    Американист объяснил, зачем Уиткофф привез в Москву монету «Мир через силу»
    Частная ракета из Европы впервые в истории достигла орбиты
    АдГ получила право сформировать правительство в Саксонии-Анхальт
    Уиткофф сообщил о «новых идеях» по урегулированию на Украине
    Трамп объявил Луну американской
    Зеленский сравнил визит Уиткоффа и Кушнера с системой Patriot
    Эксперт назвал крестный ход в Москве примером духовного единения народа
    6 сентября 2026, 23:40 • Новости дня

    Трамп объявил Луну американской

    Трамп объявил Луну американской
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп выложил в соцсетях серию ИИ-коллажей, на одном из которых объявил Луну американской.

    «Луна наша», – написано в верхней части изображения Луны. На картинке изображена Луна на фоне Земли с американским флагом в углу, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время визита в космический центр в Техасе Трамп предложил назвать один из объектов на поверхности Луны своим именем.

    Ранее он в соцсети Truth Social опубликовал изображение карты Google и назвал озеро Онтарио «озером Америка».

    4 сентября 2026, 22:14 • Новости дня
    Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники Уиткофф и Кушнер

    Трамп: Уиткофф и Кушнер везут предложение об окончании войны

    Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники Уиткофф и Кушнер
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер в субботу посетят Москву и встретятся с президентом России Владимиром Путиным по украинскому вопросу.

    «Специальный посланник США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер направляются в Россию и Украину, чтобы представить предложение о прекращении войны на Украине», – приводит Reuters слова Трампа журналистам.

    Американский лидер уточнил, что США имеют предложение по урегулированию конфликта, но план, который они собираются предложить, не нов.

    «У нас есть идея мира. Я отправил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, двух отличных переговорщиков. Они проделали великолепную работу, и мы отправили их посмотреть, сможем ли чего-нибудь добиться. И есть большая вероятность, что нам это удастся», – добавил Трамп.

    Затем в воскресенье эти дипломаты США отправятся в Киев на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который подтвердил их визит, пишет The Hill.

    Для Уиткоффа и Кушнера визит в Киев станет первым, в Москве же они бывали неоднократно в ходе переговоров по урегулированию украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал называть даты визита Уиткоффа и Кушнера, при этом назвал американских переговорщиков желанными гостями в российской столице.

    Глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина выслушать предложения посланников.

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    6 сентября 2026, 18:10 • Новости дня
    Американист объяснил, зачем Уиткофф привез в Москву монету «Мир через силу»

    Американист Дудаков: Подарок Уиткоффа Путину говорит о реализме в политике Трампа

    Американист объяснил, зачем Уиткофф привез в Москву монету «Мир через силу»
    @ Yunashev_Live

    Tекст: Олег Исайченко

    Подаренная американской делегацией президенту России Владимиру Путину монета свидетельствует о намерении Белого дома договариваться с Москвой по украинскому кризису. Но на пути этих планов стоят европейская «партия войны» и украинские лоббисты, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее российскому лидеру подарили монету с надписью: Peace through strength («Мир через силу»).

    «В американском политическом лексиконе «Мир через силу» является лозунгом тех деятелей, которые выступают за больший реализм во внешней политике и за отказ от участия в бесконечных войнах. В этой концепции страна не прекращает наращивать военный потенциал, но он рассматривается именно как элемент сдерживания», – пояснил американист Малек Дудаков.

    В связи с этим, заметил эксперт, подарок Уиткоффа Путину может означать, что Белый дом не против договариваться с Москвой по деэскалации украинского кризиса. «Администрация Трампа опасается прямого вовлечения в украинский конфликт США и своих европейских союзников», – детализировал собеседник.

    «Белый дом пытается активно перезапустить переговорный процесс в канун промежуточных выборов. Но вряд ли за два месяца можно сделать то, чего не получалось достичь полтора предыдущих года. В США сохраняется много противоречий. Кроме того, европейская «партия войны» и украинские лоббисты все менее охотно следуют повестке Трампа», – отметил спикер.

