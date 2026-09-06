Ученый сообщил о грядущем падении астероида над Индийским океаном

Астроном Якушечкин сообщил о предстоящем падении метрового астероида на Землю

Tекст: Ольга Иванова

Астроном Александр Якушечкин сообщил, что космическое тело диаметром около одного метра войдет в атмосферу планеты, передает РИА «Новости». Событие ожидается над акваторией Индийского океана.

«Управление планетарной защиты Европейского космического агентства (ЕКА) сообщило об обнаружении астероида, который вечером в воскресенье столкнется с Землей. Обсерватория Маунт-Леммон (США) обнаружила новый астероид диаметром около одного метра. Столкновение произойдет в атмосфере Земли над Индийским океаном, недалеко от северо-запада Австралии. По последним расчетам, время столкновения 19.12 мск», – рассказал Якушечкин.

По словам эксперта, объекту присвоили название CERNQ52. Астроном добавил, что орбита астероида постоянно пересчитывается, а актуальные данные публикуются на официальных сайтах НАСА, Центра малых планет и ЕКА.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года астероид размером с челябинский метеорит пролетел на расстоянии 200 тыс. километров от Земли.

Позже ученые сообщили о сближении с нашей планетой еще одного гигантского космического тела.

Осенью 2024 года полутораметровый астероид сгорел в небе над Филиппинами.