Лавина накрыла группу из 15 альпинистов в горах Кабардино-Балкарии

Tекст: Ольга Иванова

Стихия застала альпинистов на маршруте в Безенгийском ущелье при сходе снежной массы с горы Мижирги, передает РИА «Новости».

«В горах Кабардино-Балкарии проводятся поисково-спасательные работы. В 17:00 мск 6 сентября 2026 года поступило сообщение, что в Безенгийском ущелье с горы Мижирги сошла лавина. Лавина накрыла группу альпинистов, которая проходила по маршруту», – заявили представители регионального управления МЧС.

По предварительным данным, жертвами происшествия стали два человека, еще трое получили травмы. Под снежными завалами остаются десять участников похода.

К месту трагедии выдвинулись сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и оперативная группа экстренного ведомства. Для оказания помощи планируется задействовать вертолет Ми-8.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе один турист погиб при камнепаде в горах Кабардино-Балкарии.

В июле на горе Эльбрус скончались два альпиниста.

Весной в горах Бурятии жертвами схода лавины стали три человека.