    Если говорить о Москве, то ее переговорные позиции еще усилятся к лету 2027 года, спрогнозировал политолог. «Украину ждет тяжелая зима, особенно если Россия продолжит поражать объекты энергетической инфраструктуры. Экономика украинского государства полностью зависит от внешних заимствований», – напомнил он.

    «Через год Москве будет проще «дожимать» Киев в рамках переговорного процесса. Полагаю, об этом российские официальные лица сказали американским переговорщикам в рамках вчерашних бесед», – резюмировал Дудаков.

    Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер во время визита в Москву подарили президенту России Владимиру Путину сувенирную монету, на одной стороне которой написана фраза: Peace through strength («Мир через силу»). Об этом сообщил корреспондент Александр Юнашев в своем канале в Max.

    «Так называлась внешнеполитическая концепция Рейгана времен холодной войны. Идея подхода в том, что прочного мира можно достичь только через военное и экономическое превосходство», – добавил автор поста.

    Сама беседа была «содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной», рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. «Если говорить по существу состоявшихся обсуждений, то с российской стороны были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающейся в ходе проведения специальной военной операции. В частности, отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий, выражена уверенность в достижении поставленных целей и, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта», – указал он.

    «Наш президент подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок. Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обещали использовать в ходе завтрашних контактов в Киеве полученные у нас лично от президента России наблюдения и оценки, касающиеся выхода на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине», – добавил Ушаков.

    По сообщениям СМИ, после вылета из Москвы Уиткофф и Кушнер прибыли в украинскую столицу. Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин приказал прекратить удары по Киеву на трое суток для подготовки и проведения этих контактов, сообщает РИА «Новости».

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    6 сентября 2026, 14:48 • Видео
    Трамп вдохновил Милея на раздел Британии

    Президент Аргентины Хавьер Милей выступил с гневной речью в адрес Великобритании и Израиля, потребовав вернуть Мальвинские острова (они же Фолкленды). Его вдохновил на это президент США Дональд Трамп, который, судя по всему, готов предать Британию как союзника.

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    5 сентября 2026, 22:44 • Новости дня
    Путин одним словом назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию

    Путин назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию непростой

    Путин одним словом назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин принял в субботу американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, отметив перед началом переговоров сложность обсуждаемой ситуации.

    «Уважаемые коллеги, сердечно вас приветствую в Москве. Ситуация, конечно, непростая, с которой нам предстоит сегодня разбираться», – приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

    Российский лидер перед началом беседы попросил гостей «передать самые наилучшие пожелания и слова благодарности президенту Соединённых Штатов господину Трампу».

    Затем стороны перешли к обсуждению, которое началось около 20:00 мск. Таким образом, встреча длится почти три часа.

    С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Ранее президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США анонсировал визит дипломатов в Россию с предложением о прекращении конфликта. Кирилл Дмитриев встретил  американскую делегацию в аэропорту Внуково.

    В воскресенье представители США посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

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    5 сентября 2026, 03:11 • Новости дня
    Трамп объявил финансовые итоги чемпионата мира по футболу

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп объявил о 18 млрд долларов в экономике США благодаря состоявшемуся летом чемпионату мира по футболу.

    «Только чемпионат мира по футболу принес нашей экономике более 18 млрд долларов и создал более 160 тыс. рабочих мест! Путешествия и туризм – это рабочие места, инвестиции и миллиарды долларов, поступающие в американские компании и сообщества», – написал он в Truth Social.

    Трамп добавил, что в США сокращается бюрократическая волокита, модернизируются авиаперевозки и упрощаются визит и ведение бизнеса в США.

    В своем сообщении он также отметил, что в контексте чемпионата американцы проехали почти 300 млрд миль, национальные парки США посетили 78 млн человек и миллионы совершили перелеты.

    Чемпионат мира по футболу проходил в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

    Как писала газета ВХГЛЯД, силовики США арестовали 900 торговцев людьми и спасли 180 человек на ЧМ-2026. УЕФА лишил доверия президента ФИФА после скандала с инвесторами. ФИФА отстранила трех игроков сборной Аргентины по итогам финала ЧМ-2026.

