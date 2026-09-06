Мощи Дмитрия Донского привезли в Главный храм Вооруженных сил

Tекст: Ольга Иванова

Торжественная церемония принесения святыни состоялась на территории подмосковного парка «Патриот». В мощевике находится частица правой руки полководца. «В этой руке он когда-то держал меч. В те дни, когда был великим князем, воином на Куликовом поле и в других сражениях и одерживал победы», – подчеркнул митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Священнослужитель добавил, что святой станет духовным заступником для российских бойцов. По словам митрополита, ковчег провезут по различным подразделениям армии и военным вузам страны. Он выразил надежду, что это событие принесет утешение и приблизит победу.

Реликварий изготовили по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Встреча святыни прошла накануне в стенах Патриаршего собора, где особо почитается Тихвинская икона, традиционно считающаяся покровительницей русского воинства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Русская православная церковь рассматривала возможность отправки святыни в зону спецоперации для духовной поддержки военнослужащих.

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