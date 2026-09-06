Следователи завели дело о халатности после гибели группы альпинистов в КБР

Tекст: Ольга Иванова

Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств трагедии в Кабардино-Балкарии, передает РИА «Новости». Туристическая группа попала под массированный сход снега в минувшее воскресенье.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело о халатности (статья 293 УК РФ) в связи с происшествием в горной местности Кабардино-Балкарской Республики, в результате которого погибли люди», – заявили в ведомстве.

В результате инцидента в Безенгийском ущелье есть погибшие и пострадавшие. Сейчас специалисты выясняют точные причины и условия, которые привели к трагическим последствиям. Проводится весь необходимый комплекс следственных действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Безенгийском ущелье мощная снежная лавина обрушилась на группу из пятнадцати альпинистов.

В середине августа при камнепаде в горах Кабардино-Балкарии погиб путешественник из Петербурга.

Чуть ранее на горе Эльбрус спасатели искали пропавшую туристическую группу из восьми человек.