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    6 сентября 2026, 05:38 • Новости дня
    По пути в Киев спецпосланники США остановились в Польше

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в польский Жешув после трехчасовых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

    Самолет спецпосланников Boeing покинул московский аэропорт Внуково около полуночи и приземлился в Польше, передает РИА «Новости».

    По данным сервиса Flightradar, посадка завершилась приблизительно в 2 часа 30 минут по московскому времени.

    В воскресенье представители США посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

    Накануне американская делегация в столице России провела переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Они продолжались 3 часа 10 минут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев встретил американскую делегацию в аэропорту Внуково, после чего президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине. Помощник российского лидера Юрий Ушаков раскрыл суть переговоров с американскими посланниками по существу.

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    4 сентября 2026, 23:01 • Новости дня
    Трамп сделал пост о статье WP, как США могут помочь Украине с Patriot

    Трамп сделал репост статьи о передаче Украине лицензий Patriot

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп разместил в своей соцсети Truth Social статью Washington Post, что США могут сделать для Украины, чтобы помочь с ракетами Patriot.

    Эту статью президент США разместил в своей ленте новостей в соцсети Truth Social, добавив ссылку и название статьи «Как Трамп может помочь Украине создать собственные ракеты Patriot». Каких-либо комментариев или смайлов от себя он не добавил.

    «Я знаю, что президент Дональд Трамп хочет помочь Украине <…>. Но перед ним стоит сложная задача: он должен найти баланс между желанием защитить невинных украинцев и необходимостью использования противоракетных комплексов Patriot в рамках необходимых усилий по разоружению Ирана, а также необходимостью поддерживать достаточные запасы для защиты американских войск и сдерживания противников США по всему миру. В совокупности эти факторы ограничивают возможности Соединенных Штатов по предоставлению помощи Киеву», – пишет в колонке для Washington Post Марк Тиссен, который является научным сотрудником Американского института предпринимательства и бывшим главным спичрайтером президента Джорджа Буша-младшего.

    Автор объясняет заминку Вашингтона в передаче лицензии Киеву опасениями, что технология попадет в руки неприятеля, и тут же предлагает решение.

    «Есть простое решение: разрешить Украине участвовать в совместном производстве истребителей-перехватчиков Patriot, не обладающих этими передовыми возможностями», – пишет он, предлагая еще несколько решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оборонные корпорации США противятся  предоставлению лицензии на Patriot украинской стороне. Госсекретарь США Рубио заявил, что лицензия на Patriot не решит проблем Украины с ПВО. Bloomberg считает, что Украину зимой ждет критический дефицит ракет ПВО.

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    6 сентября 2026, 02:01 • Новости дня
    Хегсет объяснил «простую математику» разгрома иранских танкеров

    Хегсет пообещал разгромить все иранские танкеры

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Пентагона Пит Хегсет предупредил о готовности американских военных разгромить все нефтяные танкеры Ирана в случае ударов по кораблям США.

    «Все просто: если Иран откроет огонь по американским кораблям, мы уничтожим (и потопим) их нефтяные танкеры. Все, что от них требуется, – не стрелять в направлении военно-морских сил США», – написал он в соцсети Х.

    Хегсет добавил, что флот нефтяных танкеров Ирана совершенно беззащитен.

    «У Ирана нет военно-морского флота или военно-воздушных сил. Наши самолеты, корабли и подводные лодки могут разом нанести удар по ним», – добавил военный министр США.

    Он сделал репост сообщения Центрального командования, в котором военные предупреждают Иран о простой математике: «Если вы ударите по двум нашим кораблям, мы уничтожим три ваших».

    Напомним, военные США заявили о трех подбитых ими иранских танкерах, а КСИР сообщил об ударах по шести судам в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 2 сентября атаковали иранские танкеры в рамках новой политики сдерживания. Президент США прежде допускал возможность нанесения ограниченных ударов для защиты нефтяных танкеров.

