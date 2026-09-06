Власти Антальи исключили угрозу для российских туристов из-за лесных пожаров

Tекст: Ольга Иванова

Очаги возгорания находятся далеко от курортных зон, передает РИА «Новости». Местные власти подтвердили безопасность отдыхающих и выразили надежду на быстрое тушение огня.

«Нет, не угрожают. Очаги находятся за пределами туристических районов. Дай Бог, очень скоро пожары будут потушены. Никаких причин для беспокойства», – сообщил представитель муниципалитета.

Возгорание произошло рядом с лесным массивом в районе Кызыллы. К тушению привлечены шесть вертолетов и два самолета. В операции задействованы 85 специалистов и пожарных, которые продолжают работы по локализации огня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле два российских самолета Бе-200 прибыли в Турцию для тушения масштабных лесных пожаров.

В прошлом году спасатели успешно локализовали сильное возгорание возле крупных отелей в Анталье.

Посольство России не фиксировало обращений от сограждан на фоне опасной обстановки на побережье.