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    5 сентября 2026, 05:12 • Новости дня
    Politico предсказала Макрону худший космический саммит из-за США

    Tекст: Катерина Туманова

    Желание президента Франции Эммануэля Макрона собрать на следующей неделе международное космическое сообщество, включая лидеров отрасли, крупные корпорации, стартапы и исследователей космоса, может провалиться из-за дезорганизации и отказов со стороны лидеров отрасли.

    «Международный космический саммит президента Франции Эммануэля Макрона не задался. В пятницу канцелярия французского лидера преуменьшила значение принятого в последний момент решения американских космических гигантов, включая SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса, пропустить мероприятие, принятого под давлением Белого дома», – пишет газета Politico.

    При этом игнорирование мероприятия со стороны США – одна из нескольких проблем, с которыми столкнется саммит в Париже 9 и 10 сентября. Туда приглашены около 120 международных делегаций, ожидается присутствие китайских официальных лиц.

    «Шесть участников, непосредственно знакомых с организацией саммита, описали его газете как плохо скоординированное мероприятие с неясным результатом. Проект отстает от графика, он не был должным образом скоординирован с основными игроками европейского космического сектора, и не совсем ясно, какова его цель», – сказал высокопоставленный эксперт по космосу, участвовавший в подготовке саммита.

    Он добавил, что теперь, когда Белый дом фактически решил использовать это против Эммануэля Макрона, ситуация становится еще более неловкой. То есть с дипломатической точки зрения они не сделали того, что должны были сделать, считает эксперт.

    В пятницу администрация президента Франции заявила, что отсутствие SpaceX и Blue Origin – двух ведущих мировых компаний в сфере космоса – не окажет существенного влияния на саммит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон призвал «средние державы» выступить против США и Китая. Белый дом отговорил компании США от космического саммита Макрона.

    В 2025 году занимавший пост министра вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню предупреждал об угрозе американских космических компаний для стратегической автономии Европы.

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    5 сентября 2026, 02:45 • Новости дня
    WSJ узнала, как чипы Nvidia помогли США помирить Ереван и Баку

    Tекст: Катерина Туманова

    Участники переговоров предложили доступ к передовому оборудованию Nvidia на основе искусственного интеллекта, чтобы заключить предварительное соглашение, положившее конец многолетнему конфликту Армении и Азербайджана.

    США использовали обещание поставить чипы Nvidia для посредничества в мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном, пишет, а Wall Street Journal.

    «По словам источников, участвовавших в переговорах, американские переговорщики использовали обещание доступа к чипам искусственного интеллекта Nvidia, чтобы помочь заключить предварительное мирное соглашение», – пишет газета о достигнутом в 2025 году соглашении между Арменией и Азербайджаном.

    Включение расширенных разрешений на закупку чипов для армянского проекта дата-центра в качестве стимула для участия страны, о чем ранее не сообщалось, представляет собой один из самых ярких примеров того, что американские чиновники называют чиповой дипломатией, пояснило издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корпорация Nvidia в начале сентябре купила стартап Hugging Face. Азербайджан в мае снял все ограничения на транзит грузов в Армению. В ответ Ереван разрешил движение турецких грузовиков через свою территорию.

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    5 сентября 2026, 06:09 • Новости дня
    Авиадебошира на рейсе American Airlines примотали скотчем к креслу

    Tекст: Катерина Туманова

    Пассажира рейса American Airlines примотали к креслу скотчем за дебош, который он устроил на борту во время полета, выкрикивая непристойные и оскорбительные реплики.

    Предположительно нетрезвый пассажир устроил дебош на борту самолета American Airlines, следовавшего из Далласа в Ньюарк, передает TMZ. Мужчина начал кричать об Иисусе и дороге в ад, ударил соседа и повредил его компьютер, толкнул женщину.

    Когда темнокожая стюардесса попыталась успокоить хулигана, он оскорбил ее расистскими и гомофобными высказываниями, после чего экипаж и пассажиры были вынуждены примотать дебошира к креслу скотчем.

    На опубликованных в СМИ кадрах видно, что лентой зафиксированы даже голова и руки мужчины. Со стороны он похож на мумию в пеленах.

    «Третьего сентября рейс 618 American Airlines был перенаправлен в Балтимор из-за неадекватного пассажира. По прибытии правоохранительные органы встретили самолет и помогли снять клиента с рейса», – сообщил представитель авиакомпании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая транспортные полицейские сняли с рейса в Сургуте пьяного дебошира. Устроивший дебош в июне пассажир рейса Москва – Омск умер на борту самолета. В России решили создать единый реестр авиадебоширов.

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    4 сентября 2026, 23:30 • Новости дня
    Трамп заявил о скорой потере значимости Ормузским проливом

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп считает, что развитие альтернативных маршрутов и новых трубопроводов на Ближнем Востоке лишит Ормузский пролив его прежнего влияния.

    Американский президент Трамп считает, что глобальные торговые пути стремительно меняются и активное строительство инфраструктуры в регионе делает традиционные морские артерии менее востребованными, передает РИА «Новости».

    «Прямо сейчас строятся трубопроводы, строится дорога через Сирию – потрясающий маршрут, который уже фактически открыт. Создается множество альтернатив Ормузскому проливу, который больше никому не будет нужен», – заявил политик в ходе беседы с журналистами в Белом доме.

    Ранее министр энергетики США Крис Райт отмечал, что поставки нефти из Персидского залива достигли 17 млн баррелей в сутки. Это стало возможным благодаря новым трубопроводам, идущим в обход привычных путей.

    В середине августа Трамп напоминал об открытости пролива для судов на фоне морской блокады Ирана. Сейчас интенсивность движения там резко упала, а крупные танкеры практически покинули маршрут из-за региональной напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США похвастался полным контролем над Ормузским проливом, что Иран привычно опроверг и пригрозил нарушителям движения в Ормузе арестом и конфискациями. Кроме того глава Белого дома  обозначил Ормуз как «новую территорию США» на фото.

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    4 сентября 2026, 13:48 • Новости дня
    Еврокомиссия ответила на слова Трампа о возврате потраченных на Киев денег

    Еврокомиссия: США не требовали вернуть потраченные на Украину деньги

    Tекст: Мария Иванова

    В Брюсселе опровергли получение официальных требований от Вашингтона о компенсации сотен миллиардов долларов, направленных на военную поддержку Украины.

    Еврокомиссия не получала формального требования от Вашингтона вернуть деньги, потраченные на военную помощь Киеву. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Олоф Жилл, передает РИА «Новости».

    «Насколько мне известно, мы не получали формального заявления в связи с этим комментарием в соцсети», – подчеркнул представитель европейского ведомства.

    Ранее президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что американская сторона потребует от Европы возместить сотни миллиардов долларов. Эти средства были выделены администрацией бывшего главы государства Джо Байдена на военную поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США пообещал заставить европейские страны компенсировать затраты на военную помощь Киеву.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сыронизировал над лидерами Евросоюза из-за этих финансовых требований.

    Месяцем ранее американский лидер назвал поставки оружия на Украину главной причиной дефицита боеприпасов в самих Соединенных Штатах.


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    5 сентября 2026, 01:30 • Новости дня
    Страны-участницы МУС заявили об ожидании новых санкций США

    Страны-участницы МУС допустили новые санкции США

    Tекст: Катерина Туманова

    Вашингтон планирует ввести дополнительные ограничительные меры, среди которых визовые и финансовые санкции, в отношении Международного уголовного суда (МУС) и связанных с ним структур.

    «Такой сценарий ожидают в самом ближайшем будущем», – рассказал дипломатический источник ТАСС.

    Возможные меры включают финансовые блокировки и давление на государства для выхода из Римского статута.

    С осени 2025 года обсуждается вероятность введения рестрикций против МУС. Указ президента США Дональда Трампа от 6 февраля 2025 года разрешает замораживать активы лиц и организаций, оказывающих поддержку суду. Ранее эти нормы уже применялись к палестинским правозащитным объединениям.

    В августе госсекретарь Марко Рубио объявил о санкциях против председателя инстанции Томоко Аканэ и прокурора Абдулая Сейе. Американские власти обвиняют суд в неправомерных действиях против Вашингтона и его союзников, включая Израиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США ввели санкции против руководства Международного уголовного суда, которые объяснили тем, что Аканэ и Сейе  пытались вести расследования вне юрисдикции МУС.

    Рубио объявлял о планах полностью ликвидировать Международный уголовный суд.

    Дмитриев объяснил соболезнования ЕС подсанкционному председателю МУС.

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    5 сентября 2026, 22:08 • Новости дня
    Военные США заявили о трех подбитых ими иранских танкерах

    Tекст: Катерина Туманова

    В субботу военные США заявили, что поразили три иранских нефтяных танкера, в том числе один у острова Харк, главного нефтяного терминала страны, после того, как Иран выпустил ракеты по двум военным кораблям ВМС США.

    Центральное командование (CENTCOM) США, которое курирует операции на Ближнем Востоке, заявило, что его американские удары вывели из строя нефтевоз у побережья острова Харк и еще один у острова Джаск, а также уничтожили третий в Оманском заливе.

    «После тщетных атак Ирана CENTCOM навсегда вывел из строя танкеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР) для перевозки сырой нефти у побережья острова Харк и близ Джаска. Американские военные также полностью уничтожили порожнее судно для перевозки сырой нефти в Оманском заливе», – сказано в сообщении американских военных в соцсети Х.

    Центральное командование выразило мнение, что иранские танкеры с сырой нефтью являются частью многомиллиардной теневой сети, которая финансирует КСИР и его региональных доверенных лиц, но у Ирана нет средств, чтобы защитить их.

    «Если вы обстреляете два наших корабля, мы нанесем еще более высокий экономический урон, уничтожив три ваших. Мы без колебаний встанем на защиту американских войск и, если потребуется, уничтожим ограниченный и незащищенный нефтяной флот Ирана», – заявил командующий адмирал Брэд Купер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 2 сентября атаковали иранские танкеры в рамках новой политики сдерживания. Президент США прежде допускал возможность нанесения ограниченных ударов для защиты нефтяных танкеров. Он также заявил о  скорой потере значимости Ормузским проливом.

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    4 сентября 2026, 23:45 • Новости дня
    Госдепартамент США одобрил продажу авиабомб Саудовской Аравии

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские власти санкционировали возможную передачу Саудовской Аравии ударных комплексов увеличенной дальности и сопутствующего оборудования общей стоимостью около 5 млрд долларов.

    «Государственный департамент США принял решение об одобрении возможной сделки по продаже военной техники Королевству Саудовская Аравия в рамках программы зарубежных военных продаж (Foreign Military Sale) на закупку управляемых ударных боеприпасов увеличенной дальности (JDAM-ER) и сопутствующего оборудования. Ориентировочная общая стоимость составляет 5 млрд долларов», – сказано в пресс-релизе ведомства.

    В рамках программы зарубежных военных продаж арабская страна приобретет 5004 комплекта наведения KMU-572 и 5 тыс. систем KMU-556. Пакет также включает 5004 авиационные бомбы массой 227 кг и 5 тыс. снарядов весом 907 кг.

    В поставку войдут системы взрывателей, детекторы целей, запасные части и услуги по технической поддержке. Главным подрядчиком контракта выступит корпорация Boeing.

    Американские чиновники подчеркнули, что реализация соглашения повысит безопасность ключевого партнера вне НАТО в Персидском заливе. Сделка не изменит военный баланс в регионе и не повлияет на боеготовность американских вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдеп в конце 2025 года предодобрил потенциальную продажу Дании ракет на 951 млн долларов. Также он уведомил Конгресс о передаче Украине ракет ATACMS из Турции. Президент США заявил о скором возобновлении продаж американских боеприпасов союзникам.

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